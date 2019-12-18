Mejorar la productividad y los resultados es fundamental para que los centros de atención médica cumplan con la creciente demanda de procedimientos de laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, Philips presenta el Interventional Hemodynamic System (Hemo System) que lleva mediciones hemodinámicas avanzadas al laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de paciente IntelliVue X3 ayuda a tomar decisiones clínicas con confianza y a mantener la historia clínica del paciente sin interrupciones, monitorizando continuamente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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En la sala de control, el personal clínico puede monitorizar todos los signos vitales del paciente, analizar los parámetros fisiológicos y mostrar fácilmente los resultados de los cálculos en la sala de exploración. Los resultados se muestran como un valor numérico y una imagen de gradiente. La visualización de resultados numéricos y gráficos ayuda al personal clínico a mantenerse concentrado en las tareas que se realizan sin necesidad de dejar el área estéril.
Mejor comunicación
En la sala de control, el personal clínico puede monitorizar todos los signos vitales del paciente, analizar los parámetros fisiológicos y mostrar fácilmente los resultados de los cálculos en la sala de exploración. Los resultados se muestran como un valor numérico y una imagen de gradiente. La visualización de resultados numéricos y gráficos ayuda al personal clínico a mantenerse concentrado en las tareas que se realizan sin necesidad de dejar el área estéril.
Mejor comunicación
En la sala de control, el personal clínico puede monitorizar todos los signos vitales del paciente, analizar los parámetros fisiológicos y mostrar fácilmente los resultados de los cálculos en la sala de exploración. Los resultados se muestran como un valor numérico y una imagen de gradiente. La visualización de resultados numéricos y gráficos ayuda al personal clínico a mantenerse concentrado en las tareas que se realizan sin necesidad de dejar el área estéril.
En la sala de control, el personal clínico puede monitorizar todos los signos vitales del paciente, analizar los parámetros fisiológicos y mostrar fácilmente los resultados de los cálculos en la sala de exploración. Los resultados se muestran como un valor numérico y una imagen de gradiente. La visualización de resultados numéricos y gráficos ayuda al personal clínico a mantenerse concentrado en las tareas que se realizan sin necesidad de dejar el área estéril.
Control mediante pantalla táctil
Control mediante pantalla táctil
Los miembros del equipo en la sala de exploración ahora pueden visualizar y adaptar los signos vitales y los cálculos fisiológicos fácilmente en la mesa mediante el módulo de pantalla táctil. Poder controlar las visualizaciones y adaptar las mediciones en el módulo de pantalla táctil ayuda a mejorar el flujo de trabajo, ya que le permite realizar más tareas al lado de la mesa.
Control mediante pantalla táctil
Los miembros del equipo en la sala de exploración ahora pueden visualizar y adaptar los signos vitales y los cálculos fisiológicos fácilmente en la mesa mediante el módulo de pantalla táctil. Poder controlar las visualizaciones y adaptar las mediciones en el módulo de pantalla táctil ayuda a mejorar el flujo de trabajo, ya que le permite realizar más tareas al lado de la mesa.
Control mediante pantalla táctil
Los miembros del equipo en la sala de exploración ahora pueden visualizar y adaptar los signos vitales y los cálculos fisiológicos fácilmente en la mesa mediante el módulo de pantalla táctil. Poder controlar las visualizaciones y adaptar las mediciones en el módulo de pantalla táctil ayuda a mejorar el flujo de trabajo, ya que le permite realizar más tareas al lado de la mesa.
Los miembros del equipo en la sala de exploración ahora pueden visualizar y adaptar los signos vitales y los cálculos fisiológicos fácilmente en la mesa mediante el módulo de pantalla táctil. Poder controlar las visualizaciones y adaptar las mediciones en el módulo de pantalla táctil ayuda a mejorar el flujo de trabajo, ya que le permite realizar más tareas al lado de la mesa.
Monitorización de hemodinámica intuitiva
Monitorización de hemodinámica intuitiva
La nueva interfaz de usuario proporciona orientación en pantalla para ayudar a los miembros del equipo a avanzar sin problemas por los procedimientos y trabajar de manera eficiente entre sí. El diagrama interactivo del corazón de la estación de trabajo ayuda a los miembros del equipo en la sala de control a realizar rápidamente las extracciones y cambiar las etiquetas de presión. Estas funciones promueven la facilidad de uso de todos los miembros del personal con una formación mínima.
