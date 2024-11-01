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IntelliVue MX850

Monitor de cabecera

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Gracias a la función de multipantalla y multiusuario, el IntelliVue MX850 está indicado para entornos de cuidados intensivos e intervenciones de mayor gravedad. Su amplia pantalla panorámica de 22" permite el acceso directo a las aplicaciones hospitalarias mediante HTML5 y Citrix. Dispone, además, de funciones de seguridad: autenticación de nodos, cifrado de los datos de red, cifrado de la impresión de informes, cifrado de los datos de dispositivos y, por último, un lector de tarjetas RFID/NFC.

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Características
Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente
Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente

Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente

En entornos quirúrgicos con un alto nivel de estrés, la seguridad del paciente durante la anestesia depende de la monitorización de los signos vitales. Sin embargo, puede resultar complicado para los anestesistas mantener la conciencia situacional. Gracias a Visual Patient Avatar muchos de los datos recogidos por los monitores Philips IntelliVue se traducen en datos visuales mediante un avatar con colores, formas y animaciones. Este enfoque innovador de la monitorización mejora la conciencia situacional.

Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente

Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente
En entornos quirúrgicos con un alto nivel de estrés, la seguridad del paciente durante la anestesia depende de la monitorización de los signos vitales. Sin embargo, puede resultar complicado para los anestesistas mantener la conciencia situacional. Gracias a Visual Patient Avatar muchos de los datos recogidos por los monitores Philips IntelliVue se traducen en datos visuales mediante un avatar con colores, formas y animaciones. Este enfoque innovador de la monitorización mejora la conciencia situacional.

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En entornos quirúrgicos con un alto nivel de estrés, la seguridad del paciente durante la anestesia depende de la monitorización de los signos vitales. Sin embargo, puede resultar complicado para los anestesistas mantener la conciencia situacional. Gracias a Visual Patient Avatar muchos de los datos recogidos por los monitores Philips IntelliVue se traducen en datos visuales mediante un avatar con colores, formas y animaciones. Este enfoque innovador de la monitorización mejora la conciencia situacional.
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Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente
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En entornos quirúrgicos con un alto nivel de estrés, la seguridad del paciente durante la anestesia depende de la monitorización de los signos vitales. Sin embargo, puede resultar complicado para los anestesistas mantener la conciencia situacional. Gracias a Visual Patient Avatar muchos de los datos recogidos por los monitores Philips IntelliVue se traducen en datos visuales mediante un avatar con colores, formas y animaciones. Este enfoque innovador de la monitorización mejora la conciencia situacional.
Asesor de alarmas
Asesor de alarmas

Asesor de alarmas

Cuando se emiten alarmas que no requieren acción, el Asesor de alarmas ofrece sugerencias proactivas para la gestión y personalización de umbrales de alarmas, todo ello en función del estado de cada paciente (y conforme a las guías del hospital).

Asesor de alarmas

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Cuando se emiten alarmas que no requieren acción, el Asesor de alarmas ofrece sugerencias proactivas para la gestión y personalización de umbrales de alarmas, todo ello en función del estado de cada paciente (y conforme a las guías del hospital).

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Asesor de alarmas
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Altos niveles de ciberseguridad
Medidas de ciberseguridad

Medidas de ciberseguridad

El mantenimiento del nivel de ciberseguridad permite acceder a la información de forma eficaz y segura. Las funciones que ofrece el monitor IntelliVue MX850 incluyen: cifrado de datos de red y autenticación de nodos basado en certificados, cifrado del sistema de archivo y de informes, cifrado de datos de la pantalla remota y cifrado de comandos de control remoto.

Medidas de ciberseguridad

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El mantenimiento del nivel de ciberseguridad permite acceder a la información de forma eficaz y segura. Las funciones que ofrece el monitor IntelliVue MX850 incluyen: cifrado de datos de red y autenticación de nodos basado en certificados, cifrado del sistema de archivo y de informes, cifrado de datos de la pantalla remota y cifrado de comandos de control remoto.

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Amplia integración de soluciones
Ayuda para una integración fácil

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Además de estas características tecnológicas, ayudamos a integrar nuestras soluciones en la red clínica. Con más de 30 años de experiencia en informática sanitaria, podemos solventar cualquier obstáculo que plantee la integración.

Ayuda para una integración fácil

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Ayuda para una integración fácil

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Atención eficiente y eficaz
Simplificación del flujo de trabajo clínico

Simplificación del flujo de trabajo clínico

El monitor de paciente IntelliVue MX850 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y respiradores.

Simplificación del flujo de trabajo clínico

Simplificación del flujo de trabajo clínico
El monitor de paciente IntelliVue MX850 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y respiradores.

Simplificación del flujo de trabajo clínico

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Atención eficiente y eficaz
Simplificación del flujo de trabajo clínico

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El monitor de paciente IntelliVue MX850 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y respiradores.
Alerta ante los cambios de estado relevantes
Optimización de la gestión de alarmas

Optimización de la gestión de alarmas

El monitor IntelliVue MX850 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.

