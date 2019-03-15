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MMX Multi-Measurement Module

Módulo de medición

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Philips IntelliVue MMX funciona con o sin extensiones para añadir mediciones al monitor Philips IntelliVue. Durante los traslados, el MMX transfiere los cables de paciente, los ajustes, los datos de filiación, las mediciones y las tendencias de un monitor al otro. De esta forma, se reducen los tiempos de transición y se evitan pérdidas de datos en las historias clínicas.

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Características
Durabilidad
Durabilidad

Durabilidad

En los entornos exigentes y estresantes de los hospitales, el diseño robusto del IntelliVue MMX resiste los golpes y caídas que se puedan producir durante la monitorización y los traslados. Ha sido testado para resistir caídas desde 1 metro (3,3 ft), ya que tiene la capacidad de absorber el impacto.

Durabilidad

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En los entornos exigentes y estresantes de los hospitales, el diseño robusto del IntelliVue MMX resiste los golpes y caídas que se puedan producir durante la monitorización y los traslados. Ha sido testado para resistir caídas desde 1 metro (3,3 ft), ya que tiene la capacidad de absorber el impacto.

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En los entornos exigentes y estresantes de los hospitales, el diseño robusto del IntelliVue MMX resiste los golpes y caídas que se puedan producir durante la monitorización y los traslados. Ha sido testado para resistir caídas desde 1 metro (3,3 ft), ya que tiene la capacidad de absorber el impacto.
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En los entornos exigentes y estresantes de los hospitales, el diseño robusto del IntelliVue MMX resiste los golpes y caídas que se puedan producir durante la monitorización y los traslados. Ha sido testado para resistir caídas desde 1 metro (3,3 ft), ya que tiene la capacidad de absorber el impacto.
Fiablidad histórica
Fiablidad histórica

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Con más de un millón de monitores IntelliVue vendidos desde 2002, la familia IntelliVue cuenta con un amplio historial de probada eficacia y calidad. Se ha adoptado un diseño ampliamente aceptado para facilitar el mantenimiento del IntelliVue MMX. Además, su estructura modular y de cajón extraíble facilitan el acceso, la extracción y la sustitución de todos los componentes, de un modo rápido y económico.

Fiablidad histórica

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Con más de un millón de monitores IntelliVue vendidos desde 2002, la familia IntelliVue cuenta con un amplio historial de probada eficacia y calidad. Se ha adoptado un diseño ampliamente aceptado para facilitar el mantenimiento del IntelliVue MMX. Además, su estructura modular y de cajón extraíble facilitan el acceso, la extracción y la sustitución de todos los componentes, de un modo rápido y económico.

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Con más de un millón de monitores IntelliVue vendidos desde 2002, la familia IntelliVue cuenta con un amplio historial de probada eficacia y calidad. Se ha adoptado un diseño ampliamente aceptado para facilitar el mantenimiento del IntelliVue MMX. Además, su estructura modular y de cajón extraíble facilitan el acceso, la extracción y la sustitución de todos los componentes, de un modo rápido y económico.
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Fiablidad histórica
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Con más de un millón de monitores IntelliVue vendidos desde 2002, la familia IntelliVue cuenta con un amplio historial de probada eficacia y calidad. Se ha adoptado un diseño ampliamente aceptado para facilitar el mantenimiento del IntelliVue MMX. Además, su estructura modular y de cajón extraíble facilitan el acceso, la extracción y la sustitución de todos los componentes, de un modo rápido y económico.
Indicado para la desinfección
Indicado para la desinfección

Indicado para la desinfección

IntelliVue MMX cumple con los protocolos de limpieza para el control de infecciones. Todas las superficies del MMX están fabricadas de materiales innovadores y resistentes a los productos químicos de limpieza, por lo que podrá utilizar desinfectantes agresivos sin dañar el dispositivo.¹

Indicado para la desinfección

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IntelliVue MMX cumple con los protocolos de limpieza para el control de infecciones. Todas las superficies del MMX están fabricadas de materiales innovadores y resistentes a los productos químicos de limpieza, por lo que podrá utilizar desinfectantes agresivos sin dañar el dispositivo.¹

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IntelliVue MMX cumple con los protocolos de limpieza para el control de infecciones. Todas las superficies del MMX están fabricadas de materiales innovadores y resistentes a los productos químicos de limpieza, por lo que podrá utilizar desinfectantes agresivos sin dañar el dispositivo.¹
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Indicado para la desinfección
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IntelliVue MMX cumple con los protocolos de limpieza para el control de infecciones. Todas las superficies del MMX están fabricadas de materiales innovadores y resistentes a los productos químicos de limpieza, por lo que podrá utilizar desinfectantes agresivos sin dañar el dispositivo.¹
Protección de la inversión
Protección de la inversión

Protección de la inversión

IntelliVue MMX se integra fácilmente con la solución de monitorización de pacientes IntelliVue existente. Funciona con las extensiones de mediciones IntelliVue, los monitores host, el Centro de información de pacientes (Classic y PIC iX) y otros componentes. De esta forma, aumenta la vida útil de la solución de monitorización al tiempo que disminuye el coste total de propiedad.²