Monitorización de hemodinámica intuitiva
La nueva interfaz de usuario proporciona orientación en pantalla para ayudar a los miembros del equipo a avanzar sin problemas por los procedimientos y trabajar de manera eficiente entre sí. El diagrama interactivo del corazón de la estación de trabajo ayuda a los miembros del equipo en la sala de control a realizar rápidamente las extracciones y cambiar las etiquetas de presión. Estas funciones promueven la facilidad de uso de todos los miembros del personal con una formación mínima.
Monitorización de hemodinámica intuitiva
La nueva interfaz de usuario proporciona orientación en pantalla para ayudar a los miembros del equipo a avanzar sin problemas por los procedimientos y trabajar de manera eficiente entre sí. El diagrama interactivo del corazón de la estación de trabajo ayuda a los miembros del equipo en la sala de control a realizar rápidamente las extracciones y cambiar las etiquetas de presión. Estas funciones promueven la facilidad de uso de todos los miembros del personal con una formación mínima.
La nueva interfaz de usuario proporciona orientación en pantalla para ayudar a los miembros del equipo a avanzar sin problemas por los procedimientos y trabajar de manera eficiente entre sí. El diagrama interactivo del corazón de la estación de trabajo ayuda a los miembros del equipo en la sala de control a realizar rápidamente las extracciones y cambiar las etiquetas de presión. Estas funciones promueven la facilidad de uso de todos los miembros del personal con una formación mínima.
Configuración de hemodinámica flexible
Configuración de hemodinámica flexible
Elija entre una variedad de configuraciones del Interventional Hemodynamic System. Cada sistema viene con un dispositivo de monitorización de pacientes montado al costado de la mesa. Hay disponibles configuraciones simples y dobles de la estación de trabajo. Con la configuración de pantalla dual en la sala de control, siempre puede ver la monitorización de los pacientes, los análisis hemodinámicos y los informes en una pantalla completa.
Configuración de hemodinámica flexible
Elija entre una variedad de configuraciones del Interventional Hemodynamic System. Cada sistema viene con un dispositivo de monitorización de pacientes montado al costado de la mesa. Hay disponibles configuraciones simples y dobles de la estación de trabajo. Con la configuración de pantalla dual en la sala de control, siempre puede ver la monitorización de los pacientes, los análisis hemodinámicos y los informes en una pantalla completa.
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Elija entre una variedad de configuraciones del Interventional Hemodynamic System. Cada sistema viene con un dispositivo de monitorización de pacientes montado al costado de la mesa. Hay disponibles configuraciones simples y dobles de la estación de trabajo. Con la configuración de pantalla dual en la sala de control, siempre puede ver la monitorización de los pacientes, los análisis hemodinámicos y los informes en una pantalla completa.
Elija entre una variedad de configuraciones del Interventional Hemodynamic System. Cada sistema viene con un dispositivo de monitorización de pacientes montado al costado de la mesa. Hay disponibles configuraciones simples y dobles de la estación de trabajo. Con la configuración de pantalla dual en la sala de control, siempre puede ver la monitorización de los pacientes, los análisis hemodinámicos y los informes en una pantalla completa.
Integrado con IntelliVue X3
Integrado con IntelliVue X3
Cada sistema viene con un monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Cuando se monta en la mesa en el laboratorio de cateterismo, tiene acceso sin restricciones al paciente desde casi cualquier posición, sin restringir el movimiento de la mesa. Es lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en sus manos y se puede montar fácilmente donde más lo necesite.
Integrado con IntelliVue X3
Cada sistema viene con un monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Cuando se monta en la mesa en el laboratorio de cateterismo, tiene acceso sin restricciones al paciente desde casi cualquier posición, sin restringir el movimiento de la mesa. Es lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en sus manos y se puede montar fácilmente donde más lo necesite.
Integrado con IntelliVue X3
Cada sistema viene con un monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Cuando se monta en la mesa en el laboratorio de cateterismo, tiene acceso sin restricciones al paciente desde casi cualquier posición, sin restringir el movimiento de la mesa. Es lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en sus manos y se puede montar fácilmente donde más lo necesite.
