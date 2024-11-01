En la familia de monitores IntelliVue, el MX750 es el equipo de referencia para cuidados intensivos y anestesia, ya que abarca una amplia variedad de usos y aplicaciones. Gracias al acceso directo a aplicaciones hospitalarias mediante HTML5 y Citrix, este monitor admite funciones de ciberseguridad: autenticación de nodos, cifrado de datos de red, informes de impresión y datos de dispositivos y, por último, un lector de tarjetas RFID/NFC.
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|Dimensiones de la pantalla
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|Resolución de pantalla
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|Tipo de pantalla
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|Número de ondas por pantalla
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|Ranuras del rack de módulos
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|Aplicaciones
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|Cifrado de vídeo vía LAN a
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|Remoto (cifrado) vía LAN a
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|Número de pantallas independientes
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|Autenticación/ID de usuario
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|Autenticación de nodos
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|Cliente Citrix nativo
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|Cifrado de vídeo vía LAN a
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|Dimensiones de la pantalla
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|Resolución de pantalla
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|Tipo de pantalla
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|Número de ondas por pantalla
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