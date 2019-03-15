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Philips IntelliVue MMX funciona con o sin extensiones para añadir mediciones al monitor Philips IntelliVue. Durante los traslados, el MMX transfiere los cables de paciente, los ajustes, los datos de filiación, las mediciones y las tendencias de un monitor al otro. De esta forma, se reducen los tiempos de transición y se evitan pérdidas de datos en las historias clínicas.
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IntelliVue MX450 combina una monitorización de cabecera potente con una portabilidad flexible en una sola unidad compacta. Proporciona de un vistazo toda la información del paciente, lo que marca la diferencia a la hora de atender múltiples pacientes y con diferentes prioridades al mismo tiempo.
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IntelliVue MX500 combina una monitorización de cabecera potente con una portabilidad flexible en una sola unidad compacta. Proporciona de un vistazo toda la información del paciente, lo que marca la diferencia a la hora de atender múltiples pacientes y con diferentes prioridades al mismo tiempo.
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IntelliVue MX550 ofrece una monitorización de cabecera potente y la seguridad de disponer de una batería de repuesto. Proporciona de un vistazo toda la información del paciente, lo que marca la diferencia a la hora de atender múltiples pacientes y con diferentes prioridades al mismo tiempo.
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PIC iX es parte esencial del sistema de monitorización Philips Enterprise que abarca entornos de gravedad baja, media y alta. Permite el flujo de datos de paciente desde dispositivos Philips y de terceros en todos los entornos de cuidados. Esta optimización del flujo de trabajo ayuda a detectar alteraciones en el estado del paciente y responder desde cualquier área del hospital, al tiempo que se protege la seguridad de los datos mediante el cumplimiento estricto de las normas correspondientes. PIC iX se integra en la infraestructura existente, lo que agiliza la implementación de unidades nuevas y prepara el terreno para futuros cambios en la atención médica. Teniendo en cuenta que la capacidad de ampliación y la flexibilidad son esenciales, ofrecemos una solución de gestión remota de dispositivos, que permite a los técnicos de mantenimiento e informáticos aumentar el tiempo de disponibilidad del sistema, controlar el rendimiento y reducir los costes operativos.
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