Cada sistema viene con un monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Cuando se monta en la mesa en el laboratorio de cateterismo, tiene acceso sin restricciones al paciente desde casi cualquier posición, sin restringir el movimiento de la mesa. Es lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en sus manos y se puede montar fácilmente donde más lo necesite.
Monitorización continua de pacientes
Monitorización continua de pacientes
Al conectar IntelliVue X3 en el laboratorio de cateterismo con el Hemo System de Philips, puede monitorizar continuamente a un paciente. No hay necesidad de cambiar los cables, lo que minimiza las interrupciones y le da más tiempo para concentrarse en el paciente.
Monitorización continua de pacientes
Al conectar IntelliVue X3 en el laboratorio de cateterismo con el Hemo System de Philips, puede monitorizar continuamente a un paciente. No hay necesidad de cambiar los cables, lo que minimiza las interrupciones y le da más tiempo para concentrarse en el paciente.
Monitorización continua de pacientes
Al conectar IntelliVue X3 en el laboratorio de cateterismo con el Hemo System de Philips, puede monitorizar continuamente a un paciente. No hay necesidad de cambiar los cables, lo que minimiza las interrupciones y le da más tiempo para concentrarse en el paciente.
Al conectar IntelliVue X3 en el laboratorio de cateterismo con el Hemo System de Philips, puede monitorizar continuamente a un paciente. No hay necesidad de cambiar los cables, lo que minimiza las interrupciones y le da más tiempo para concentrarse en el paciente.
Flujo de trabajo mejorado con iFR
Flujo de trabajo mejorado con iFR
La opción de medición funcional totalmente integrada le permite realizar y analizar el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR) y la extracción Scout tanto en la sala de exploración como en la de control. Esta es su puerta de entrada para llevar al laboratorio intervencionista las últimas técnicas fisiológicas y de monitorización de hemodinámica.
Flujo de trabajo mejorado con iFR
La opción de medición funcional totalmente integrada le permite realizar y analizar el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR) y la extracción Scout tanto en la sala de exploración como en la de control. Esta es su puerta de entrada para llevar al laboratorio intervencionista las últimas técnicas fisiológicas y de monitorización de hemodinámica.
Flujo de trabajo mejorado con iFR
La opción de medición funcional totalmente integrada le permite realizar y analizar el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR) y la extracción Scout tanto en la sala de exploración como en la de control. Esta es su puerta de entrada para llevar al laboratorio intervencionista las últimas técnicas fisiológicas y de monitorización de hemodinámica.
La opción de medición funcional totalmente integrada le permite realizar y analizar el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR) y la extracción Scout tanto en la sala de exploración como en la de control. Esta es su puerta de entrada para llevar al laboratorio intervencionista las últimas técnicas fisiológicas y de monitorización de hemodinámica.
Optimice el flujo de trabajo del laboratorio
Optimice el flujo de trabajo del laboratorio
El sistema de rayos X intervencionista y el Hemo System de Philips trabajan eficientemente en conjunto para reducir la entrada manual de datos. Esto, a su vez, puede reducir los errores en el ingreso de usuarios, ayudar a mejorar la integridad de sus informes y minimizar las interrupciones. Todo está destinado a ayudarlo a enfocarse en su paciente y a comunicarse eficazmente con su equipo.
Optimice el flujo de trabajo del laboratorio
El sistema de rayos X intervencionista y el Hemo System de Philips trabajan eficientemente en conjunto para reducir la entrada manual de datos. Esto, a su vez, puede reducir los errores en el ingreso de usuarios, ayudar a mejorar la integridad de sus informes y minimizar las interrupciones. Todo está destinado a ayudarlo a enfocarse en su paciente y a comunicarse eficazmente con su equipo.
Optimice el flujo de trabajo del laboratorio
El sistema de rayos X intervencionista y el Hemo System de Philips trabajan eficientemente en conjunto para reducir la entrada manual de datos. Esto, a su vez, puede reducir los errores en el ingreso de usuarios, ayudar a mejorar la integridad de sus informes y minimizar las interrupciones. Todo está destinado a ayudarlo a enfocarse en su paciente y a comunicarse eficazmente con su equipo.
