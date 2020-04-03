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En la neurradiología intervencionista, el objetivo es disponer de una visión nítida mientras se garantiza la seguridad de los profesionales y pacientes. NeuroSuite de Philips es un sistema de última generación Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 15" diseñado para mejorar el tratamiento y guiarle con eficacia durante el procedimiento.
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SmartCT Soft Tissue Helical*
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El software de aplicación clínica SmartCT para terapia guiada por imagen de Philips enriquece nuestras herramientas intervencionistas 3D con un guiado claro diseñado para salvar las barreras que impiden la adquisición de imágenes 3D en el laboratorio intervencionista. Una vez adquiridas, las imágenes 3D se muestran automáticamente en segundos en el módulo de pantalla táctil en el modo de representación correspondiente. En la misma pantalla táctil, el usuario puede controlar e interactuar fácilmente con herramientas avanzadas de visualización y medición 3D. SmartCT también pone al alcance de su mano soluciones avanzadas de medición y visualización para obtener imágenes de alta calidad, lo que le ayuda a realizar diagnósticos[1-3] y a mejorar los resultados del tratamiento del paciente[4-6].
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Cuantas más aplicaciones utilice, más importante es lograr la máxima eficacia. La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Los profesionales pueden realizar tareas en paralelo, sin interferir entre ellos, con lo que se reducen las interrupciones entre los casos.
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SmartCT Soft Tissue Helical crea imágenes de CBCT para ayudar a detectar cambios en el tejido blando en la sala de angiografía. El nuevo protocolo con trayectoria de adquisición de doble eje y software de reconstrucción mejorado da como resultado imágenes con un aspecto mejorado en comparación con las técnicas de adquisición de haz cónico convencionales. SmartCT Soft Tissue Helical es nuestro protocolo de CBCT mejorado para atención neurovascular con un trayecto rápido de 8 segundos, algoritmos de compensación de artefactos metálicos y de compensación de movimiento para mejorar aún más la calidad de las imágenes.
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El TSM Pro permite integrar y conectar el funcionamiento de la pantalla táctil de aplicaciones compatibles, lo que reduce el desorden en la mesa. Acceso a la fisiología, el ultrasonido intravascular, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de adquisición de imágenes, para trabajar rápida y decisivamente.
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