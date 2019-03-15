IntelliVue X3 es un monitor para traslados, compacto, con doble funcionalidad y un funcionamiento intuitivo tipo smartphone que, además, ofrece un conjunto ampliable de mediciones clínicas.
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|Descripción
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|Dimensiones
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|Resolución
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|Número de ondas de medición
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|Orientaciones de pantalla compatibles
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|Pantalla
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|Peso
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|Básico
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|Opcional:
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|Dimensiones (con asa)
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|Con extensiones de medición IntelliVue
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|Capacidad
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|Desinfección
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|Resistencia mecánica
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|Descripción
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|Dimensiones
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|Peso
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|Básico
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|Descripción
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|Dimensiones
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|Resolución
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|Número de ondas de medición
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|Orientaciones de pantalla compatibles
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|Pantalla
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|Peso
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|Básico
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|Opcional:
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|Dimensiones (con asa)
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|Con extensiones de medición IntelliVue
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|Capacidad
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|Desinfección
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