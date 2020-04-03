Fusione los conjuntos de datos 3D para guiarse durante el procedimiento con SmartCT Dual Viewer*

SmartCT Dual Viewer ofrece imágenes de fusión 3D de conjuntos de datos 3D-RA y CBCT durante el procedimiento para permitir la evaluación y el diagnóstico. Cargue dos volúmenes cualesquiera de Azurion y compárelos en la mesa sin romper la esterilidad ni cambiar las aplicaciones.