Protección de la inversión

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IntelliVue MMX se integra fácilmente con la solución de monitorización de pacientes IntelliVue existente. Funciona con las extensiones de mediciones IntelliVue, los monitores host, el Centro de información de pacientes (Classic y PIC iX) y otros componentes. De esta forma, aumenta la vida útil de la solución de monitorización al tiempo que disminuye el coste total de propiedad.²

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Protección de la inversión
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IntelliVue MMX se integra fácilmente con la solución de monitorización de pacientes IntelliVue existente. Funciona con las extensiones de mediciones IntelliVue, los monitores host, el Centro de información de pacientes (Classic y PIC iX) y otros componentes. De esta forma, aumenta la vida útil de la solución de monitorización al tiempo que disminuye el coste total de propiedad.²
  • Durabilidad
  • Fiablidad histórica
  • Indicado para la desinfección
  • Protección de la inversión
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Durabilidad
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En los entornos exigentes y estresantes de los hospitales, el diseño robusto del IntelliVue MMX resiste los golpes y caídas que se puedan producir durante la monitorización y los traslados. Ha sido testado para resistir caídas desde 1 metro (3,3 ft), ya que tiene la capacidad de absorber el impacto.

Durabilidad

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En los entornos exigentes y estresantes de los hospitales, el diseño robusto del IntelliVue MMX resiste los golpes y caídas que se puedan producir durante la monitorización y los traslados. Ha sido testado para resistir caídas desde 1 metro (3,3 ft), ya que tiene la capacidad de absorber el impacto.

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En los entornos exigentes y estresantes de los hospitales, el diseño robusto del IntelliVue MMX resiste los golpes y caídas que se puedan producir durante la monitorización y los traslados. Ha sido testado para resistir caídas desde 1 metro (3,3 ft), ya que tiene la capacidad de absorber el impacto.
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Durabilidad
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En los entornos exigentes y estresantes de los hospitales, el diseño robusto del IntelliVue MMX resiste los golpes y caídas que se puedan producir durante la monitorización y los traslados. Ha sido testado para resistir caídas desde 1 metro (3,3 ft), ya que tiene la capacidad de absorber el impacto.
Fiablidad histórica
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Con más de un millón de monitores IntelliVue vendidos desde 2002, la familia IntelliVue cuenta con un amplio historial de probada eficacia y calidad. Se ha adoptado un diseño ampliamente aceptado para facilitar el mantenimiento del IntelliVue MMX. Además, su estructura modular y de cajón extraíble facilitan el acceso, la extracción y la sustitución de todos los componentes, de un modo rápido y económico.

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Con más de un millón de monitores IntelliVue vendidos desde 2002, la familia IntelliVue cuenta con un amplio historial de probada eficacia y calidad. Se ha adoptado un diseño ampliamente aceptado para facilitar el mantenimiento del IntelliVue MMX. Además, su estructura modular y de cajón extraíble facilitan el acceso, la extracción y la sustitución de todos los componentes, de un modo rápido y económico.

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Con más de un millón de monitores IntelliVue vendidos desde 2002, la familia IntelliVue cuenta con un amplio historial de probada eficacia y calidad. Se ha adoptado un diseño ampliamente aceptado para facilitar el mantenimiento del IntelliVue MMX. Además, su estructura modular y de cajón extraíble facilitan el acceso, la extracción y la sustitución de todos los componentes, de un modo rápido y económico.
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Indicado para la desinfección
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IntelliVue MMX cumple con los protocolos de limpieza para el control de infecciones. Todas las superficies del MMX están fabricadas de materiales innovadores y resistentes a los productos químicos de limpieza, por lo que podrá utilizar desinfectantes agresivos sin dañar el dispositivo.¹

Indicado para la desinfección

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IntelliVue MMX cumple con los protocolos de limpieza para el control de infecciones. Todas las superficies del MMX están fabricadas de materiales innovadores y resistentes a los productos químicos de limpieza, por lo que podrá utilizar desinfectantes agresivos sin dañar el dispositivo.¹

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Indicado para la desinfección
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Protección de la inversión
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IntelliVue MMX se integra fácilmente con la solución de monitorización de pacientes IntelliVue existente. Funciona con las extensiones de mediciones IntelliVue, los monitores host, el Centro de información de pacientes (Classic y PIC iX) y otros componentes. De esta forma, aumenta la vida útil de la solución de monitorización al tiempo que disminuye el coste total de propiedad.²

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IntelliVue MMX se integra fácilmente con la solución de monitorización de pacientes IntelliVue existente. Funciona con las extensiones de mediciones IntelliVue, los monitores host, el Centro de información de pacientes (Classic y PIC iX) y otros componentes. De esta forma, aumenta la vida útil de la solución de monitorización al tiempo que disminuye el coste total de propiedad.²

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Documentación

Descripción del producto (1)

Descripción del producto

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Descripción del producto (1)

Descripción del producto

  • ¹ Los materiales de la carcasa del MMX ofrecen una resistencia al deterioro hasta 60 veces superior a la del material empleado en la versión anterior. Consulte la lista completa de productos recomendados en las instrucciones de uso correspondientes.
  • ² Ofrece compatibilidad desde hace más de 15 años con versiones anteriores de monitores IntelliVue (puede que necesite actualización).
  • Masimo, Rainbow y SET son marcas comerciales registradas de Masimo Corporation.
  • Nellcor y OxiMax son marcas comerciales de Covidien AG o su filial.

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