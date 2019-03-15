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IntelliVue X3

Monitor de paciente

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IntelliVue X3 es un monitor para traslados, compacto, con doble funcionalidad y un funcionamiento intuitivo tipo smartphone que, además, ofrece un conjunto ampliable de mediciones clínicas.

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Características
Facilidad de uso
Facilidad de uso

Facilidad de uso

IntelliVue X3 resulta tan fácil de utilizar como un smartphone. Solo tiene que desplazarse por la pantalla para acceder a las diferentes ventanas personalizables y adaptadas a las distintas situaciones clínicas. Esto permite visualizar solo lo que interesa y de la forma que se desee.

Facilidad de uso

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Diseñado para mejorar la eficiencia
Diseñado para mejorar la eficiencia

Diseñado para mejorar la eficiencia

IntelliVue X3 optimiza el flujo de trabajo y aumenta la eficiencia gracias a la reducción del tiempo de preparación del paciente para el traslado. Además, al estar conectado a un monitor de cabecera IntelliVue, actúa como módulo multiparamétrico y, al desconectarlo, se convierte en monitor para traslado, sin necesidad de cambiar los cables ni antes ni después del traslado.

Diseñado para mejorar la eficiencia

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IntelliVue X3 optimiza el flujo de trabajo y aumenta la eficiencia gracias a la reducción del tiempo de preparación del paciente para el traslado. Además, al estar conectado a un monitor de cabecera IntelliVue, actúa como módulo multiparamétrico y, al desconectarlo, se convierte en monitor para traslado, sin necesidad de cambiar los cables ni antes ni después del traslado.

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Diseñado para mejorar la eficiencia
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Una vista global
Una vista global

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Independientemente de donde se encuentre en el hospital, es importante poder visualizar las constantes vitales del paciente de un solo vistazo. Para ver las mediciones procedentes de IntelliVue X3 en una pantalla estándar más grande y de alta resolución, solo tiene que conectar el X3 a la pantalla remota IntelliVue XDS.

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Protección de la inversión
Protección de la inversión

Protección de la inversión

IntelliVue X3 se integra fácilmente con la solución existente de monitorización de pacientes IntelliVue. Funciona con las extensiones de medición IntelliVue, los monitores host, el Centro de información IntelliVue, la infraestructura de red clínica y otros componentes¹. De esta forma, se amplía el ciclo de vida útil de las soluciones de monitorización de pacientes.

Protección de la inversión

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Protección de la inversión
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Opciones de alimentación adaptadas al flujo de trabajo
Opciones de alimentación adaptadas al flujo de trabajo

Opciones de alimentación adaptadas al flujo de trabajo

El monitor compacto X3 incluye una batería recargable y extraíble que proporciona más de 5 horas de funcionamiento con una sola carga. IntelliVue Dock opcional con alimentación CA, permite disponer de conectividad de red y de carga en una estación base asequible. De igual modo, si conecta el X3 a un monitor host, el X3 recibirá la alimentación del host.

Opciones de alimentación adaptadas al flujo de trabajo

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El monitor compacto X3 incluye una batería recargable y extraíble que proporciona más de 5 horas de funcionamiento con una sola carga. IntelliVue Dock opcional con alimentación CA, permite disponer de conectividad de red y de carga en una estación base asequible. De igual modo, si conecta el X3 a un monitor host, el X3 recibirá la alimentación del host.

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Opciones de alimentación adaptadas al flujo de trabajo
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Ayuda para los protocolos de control de infecciones
Ayuda para los protocolos de control de infecciones

Ayuda para los protocolos de control de infecciones

El monitor X3 está fabricado con materiales resistentes a productos químicos, probados para resistir desinfectantes agresivos[²]. La pantalla táctil es la superficie contacto que más se utiliza, por lo que está recubierta con el protector antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass[³], que incorpora plata iónica con propiedades antimicrobianas.