El sistema de rayos X intervencionista y el Hemo System de Philips trabajan eficientemente en conjunto para reducir la entrada manual de datos. Esto, a su vez, puede reducir los errores en el ingreso de usuarios, ayudar a mejorar la integridad de sus informes y minimizar las interrupciones. Todo está destinado a ayudarlo a enfocarse en su paciente y a comunicarse eficazmente con su equipo.
En la sala de control, el personal clínico puede monitorizar todos los signos vitales del paciente, analizar los parámetros fisiológicos y mostrar fácilmente los resultados de los cálculos en la sala de exploración. Los resultados se muestran como un valor numérico y una imagen de gradiente. La visualización de resultados numéricos y gráficos ayuda al personal clínico a mantenerse concentrado en las tareas que se realizan sin necesidad de dejar el área estéril.
Mejor comunicación
En la sala de control, el personal clínico puede monitorizar todos los signos vitales del paciente, analizar los parámetros fisiológicos y mostrar fácilmente los resultados de los cálculos en la sala de exploración. Los resultados se muestran como un valor numérico y una imagen de gradiente. La visualización de resultados numéricos y gráficos ayuda al personal clínico a mantenerse concentrado en las tareas que se realizan sin necesidad de dejar el área estéril.
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En la sala de control, el personal clínico puede monitorizar todos los signos vitales del paciente, analizar los parámetros fisiológicos y mostrar fácilmente los resultados de los cálculos en la sala de exploración. Los resultados se muestran como un valor numérico y una imagen de gradiente. La visualización de resultados numéricos y gráficos ayuda al personal clínico a mantenerse concentrado en las tareas que se realizan sin necesidad de dejar el área estéril.
En la sala de control, el personal clínico puede monitorizar todos los signos vitales del paciente, analizar los parámetros fisiológicos y mostrar fácilmente los resultados de los cálculos en la sala de exploración. Los resultados se muestran como un valor numérico y una imagen de gradiente. La visualización de resultados numéricos y gráficos ayuda al personal clínico a mantenerse concentrado en las tareas que se realizan sin necesidad de dejar el área estéril.
Control mediante pantalla táctil
Control mediante pantalla táctil
Los miembros del equipo en la sala de exploración ahora pueden visualizar y adaptar los signos vitales y los cálculos fisiológicos fácilmente en la mesa mediante el módulo de pantalla táctil. Poder controlar las visualizaciones y adaptar las mediciones en el módulo de pantalla táctil ayuda a mejorar el flujo de trabajo, ya que le permite realizar más tareas al lado de la mesa.
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Los miembros del equipo en la sala de exploración ahora pueden visualizar y adaptar los signos vitales y los cálculos fisiológicos fácilmente en la mesa mediante el módulo de pantalla táctil. Poder controlar las visualizaciones y adaptar las mediciones en el módulo de pantalla táctil ayuda a mejorar el flujo de trabajo, ya que le permite realizar más tareas al lado de la mesa.
Los miembros del equipo en la sala de exploración ahora pueden visualizar y adaptar los signos vitales y los cálculos fisiológicos fácilmente en la mesa mediante el módulo de pantalla táctil. Poder controlar las visualizaciones y adaptar las mediciones en el módulo de pantalla táctil ayuda a mejorar el flujo de trabajo, ya que le permite realizar más tareas al lado de la mesa.
Monitorización de hemodinámica intuitiva
Monitorización de hemodinámica intuitiva
La nueva interfaz de usuario proporciona orientación en pantalla para ayudar a los miembros del equipo a avanzar sin problemas por los procedimientos y trabajar de manera eficiente entre sí. El diagrama interactivo del corazón de la estación de trabajo ayuda a los miembros del equipo en la sala de control a realizar rápidamente las extracciones y cambiar las etiquetas de presión. Estas funciones promueven la facilidad de uso de todos los miembros del personal con una formación mínima.
Monitorización de hemodinámica intuitiva
La nueva interfaz de usuario proporciona orientación en pantalla para ayudar a los miembros del equipo a avanzar sin problemas por los procedimientos y trabajar de manera eficiente entre sí. El diagrama interactivo del corazón de la estación de trabajo ayuda a los miembros del equipo en la sala de control a realizar rápidamente las extracciones y cambiar las etiquetas de presión. Estas funciones promueven la facilidad de uso de todos los miembros del personal con una formación mínima.
