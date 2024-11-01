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IntelliVue MX750

Monitor de paciente

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En la familia de monitores IntelliVue, el MX750 es el equipo de referencia para cuidados intensivos y anestesia, ya que abarca una amplia variedad de usos y aplicaciones. Gracias al acceso directo a aplicaciones hospitalarias mediante HTML5 y Citrix, este monitor admite funciones de ciberseguridad: autenticación de nodos, cifrado de datos de red, informes de impresión y datos de dispositivos y, por último, un lector de tarjetas RFID/NFC.

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Características
Amplia integración de soluciones
Ayuda para una integración fácil

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Además de estas características tecnológicas, ayudamos a integrar nuestras soluciones en la red clínica. Con más de 30 años de experiencia en informática sanitaria, podemos solventar cualquier obstáculo que plantee la integración.

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Además de estas características tecnológicas, ayudamos a integrar nuestras soluciones en la red clínica. Con más de 30 años de experiencia en informática sanitaria, podemos solventar cualquier obstáculo que plantee la integración.
Atención eficiente y eficaz
Simplificación del flujo de trabajo clínico

Simplificación del flujo de trabajo clínico

El monitor de paciente IntelliVue MX750 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y bombas IV.

Simplificación del flujo de trabajo clínico

Simplificación del flujo de trabajo clínico
El monitor de paciente IntelliVue MX750 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y bombas IV.

Simplificación del flujo de trabajo clínico

El monitor de paciente IntelliVue MX750 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y bombas IV.
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Atención eficiente y eficaz
Simplificación del flujo de trabajo clínico

Simplificación del flujo de trabajo clínico

El monitor de paciente IntelliVue MX750 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y bombas IV.
Alerta ante los cambios de estado relevantes
Optimización de la gestión de alarmas

Optimización de la gestión de alarmas

El monitor IntelliVue MX750 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.

Optimización de la gestión de alarmas

Optimización de la gestión de alarmas
El monitor IntelliVue MX750 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.

Optimización de la gestión de alarmas

El monitor IntelliVue MX750 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.
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Alerta ante los cambios de estado relevantes
Optimización de la gestión de alarmas

Optimización de la gestión de alarmas

El monitor IntelliVue MX750 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.
Rentabilizar la inversión
Máximo rendimiento de las HCE

Máximo rendimiento de las HCE

El monitor IntelliVue MX750 contribuye a rentabilizar la inversión, ya que ayuda a reducir costes y complicaciones gracias a su conexión con la HCE. Mediante el software IntelliVue XDS, podrá incluso visualizar el monitor de paciente en remoto y acceder simultáneamente a la historia clínica del paciente en la HCE.

Máximo rendimiento de las HCE

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El monitor IntelliVue MX750 contribuye a rentabilizar la inversión, ya que ayuda a reducir costes y complicaciones gracias a su conexión con la HCE. Mediante el software IntelliVue XDS, podrá incluso visualizar el monitor de paciente en remoto y acceder simultáneamente a la historia clínica del paciente en la HCE.

Máximo rendimiento de las HCE

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Máximo rendimiento de las HCE

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Atención eficiente y eficaz
Simplificación del flujo de trabajo clínico

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El monitor de paciente IntelliVue MX750 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y bombas IV.

Simplificación del flujo de trabajo clínico

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El monitor de paciente IntelliVue MX750 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y bombas IV.

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Atención eficiente y eficaz
Simplificación del flujo de trabajo clínico

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El monitor de paciente IntelliVue MX750 permite una conexión eficaz entre los entornos clínicos y de IT, lo que simplifica el trabajo mediante el acceso integrado a las soluciones. Ofrece también conectividad con una amplia gama de dispositivos, como equipos de anestesia y bombas IV.
Alerta ante los cambios de estado relevantes
Optimización de la gestión de alarmas

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El monitor IntelliVue MX750 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.

Optimización de la gestión de alarmas

Optimización de la gestión de alarmas
El monitor IntelliVue MX750 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.

