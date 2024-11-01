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Gracias a la función de multipantalla y multiusuario, el IntelliVue MX850 está indicado para entornos de cuidados intensivos e intervenciones de mayor gravedad. Su amplia pantalla panorámica de 22" permite el acceso directo a las aplicaciones hospitalarias mediante HTML5 y Citrix. Dispone, además, de funciones de seguridad: autenticación de nodos, cifrado de los datos de red, cifrado de la impresión de informes, cifrado de los datos de dispositivos y, por último, un lector de tarjetas RFID/NFC.
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Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente
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Asesor de alarmas
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Medidas de ciberseguridad
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Ayuda para una integración fácil
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Simplificación del flujo de trabajo clínico
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Optimización de la gestión de alarmas
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Máximo rendimiento de las HCE
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Transformar el sonido para combatir la fatiga
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Visual Patient Avatar: Una nueva forma de visualizar los signos vitales del paciente
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Asesor de alarmas
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Medidas de ciberseguridad
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Simplificación del flujo de trabajo clínico
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Optimización de la gestión de alarmas
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Máximo rendimiento de las HCE
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Transformar el sonido para combatir la fatiga
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|Dimensiones de la pantalla
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|Resolución de pantalla
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|Tipo de pantalla
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|Número de ondas por pantalla
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|Ranuras del rack de módulos
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|Aplicaciones
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|Cifrado de vídeo vía LAN a
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|Remoto (cifrado) vía LAN a
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|Número de pantallas independientes
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|Autenticación/ID de usuario
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|Autenticación de nodos
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|Cliente Citrix nativo
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|Cliente Citrix nativo
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En la familia de monitores IntelliVue, el MX750 es el equipo de referencia para cuidados intensivos y anestesia, ya que abarca una amplia variedad de usos y aplicaciones. Gracias al acceso directo a aplicaciones hospitalarias mediante HTML5 y Citrix, este monitor admite funciones de ciberseguridad: autenticación de nodos, cifrado de datos de red, informes de impresión y datos de dispositivos y, por último, un lector de tarjetas RFID/NFC.
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IntelliVue AD75 Active Display proporciona una pantalla independiente con función de alarmas en tiempo real para monitores IntelliVue específicos. IntelliVue AD75 Active Display dispone de una pantalla LCD (TFT) de 19" (469 mm) con unión óptica (optical bonding) y tecnología táctil capacitiva proyectada (PCAP), y alojada en una carcasa similar al monitor MX750. Se conecta a un monitor host vía LAN y dispone de 4 puertos USB para conectar con dispositivos de puntero compatibles con HID. La parte frontal de la pantalla cuenta con identificación sin contacto y un dispositivo de comunicación integrados con tecnología RFID. Cuando se conecta a un monitor de paciente, IntelliVue AD75 Active Display muestra el mismo número de canales de onda que el monitor. Asimismo, es posible deshabilitar el sonido de las alarmas si se monta cerca del monitor y, cuando se utiliza en remoto, se silencia el monitor de paciente de la habitación mientras que IntelliVue AD75 Active Display se ocupa de las alarmas sonoras.
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IntelliVue AD85 Active Display proporciona una pantalla independiente con función de alarmas en tiempo real que se puede utilizar con monitores IntelliVue concretos. IntelliVue AD85 Active Display dispone de una pantalla LCD (TFT) de 22" (547 mm) integrada ópticamente con tecnología táctil capacitiva (pCap) y alojada en una carcasa similar al MX750. Se conecta a un monitor host vía LAN y dispone de 4 puertos USB para conectar con dispositivos de puntero compatibles con HID. La parte frontal de la pantalla cuenta con identificación sin contacto y un dispositivo de comunicación integrados gracias a la tecnología RFID. Al conectarse a un monitor de paciente, IntelliVue AD85 Active Display muestra el mismo número de canales de onda que el monitor. Asimismo, es posible deshabilitar el sonido de las alarmas si se monta cerca del monitor y, cuando se utiliza en remoto, se pueden silenciar en el monitor de la habitación, en cuyo caso IntelliVue AD85 Active Display se ocupará de las alarmas sonoras.
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PIC iX es parte esencial del sistema de monitorización Philips Enterprise que abarca entornos de gravedad baja, media y alta. Permite el flujo de datos de paciente desde dispositivos Philips y de terceros en todos los entornos de cuidados. Esta optimización del flujo de trabajo ayuda a detectar alteraciones en el estado del paciente y responder desde cualquier área del hospital, al tiempo que se protege la seguridad de los datos mediante el cumplimiento estricto de las normas correspondientes. PIC iX se integra en la infraestructura existente, lo que agiliza la implementación de unidades nuevas y prepara el terreno para futuros cambios en la atención médica. Teniendo en cuenta que la capacidad de ampliación y la flexibilidad son esenciales, ofrecemos una solución de gestión remota de dispositivos, que permite a los técnicos de mantenimiento e informáticos aumentar el tiempo de disponibilidad del sistema, controlar el rendimiento y reducir los costes operativos.
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