Monitorización de hemodinámica intuitiva
La nueva interfaz de usuario proporciona orientación en pantalla para ayudar a los miembros del equipo a avanzar sin problemas por los procedimientos y trabajar de manera eficiente entre sí. El diagrama interactivo del corazón de la estación de trabajo ayuda a los miembros del equipo en la sala de control a realizar rápidamente las extracciones y cambiar las etiquetas de presión. Estas funciones promueven la facilidad de uso de todos los miembros del personal con una formación mínima.
La nueva interfaz de usuario proporciona orientación en pantalla para ayudar a los miembros del equipo a avanzar sin problemas por los procedimientos y trabajar de manera eficiente entre sí. El diagrama interactivo del corazón de la estación de trabajo ayuda a los miembros del equipo en la sala de control a realizar rápidamente las extracciones y cambiar las etiquetas de presión. Estas funciones promueven la facilidad de uso de todos los miembros del personal con una formación mínima.
Configuración de hemodinámica flexible
Configuración de hemodinámica flexible
Elija entre una variedad de configuraciones del Interventional Hemodynamic System. Cada sistema viene con un dispositivo de monitorización de pacientes montado al costado de la mesa. Hay disponibles configuraciones simples y dobles de la estación de trabajo. Con la configuración de pantalla dual en la sala de control, siempre puede ver la monitorización de los pacientes, los análisis hemodinámicos y los informes en una pantalla completa.
Configuración de hemodinámica flexible
Elija entre una variedad de configuraciones del Interventional Hemodynamic System. Cada sistema viene con un dispositivo de monitorización de pacientes montado al costado de la mesa. Hay disponibles configuraciones simples y dobles de la estación de trabajo. Con la configuración de pantalla dual en la sala de control, siempre puede ver la monitorización de los pacientes, los análisis hemodinámicos y los informes en una pantalla completa.
Configuración de hemodinámica flexible
Elija entre una variedad de configuraciones del Interventional Hemodynamic System. Cada sistema viene con un dispositivo de monitorización de pacientes montado al costado de la mesa. Hay disponibles configuraciones simples y dobles de la estación de trabajo. Con la configuración de pantalla dual en la sala de control, siempre puede ver la monitorización de los pacientes, los análisis hemodinámicos y los informes en una pantalla completa.
Elija entre una variedad de configuraciones del Interventional Hemodynamic System. Cada sistema viene con un dispositivo de monitorización de pacientes montado al costado de la mesa. Hay disponibles configuraciones simples y dobles de la estación de trabajo. Con la configuración de pantalla dual en la sala de control, siempre puede ver la monitorización de los pacientes, los análisis hemodinámicos y los informes en una pantalla completa.
Integrado con IntelliVue X3
Integrado con IntelliVue X3
Cada sistema viene con un monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Cuando se monta en la mesa en el laboratorio de cateterismo, tiene acceso sin restricciones al paciente desde casi cualquier posición, sin restringir el movimiento de la mesa. Es lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en sus manos y se puede montar fácilmente donde más lo necesite.
Integrado con IntelliVue X3
Cada sistema viene con un monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Cuando se monta en la mesa en el laboratorio de cateterismo, tiene acceso sin restricciones al paciente desde casi cualquier posición, sin restringir el movimiento de la mesa. Es lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en sus manos y se puede montar fácilmente donde más lo necesite.
Integrado con IntelliVue X3
Cada sistema viene con un monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Cuando se monta en la mesa en el laboratorio de cateterismo, tiene acceso sin restricciones al paciente desde casi cualquier posición, sin restringir el movimiento de la mesa. Es lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en sus manos y se puede montar fácilmente donde más lo necesite.
Cada sistema viene con un monitor de paciente compacto IntelliVue X3. Cuando se monta en la mesa en el laboratorio de cateterismo, tiene acceso sin restricciones al paciente desde casi cualquier posición, sin restringir el movimiento de la mesa. Es lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en sus manos y se puede montar fácilmente donde más lo necesite.
Monitorización continua de pacientes
Monitorización continua de pacientes
Al conectar IntelliVue X3 en el laboratorio de cateterismo con el Hemo System de Philips, puede monitorizar continuamente a un paciente. No hay necesidad de cambiar los cables, lo que minimiza las interrupciones y le da más tiempo para concentrarse en el paciente.