Optimización de la gestión de alarmas

El monitor IntelliVue MX750 incorpora funciones para optimizar la gestión de alarmas y poder concentrarse en los cambios más relevantes del estado del paciente. El paquete Monitorización de sucesos avanzada permite crear alarmas basadas en reglas que detectan los diferentes estados clínicos. Además, el sistema facilita la personalización de alarmas y su transmisión a través del sistema de comunicación del hospital.
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Rentabilizar la inversión
Máximo rendimiento de las HCE

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El monitor IntelliVue MX750 contribuye a rentabilizar la inversión, ya que ayuda a reducir costes y complicaciones gracias a su conexión con la HCE. Mediante el software IntelliVue XDS, podrá incluso visualizar el monitor de paciente en remoto y acceder simultáneamente a la historia clínica del paciente en la HCE.

Máximo rendimiento de las HCE

Máximo rendimiento de las HCE
El monitor IntelliVue MX750 contribuye a rentabilizar la inversión, ya que ayuda a reducir costes y complicaciones gracias a su conexión con la HCE. Mediante el software IntelliVue XDS, podrá incluso visualizar el monitor de paciente en remoto y acceder simultáneamente a la historia clínica del paciente en la HCE.

Máximo rendimiento de las HCE

El monitor IntelliVue MX750 contribuye a rentabilizar la inversión, ya que ayuda a reducir costes y complicaciones gracias a su conexión con la HCE. Mediante el software IntelliVue XDS, podrá incluso visualizar el monitor de paciente en remoto y acceder simultáneamente a la historia clínica del paciente en la HCE.
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Máximo rendimiento de las HCE

Máximo rendimiento de las HCE

El monitor IntelliVue MX750 contribuye a rentabilizar la inversión, ya que ayuda a reducir costes y complicaciones gracias a su conexión con la HCE. Mediante el software IntelliVue XDS, podrá incluso visualizar el monitor de paciente en remoto y acceder simultáneamente a la historia clínica del paciente en la HCE.

Especificaciones

Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Dimensiones de la pantalla
  • Pantalla panorámica de 19"
Resolución de pantalla
  • 1920 x 1080
Tipo de pantalla
  • Full HD con pantalla táctil capacitiva proyectada (pCAP)
Número de ondas por pantalla
  • 12 ondas (máx.)
Ranuras del rack de módulos
  • Hasta 8 (con 2 racks FMX-4)
Aplicaciones
  • Capacidad para aplicaciones web nativas
Vídeo
Vídeo
Cifrado de vídeo vía LAN a
  • Active Display o XDS
Alarmas
Alarmas
Remoto (cifrado) vía LAN a
  • Active Display o XDS
Pantalla independiente
Pantalla independiente
Número de pantallas independientes
  • 1 Active Display o 2 sesiones XDS compatibles mediante LAN (cifrado)
Medidas de ciberseguridad
Medidas de ciberseguridad
Autenticación/ID de usuario
  • mediante RFID integrado
Autenticación de nodos
  • Mediante certificados, datos de red, impresión de informes y cifrado del sistema de archivos
Cliente Citrix nativo
  • Cliente Citrix nativo
Especificaciones físicas
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Dimensiones de la pantalla
  • Pantalla panorámica de 19"
Resolución de pantalla
  • 1920 x 1080
Vídeo
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Cifrado de vídeo vía LAN a
  • Active Display o XDS
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Especificaciones físicas
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Dimensiones de la pantalla
  • Pantalla panorámica de 19"
Resolución de pantalla
  • 1920 x 1080
Tipo de pantalla
  • Full HD con pantalla táctil capacitiva proyectada (pCAP)
Número de ondas por pantalla
  • 12 ondas (máx.)
Ranuras del rack de módulos
  • Hasta 8 (con 2 racks FMX-4)
Aplicaciones
  • Capacidad para aplicaciones web nativas
Vídeo
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Medidas de ciberseguridad
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Autenticación/ID de usuario
  • mediante RFID integrado
Autenticación de nodos
  • Mediante certificados, datos de red, impresión de informes y cifrado del sistema de archivos
Cliente Citrix nativo
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  • Puede no estar disponible en todos los países. Para más detalles, consulte con Philips la disponibilidad de la gama completa.

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