Ayuda para los protocolos de control de infecciones

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El monitor X3 está fabricado con materiales resistentes a productos químicos, probados para resistir desinfectantes agresivos[²]. La pantalla táctil es la superficie contacto que más se utiliza, por lo que está recubierta con el protector antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass[³], que incorpora plata iónica con propiedades antimicrobianas.

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El monitor X3 está fabricado con materiales resistentes a productos químicos, probados para resistir desinfectantes agresivos[²]. La pantalla táctil es la superficie contacto que más se utiliza, por lo que está recubierta con el protector antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass[³], que incorpora plata iónica con propiedades antimicrobianas.
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Ayuda para los protocolos de control de infecciones
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El monitor X3 está fabricado con materiales resistentes a productos químicos, probados para resistir desinfectantes agresivos[²]. La pantalla táctil es la superficie contacto que más se utiliza, por lo que está recubierta con el protector antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass[³], que incorpora plata iónica con propiedades antimicrobianas.
Extensiones de mediciones que amplían su visión
Extensiones de mediciones que amplían su visión

Extensiones de mediciones que amplían su visión

Las extensiones de mediciones añaden al X3 presión invasiva, temperatura adicional, gasto cardiaco y capnografía. Las tres extensiones diferentes amplían la monitorización para adecuarla incluso a los pacientes de mayor gravedad.

Extensiones de mediciones que amplían su visión

Extensiones de mediciones que amplían su visión
Las extensiones de mediciones añaden al X3 presión invasiva, temperatura adicional, gasto cardiaco y capnografía. Las tres extensiones diferentes amplían la monitorización para adecuarla incluso a los pacientes de mayor gravedad.

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Extensiones de mediciones que amplían su visión
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  • Facilidad de uso
  • Diseñado para mejorar la eficiencia
  • Una vista global
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Diseñado para mejorar la eficiencia
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IntelliVue X3 optimiza el flujo de trabajo y aumenta la eficiencia gracias a la reducción del tiempo de preparación del paciente para el traslado. Además, al estar conectado a un monitor de cabecera IntelliVue, actúa como módulo multiparamétrico y, al desconectarlo, se convierte en monitor para traslado, sin necesidad de cambiar los cables ni antes ni después del traslado.

Diseñado para mejorar la eficiencia

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Diseñado para mejorar la eficiencia

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Diseñado para mejorar la eficiencia
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Protección de la inversión
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Opciones de alimentación adaptadas al flujo de trabajo
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El monitor X3 está fabricado con materiales resistentes a productos químicos, probados para resistir desinfectantes agresivos[²]. La pantalla táctil es la superficie contacto que más se utiliza, por lo que está recubierta con el protector antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass[³], que incorpora plata iónica con propiedades antimicrobianas.

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El monitor X3 está fabricado con materiales resistentes a productos químicos, probados para resistir desinfectantes agresivos[²]. La pantalla táctil es la superficie contacto que más se utiliza, por lo que está recubierta con el protector antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass[³], que incorpora plata iónica con propiedades antimicrobianas.

Ayuda para los protocolos de control de infecciones

El monitor X3 está fabricado con materiales resistentes a productos químicos, probados para resistir desinfectantes agresivos[²]. La pantalla táctil es la superficie contacto que más se utiliza, por lo que está recubierta con el protector antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass[³], que incorpora plata iónica con propiedades antimicrobianas.
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Extensiones de mediciones que amplían su visión
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Las extensiones de mediciones añaden al X3 presión invasiva, temperatura adicional, gasto cardiaco y capnografía. Las tres extensiones diferentes amplían la monitorización para adecuarla incluso a los pacientes de mayor gravedad.