Monitorización continua de pacientes
Al conectar IntelliVue X3 en el laboratorio de cateterismo con el Hemo System de Philips, puede monitorizar continuamente a un paciente. No hay necesidad de cambiar los cables, lo que minimiza las interrupciones y le da más tiempo para concentrarse en el paciente.
Monitorización continua de pacientes
Al conectar IntelliVue X3 en el laboratorio de cateterismo con el Hemo System de Philips, puede monitorizar continuamente a un paciente. No hay necesidad de cambiar los cables, lo que minimiza las interrupciones y le da más tiempo para concentrarse en el paciente.
Al conectar IntelliVue X3 en el laboratorio de cateterismo con el Hemo System de Philips, puede monitorizar continuamente a un paciente. No hay necesidad de cambiar los cables, lo que minimiza las interrupciones y le da más tiempo para concentrarse en el paciente.
Flujo de trabajo mejorado con iFR
Flujo de trabajo mejorado con iFR
La opción de medición funcional totalmente integrada le permite realizar y analizar el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR) y la extracción Scout tanto en la sala de exploración como en la de control. Esta es su puerta de entrada para llevar al laboratorio intervencionista las últimas técnicas fisiológicas y de monitorización de hemodinámica.
Flujo de trabajo mejorado con iFR
La opción de medición funcional totalmente integrada le permite realizar y analizar el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR) y la extracción Scout tanto en la sala de exploración como en la de control. Esta es su puerta de entrada para llevar al laboratorio intervencionista las últimas técnicas fisiológicas y de monitorización de hemodinámica.
Flujo de trabajo mejorado con iFR
La opción de medición funcional totalmente integrada le permite realizar y analizar el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR) y la extracción Scout tanto en la sala de exploración como en la de control. Esta es su puerta de entrada para llevar al laboratorio intervencionista las últimas técnicas fisiológicas y de monitorización de hemodinámica.
La opción de medición funcional totalmente integrada le permite realizar y analizar el cociente instantáneo de presión libre de ondas (iFR) y la extracción Scout tanto en la sala de exploración como en la de control. Esta es su puerta de entrada para llevar al laboratorio intervencionista las últimas técnicas fisiológicas y de monitorización de hemodinámica.
Optimice el flujo de trabajo del laboratorio
Optimice el flujo de trabajo del laboratorio
El sistema de rayos X intervencionista y el Hemo System de Philips trabajan eficientemente en conjunto para reducir la entrada manual de datos. Esto, a su vez, puede reducir los errores en el ingreso de usuarios, ayudar a mejorar la integridad de sus informes y minimizar las interrupciones. Todo está destinado a ayudarlo a enfocarse en su paciente y a comunicarse eficazmente con su equipo.
Optimice el flujo de trabajo del laboratorio
El sistema de rayos X intervencionista y el Hemo System de Philips trabajan eficientemente en conjunto para reducir la entrada manual de datos. Esto, a su vez, puede reducir los errores en el ingreso de usuarios, ayudar a mejorar la integridad de sus informes y minimizar las interrupciones. Todo está destinado a ayudarlo a enfocarse en su paciente y a comunicarse eficazmente con su equipo.
Optimice el flujo de trabajo del laboratorio
El sistema de rayos X intervencionista y el Hemo System de Philips trabajan eficientemente en conjunto para reducir la entrada manual de datos. Esto, a su vez, puede reducir los errores en el ingreso de usuarios, ayudar a mejorar la integridad de sus informes y minimizar las interrupciones. Todo está destinado a ayudarlo a enfocarse en su paciente y a comunicarse eficazmente con su equipo.
El sistema de rayos X intervencionista y el Hemo System de Philips trabajan eficientemente en conjunto para reducir la entrada manual de datos. Esto, a su vez, puede reducir los errores en el ingreso de usuarios, ayudar a mejorar la integridad de sus informes y minimizar las interrupciones. Todo está destinado a ayudarlo a enfocarse en su paciente y a comunicarse eficazmente con su equipo.
Para conocer la disponibilidad de la funcionalidad de iFR en el Hemo System de Philips, consulte a su representante local de Philips.
Para conocer la disponibilidad de la monitorización continua de pacientes en el Hemo System de Philips con IntelliVue X3, consulte a su representante local de Philips.
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