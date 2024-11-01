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Cuantas más aplicaciones utilice, más importante es lograr la máxima eficacia. La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Los profesionales pueden realizar tareas en paralelo, sin interferir entre ellos, con lo que se reducen las interrupciones entre los casos.
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Control completo desde un punto
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Trabajo simultáneo en paralelo
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Desplazamiento intuitivo por intervenciones
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Configuración y funcionamiento simplificado
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Más consolas FlexSpot
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Optimizar la sala de control
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Control completo desde un punto
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Trabajo simultáneo en paralelo
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Desplazamiento intuitivo por intervenciones
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Configuración y funcionamiento simplificado
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Optimizar la sala de control
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Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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En la neurradiología intervencionista, el objetivo es disponer de una visión nítida mientras se garantiza la seguridad de los profesionales y pacientes. NeuroSuite de Philips es un sistema de última generación Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 15" diseñado para mejorar el tratamiento y guiarle con eficacia durante el procedimiento.
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Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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