Extensiones de mediciones que amplían su visión

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Documentación

Descripción del producto (1)

Descripción del producto

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Especificaciones

Pantalla
Pantalla
Descripción
  • Pantalla LCD en color con matriz activa y pantalla multitáctil capacitiva
Dimensiones
  • 15,5 cm (6,1 in)
Resolución
  • 1024 x 480
Número de ondas de medición
  • Hasta 5 (o 12 ondas de ECG)
Orientaciones de pantalla compatibles
  • 0° / 90° / 180°
Pantalla
  • Protector antimicrobiano Corning Gorilla Glass
Mediciones
Mediciones
Peso
  • 1,4 kg (3,1 lb), incluidas opciones, paquete de batería y asa
Básico
  • ECG
  • SpO₂ (Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂ y Masimo rainbow SET SpO₂)
  • Respiración
  • PNI
Opcional:
  • 2 presiones invasivas, CO₂, segunda SpO₂
Dimensiones (con asa)
  • 249 x 97 x 111 mm (9,8 x 3,8 x 4,4 in)
Con extensiones de medición IntelliVue
  • Hasta 2 temperaturas y 4 presiones invasivas
  • Gasto cardiaco (corazón derecho y PiCCO)
  • CO₂ Microstream Covidien
  • CO₂ directo Respironics o CO₂ lateral LoFlo
Batería
Batería
Capacidad
  • 5 horas (configuración básica)[⁴]
Robustez
Robustez
Desinfección
  • Materiales muy resistentes a desinfectantes
Resistencia mecánica
  • 7M3
Pantalla
Pantalla
Descripción
  • Pantalla LCD en color con matriz activa y pantalla multitáctil capacitiva
Dimensiones
  • 15,5 cm (6,1 in)
Mediciones
Mediciones
Peso
  • 1,4 kg (3,1 lb), incluidas opciones, paquete de batería y asa
Básico
  • ECG
  • SpO₂ (Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂ y Masimo rainbow SET SpO₂)
  • Respiración
  • PNI
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Pantalla
Pantalla
Descripción
  • Pantalla LCD en color con matriz activa y pantalla multitáctil capacitiva
Dimensiones
  • 15,5 cm (6,1 in)
Resolución
  • 1024 x 480
Número de ondas de medición
  • Hasta 5 (o 12 ondas de ECG)
Orientaciones de pantalla compatibles
  • 0° / 90° / 180°
Pantalla
  • Protector antimicrobiano Corning Gorilla Glass
Mediciones
Mediciones
Peso
  • 1,4 kg (3,1 lb), incluidas opciones, paquete de batería y asa
Básico
  • ECG
  • SpO₂ (Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂ y Masimo rainbow SET SpO₂)
  • Respiración
  • PNI
Opcional:
  • 2 presiones invasivas, CO₂, segunda SpO₂
Dimensiones (con asa)
  • 249 x 97 x 111 mm (9,8 x 3,8 x 4,4 in)
Con extensiones de medición IntelliVue
  • Hasta 2 temperaturas y 4 presiones invasivas
  • Gasto cardiaco (corazón derecho y PiCCO)
  • CO₂ Microstream Covidien
  • CO₂ directo Respironics o CO₂ lateral LoFlo
Batería
Batería
Capacidad
  • 5 horas (configuración básica)[⁴]
Robustez
Robustez
Desinfección
  • Materiales muy resistentes a desinfectantes
Resistencia mecánica
  • 7M3
  • ¹ Ofrece 12 años de compatibilidad con equipos de monitorización IntelliVue de versiones anteriores (podría requerir actualización de software). Asimismo, ofrece más de 6 años de compatibilidad con versiones anteriores del Centro de información de pacientes (podría requerir actualización de software).
  • ² Consulte las Instrucciones de uso de IntelliVue X3 para obtener una lista completa de los productos recomendados.
  • ³ Corning y Gorilla son marcas comerciales registradas de Corning Incorporated. El protector de pantalla antimicrobiano Corning Gorilla Glass no protege a los usuarios ni proporciona beneficios directos ni derivados para la salud.
  • ⁴ ECG/Resp, FAST SpO₂, PNI cada 15 min, brillo establecido en óptimo.
  • Es posible que algunas características de este producto no estén disponibles en todos los países. Consulte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.

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