Patient Information Center iX (PIC iX) Centro de información iX (PIC iX)

PIC iX es parte esencial del sistema de monitorización Philips Enterprise que abarca entornos de gravedad baja, media y alta. Permite el flujo de datos de paciente desde dispositivos Philips y de terceros en todos los entornos de cuidados. Esta optimización del flujo de trabajo ayuda a detectar alteraciones en el estado del paciente y responder desde cualquier área del hospital, al tiempo que se protege la seguridad de los datos mediante el cumplimiento estricto de las normas correspondientes. PIC iX se integra en la infraestructura existente, lo que agiliza la implementación de unidades nuevas y prepara el terreno para futuros cambios en la atención médica. Teniendo en cuenta que la capacidad de ampliación y la flexibilidad son esenciales, ofrecemos una solución de gestión remota de dispositivos, que permite a los técnicos de mantenimiento e informáticos aumentar el tiempo de disponibilidad del sistema, controlar el rendimiento y reducir los costes operativos.

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