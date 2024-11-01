Azurion 7 B20/12

Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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