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Azurion 7 M12

Sistema monoplano de terapia guiada por imagen de montaje en techo o suelo

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Alcance nuevas cotas de rendimiento en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 12''. Esta solución de tratamiento guiado por imagen de última generación le ayuda a ofrecer una excelente asistencia al paciente, así como a aumentar su eficacia en intervenciones cardiacas y cardiovasculares gracias al un flujo de trabajo innovador.

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Características
Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar todos los procedimientos intervencionistas.

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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

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Más información en intervencionismo coronario
Más información en intervencionismo coronario

Más información en intervencionismo coronario

El detector plano de 12'' ofrece imágenes de alta resolución en un campo de visión (FOV) mayor. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte significativa del arco aórtico o el árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, es posible obtener una gama completa de ángulos de proyección.

Más información en intervencionismo coronario

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Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla video

Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla

La herramienta de marcador de la pantalla táctil permite marcar un área de interés en una imagen 2D. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.

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Flexibilidad: mejores resultados
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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas —en la sala de exploración y en la sala de control—, sin interferir entre ellos. Mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

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Estandarice configuración y funcionamiento
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Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención.

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Agilizar el flujo de trabajo
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La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles.

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Gestión eficaz de la dosis
Gestión eficaz de la dosis

Gestión eficaz de la dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

Gestión eficaz de la dosis

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La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

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Capacidad para tratar a un paciente más al día
Capacidad para tratar a un paciente más al día video

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en St. Antonius Hospital después de instalar el sistema Azurion. Este primer estudio de rendimiento del laboratorio Azurion logró resultados impresionantes que fueron verificados por otro proveedor independiente. El hospital St. Antonius alcanzó una reducción del 17% en el tiempo del procedimiento [4].

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  • Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
  • Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
  • Más información en intervencionismo coronario
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Más información en intervencionismo coronario
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El detector plano de 12'' ofrece imágenes de alta resolución en un campo de visión (FOV) mayor. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte significativa del arco aórtico o el árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, es posible obtener una gama completa de ángulos de proyección.

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Agilizar el flujo de trabajo
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Gestión eficaz de la dosis
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La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en St. Antonius Hospital después de instalar el sistema Azurion. Este primer estudio de rendimiento del laboratorio Azurion logró resultados impresionantes que fueron verificados por otro proveedor independiente. El hospital St. Antonius alcanzó una reducción del 17% en el tiempo del procedimiento [4].

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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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    Azurion 3 M12

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    Experimente las innovaciones en cardiología intervencionista más avanzadas con Azurion 3 con detector plano de 12". Este sistema de terapia guiada por imagen de alto rendimiento permite a los equipos intervencionistas realizar intervenciones cardiacas rutinarias y exigentes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde un solo módulo de pantalla táctil en la mesa para una experiencia de usuario homogénea, y un rendimiento de sala y atención al paciente excelentes.

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    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap es una tecnología que crea una vista en tiempo real con compensación de movimiento de las arterias coronarias mediante la superposición de una angiografía coronaria resaltada a una imagen fluoroscópica 2D en tiempo real. Esta hoja de ruta coloreada se ajusta automáticamente, proporcionando información visual continua sobre la colocación de los cables y catéteres durante los procedimientos de ICP.

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    • 1. En 39 estudios comparativos individuales, se observaron reducciones de la radiación recibida por el paciente con Philips ClarityIQ.
    • 2. En 3 estudios comparativos individuales se observaron reducciones de la exposición recibida por el personal o exposición por dispersión [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015)] o exposición por dispersión [van Strijen et al. (2015)] con Philips ClarityIQ.
    • 3. En 8 estudios comparativos se demostró de forma explícita una calidad de imagen equivalente. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al, (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015), Wen (2015)].
    • 4, Los resultados son específicos del centro en el que se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados que se podrían obtener en otros centros.

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