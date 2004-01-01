La extensión de hemodinámica ofrece una ampliación compacta y flexible de las funciones de medición que incluye presión invasiva, temperatura y gasto cardiaco. Esta extensión se puede conectar directamente al dispositivo host (monitores de paciente y módulos multiparamétricos IntelliVue compatibles) y envía ondas, valores numéricos y alarmas a un monitor de paciente IntelliVue conectado.
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