Optimización de la gestión de alarmas

Optimización de la gestión de alarmas
El monitor IntelliVue MX850 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.

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El monitor IntelliVue MX850 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.
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Optimización de la gestión de alarmas

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El monitor IntelliVue MX850 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.
Rentabilizar la inversión
Máximo rendimiento de las HCE

Máximo rendimiento de las HCE

El monitor IntelliVue MX850 contribuye a rentabilizar la inversión reduciendo el coste y las complicaciones gracias a su conexión con la HCE. Mediante el software IntelliVue XDS, podrá incluso visualizar el monitor de paciente en remoto y acceder simultáneamente a la historia clínica del paciente en la HCE.

Máximo rendimiento de las HCE

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El monitor IntelliVue MX850 contribuye a rentabilizar la inversión reduciendo el coste y las complicaciones gracias a su conexión con la HCE. Mediante el software IntelliVue XDS, podrá incluso visualizar el monitor de paciente en remoto y acceder simultáneamente a la historia clínica del paciente en la HCE.

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Máximo rendimiento de las HCE

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Transformar el sonido para combatir la fatiga
Transformar el sonido para combatir la fatiga

Transformar el sonido para combatir la fatiga

La mayoría de las empresas utilizan sonidos de alarma estándar y poco innovadores (IEC-ISO). Nosotros vimos esto como una oportunidad para innovar, y propusimos abordar el gran problema de la fatiga asociada a las alarmas mediante la transformación de estos sonidos. En colaboración con músicos e ingenieros de sonido de renombre mundial, Philips ha redefinido los tonos de los monitores y ha diseñado, por primera vez, un entorno acústico hospitalario pensado para pacientes y profesionales sanitarios.

Transformar el sonido para combatir la fatiga

Transformar el sonido para combatir la fatiga
La mayoría de las empresas utilizan sonidos de alarma estándar y poco innovadores (IEC-ISO). Nosotros vimos esto como una oportunidad para innovar, y propusimos abordar el gran problema de la fatiga asociada a las alarmas mediante la transformación de estos sonidos. En colaboración con músicos e ingenieros de sonido de renombre mundial, Philips ha redefinido los tonos de los monitores y ha diseñado, por primera vez, un entorno acústico hospitalario pensado para pacientes y profesionales sanitarios.

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  • Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente
  • Asesor de alarmas
  • Altos niveles de ciberseguridad
  • Amplia integración de soluciones
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Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente
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Asesor de alarmas
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Altos niveles de ciberseguridad
Medidas de ciberseguridad

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Medidas de ciberseguridad

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Amplia integración de soluciones
Ayuda para una integración fácil

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Además de estas características tecnológicas, ayudamos a integrar nuestras soluciones en la red clínica. Con más de 30 años de experiencia en informática sanitaria, podemos solventar cualquier obstáculo que plantee la integración.

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Atención eficiente y eficaz
Simplificación del flujo de trabajo clínico

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El monitor de paciente IntelliVue MX850 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y respiradores.

Simplificación del flujo de trabajo clínico

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Simplificación del flujo de trabajo clínico

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Alerta ante los cambios de estado relevantes
Optimización de la gestión de alarmas

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El monitor IntelliVue MX850 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.

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El monitor IntelliVue MX850 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.
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Rentabilizar la inversión
Máximo rendimiento de las HCE

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Transformar el sonido para combatir la fatiga
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Especificaciones

Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Dimensiones de la pantalla
  • Pantalla panorámica de 22"
Resolución de pantalla
  • 1920 x 1080
Tipo de pantalla
  • Full HD con pantalla táctil capacitiva proyectada (pCAP)
Número de ondas por pantalla
  • 16 ondas (máx.)
Ranuras del rack de módulos
  • Hasta 8 (con 2 racks FMX-4)
Aplicaciones
  • Capacidad para aplicaciones web nativas
Vídeo
Vídeo
Cifrado de vídeo vía LAN a
  • Active Display o XDS
Alarmas
Alarmas
Remoto (cifrado) vía LAN a
  • Active Display o XDS
Pantalla independiente
Pantalla independiente
Número de pantallas independientes
  • 2, cualquier combinación de Active Display o sesiones XDS compatibles a través de LAN (cifrado)
Medidas de ciberseguridad
Medidas de ciberseguridad
Autenticación/ID de usuario
  • Mediante RFID integrado
Autenticación de nodos
  • Mediante certificados, datos de red, impresión de informes y cifrado del sistema de archivos
Cliente Citrix nativo
  • Cliente Citrix nativo
Especificaciones físicas
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  • Pantalla panorámica de 22"
Resolución de pantalla
  • 1920 x 1080
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Resolución de pantalla
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  • Full HD con pantalla táctil capacitiva proyectada (pCAP)
Número de ondas por pantalla
  • 16 ondas (máx.)
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Aplicaciones
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Medidas de ciberseguridad
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  • Mediante RFID integrado
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  • Mediante certificados, datos de red, impresión de informes y cifrado del sistema de archivos
Cliente Citrix nativo
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  • Puede no estar disponible en todos los países. Para más detalles, consulte con Philips la disponibilidad de la gama completa.

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