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FlexSpot

Consola de trabajo integrada centrada en el usuario en la sala de control

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Cuantas más aplicaciones utilice, más importante es lograr la máxima eficacia. La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Los profesionales pueden realizar tareas en paralelo, sin interferir entre ellos, con lo que se reducen las interrupciones entre los casos.

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Características
Control completo desde un punto
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Si puede ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde un único punto de la sala de control, su trabajo resulta más sencillo. Nuestra consola de trabajo integrada FlexSpot cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla en la sala de control y en la sala de exploración, y acceder a todas las aplicaciones disponibles.

Control completo desde un punto

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Si puede ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde un único punto de la sala de control, su trabajo resulta más sencillo. Nuestra consola de trabajo integrada FlexSpot cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla en la sala de control y en la sala de exploración, y acceder a todas las aplicaciones disponibles.
Trabajo simultáneo en paralelo
Trabajo simultáneo en paralelo

Trabajo simultáneo en paralelo

FlexSpot se ha diseñado específicamente para ahorrar tiempo. El trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Trabajo simultáneo en paralelo

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FlexSpot se ha diseñado específicamente para ahorrar tiempo. El trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

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FlexSpot se ha diseñado específicamente para ahorrar tiempo. El trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
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FlexSpot se ha diseñado específicamente para ahorrar tiempo. El trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Desplazamiento intuitivo por intervenciones
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La información de la pantalla se distingue fácilmente gracias al fondo negro de la interfaz de usuario de FlexSpot. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso. Todos los sistemas Azurion y las herramientas intervencionistas usan la misma interfaz de usuario estandarizada, de modo que resulta sencillo formar a los profesionales, así como hacer rotaciones entre distintas salas intervencionistas 

Desplazamiento intuitivo por intervenciones

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La información de la pantalla se distingue fácilmente gracias al fondo negro de la interfaz de usuario de FlexSpot. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso. Todos los sistemas Azurion y las herramientas intervencionistas usan la misma interfaz de usuario estandarizada, de modo que resulta sencillo formar a los profesionales, así como hacer rotaciones entre distintas salas intervencionistas 

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Configuración y funcionamiento simplificado
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Con la intención de simplificar y estandarizar la configuración del sistema FlexSpot, podrá personalizar el formato automáticamente con las Guías de procedimiento clínico. Su departamento puede crear un número ilimitado de formatos para cada intervención o profesional. Incluso puede cambiar la disposición y el tamaño de la pantalla sobre la marcha si quiere ahorrar tiempo.

Configuración y funcionamiento simplificado

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Más consolas FlexSpot
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Puede instalar otra consola FlexSpot en la sala de control o en la sala de exploración para disponer de otro punto de visualización y control de todas las aplicaciones disponibles. Así, por ejemplo, un profesional puede supervisar la intervención mientras que otro registra datos o prepara informes, con el consecuente aumento de la productividad.

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Optimizar la sala de control
Optimizar la sala de control

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Gracias a la integración de todas las aplicaciones relevantes en una única consola de trabajo, puede trabajar en una sala de control eficiente y ordenada. Esta integración puede tener un efecto positivo sobre una zona de trabajo que utilizan distintos profesionales.

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  • Control completo desde un punto
  • Trabajo simultáneo en paralelo
  • Desplazamiento intuitivo por intervenciones
  • Configuración y funcionamiento simplificado
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Si puede ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde un único punto de la sala de control, su trabajo resulta más sencillo. Nuestra consola de trabajo integrada FlexSpot cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla en la sala de control y en la sala de exploración, y acceder a todas las aplicaciones disponibles.

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Trabajo simultáneo en paralelo
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Desplazamiento intuitivo por intervenciones
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    Azurion 7 B20/12

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    • Sistema de terapia guiada por imagen​​ Biplano con un detector plano de 20" y un detector plano de 12"
    • Proporciona precisión de navegación para una amplia gama de intervenciones cardiacas y vasculares exigentes
    • Las herramientas intervencionistas avanzadas se integran a la perfección para respaldar su flujo de trabajo clínico

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    Azurion 7 B20/15

    Azurion 7 B20/15

    • Sistema de terapia guiada por imagen biplano con detector plano frontal de 20" y detector plano lateral de 15"
    • Aumenta la seguridad durante intervenciones neurológicas, como las del tratamiento de ictus isquémicos y de aneurismas cerebrales
    • Experimente un flujo de trabajo clínico sencillo y fluido con las funciones neurológicas específicas

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    Azurion 7 M20

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    • Sistema de terapia guiada por imagen con configuración monoplana, montaje en el techo/suelo y con detector plano de 20"
    • Mejore la visibilidad de diversos procedimientos vasculares, oncológicos y cardíacos con una gran calidad de imagen
    • Controle todas las aplicaciones relevantes a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa

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    Azurion 7 B20/12

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    Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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    Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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