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Azurion 7 B20/15

Sistema de terapia guiada por imagen biplano

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En la neurradiología intervencionista, el objetivo es disponer de una visión nítida mientras se garantiza la seguridad de los profesionales y pacientes. NeuroSuite de Philips es un sistema de última generación Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 15" diseñado para mejorar el tratamiento y guiarle con eficacia durante el procedimiento.

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Características
Estacionamiento seguro y rápido
Estacionamiento seguro y rápido video

Estacionamiento seguro y rápido

El estacionamiento seguro y rápido del arco lateral permite cambiar sin problemas entre la adquisición de imágenes 2D y 3D.

Estacionamiento seguro y rápido

Estacionamiento seguro y rápido video

El estacionamiento seguro y rápido del arco lateral permite cambiar sin problemas entre la adquisición de imágenes 2D y 3D.

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El estacionamiento seguro y rápido del arco lateral permite cambiar sin problemas entre la adquisición de imágenes 2D y 3D.
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Estacionamiento seguro y rápido
Estacionamiento seguro y rápido video

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El estacionamiento seguro y rápido del arco lateral permite cambiar sin problemas entre la adquisición de imágenes 2D y 3D.
Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo
Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo video

Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo

La rotación del haz de imagen garantiza imágenes orientadas al paciente en cada angulación. Esta función ofrece un acceso radial sencillo debido a que la imagen siempre está alineada con la estructura anatómica, incluso cuando se coloca en diagonal. No es necesario girar la mesa ni volver a colocar al paciente.

Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo

Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo video

La rotación del haz de imagen garantiza imágenes orientadas al paciente en cada angulación. Esta función ofrece un acceso radial sencillo debido a que la imagen siempre está alineada con la estructura anatómica, incluso cuando se coloca en diagonal. No es necesario girar la mesa ni volver a colocar al paciente.

Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo

La rotación del haz de imagen garantiza imágenes orientadas al paciente en cada angulación. Esta función ofrece un acceso radial sencillo debido a que la imagen siempre está alineada con la estructura anatómica, incluso cuando se coloca en diagonal. No es necesario girar la mesa ni volver a colocar al paciente.
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Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo
Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo video

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La rotación del haz de imagen garantiza imágenes orientadas al paciente en cada angulación. Esta función ofrece un acceso radial sencillo debido a que la imagen siempre está alineada con la estructura anatómica, incluso cuando se coloca en diagonal. No es necesario girar la mesa ni volver a colocar al paciente.
Cobertura de cuerpo entero
Cobertura de cuerpo entero video

Cobertura de cuerpo entero

La geometría del sistema combina velocidad y sofisticación, lo que posibilita una cobertura de cuerpo entero y le ofrece el sistema biplano Azurion de Philips más flexible hasta la fecha.

Cobertura de cuerpo entero

Cobertura de cuerpo entero video

La geometría del sistema combina velocidad y sofisticación, lo que posibilita una cobertura de cuerpo entero y le ofrece el sistema biplano Azurion de Philips más flexible hasta la fecha.

Cobertura de cuerpo entero

La geometría del sistema combina velocidad y sofisticación, lo que posibilita una cobertura de cuerpo entero y le ofrece el sistema biplano Azurion de Philips más flexible hasta la fecha.
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Cobertura de cuerpo entero
Cobertura de cuerpo entero video

Cobertura de cuerpo entero

La geometría del sistema combina velocidad y sofisticación, lo que posibilita una cobertura de cuerpo entero y le ofrece el sistema biplano Azurion de Philips más flexible hasta la fecha.
Acceso óptimo al paciente
Acceso óptimo al paciente

Acceso óptimo al paciente

La colocación del arco frontal a 135 grados permite un acceso óptimo al paciente desde la cabeza y se adapta a posiciones de trabajo ideales, por ejemplo, para liberar la cabecera para el anestesiólogo y para la colocación óptima de otros equipos médicos (por ejemplo, de ecografía).

Acceso óptimo al paciente

Acceso óptimo al paciente
La colocación del arco frontal a 135 grados permite un acceso óptimo al paciente desde la cabeza y se adapta a posiciones de trabajo ideales, por ejemplo, para liberar la cabecera para el anestesiólogo y para la colocación óptima de otros equipos médicos (por ejemplo, de ecografía).

Acceso óptimo al paciente

La colocación del arco frontal a 135 grados permite un acceso óptimo al paciente desde la cabeza y se adapta a posiciones de trabajo ideales, por ejemplo, para liberar la cabecera para el anestesiólogo y para la colocación óptima de otros equipos médicos (por ejemplo, de ecografía).
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Acceso óptimo al paciente
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La colocación del arco frontal a 135 grados permite un acceso óptimo al paciente desde la cabeza y se adapta a posiciones de trabajo ideales, por ejemplo, para liberar la cabecera para el anestesiólogo y para la colocación óptima de otros equipos médicos (por ejemplo, de ecografía).
Fusione los conjuntos de datos 3D para guiarse durante el procedimiento con SmartCT Dual Viewer*
Fusione los conjuntos de datos 3D para guiarse durante el procedimiento con SmartCT Dual Viewer*

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SmartCT Dual Viewer ofrece imágenes de fusión 3D de conjuntos de datos 3D-RA y CBCT durante el procedimiento para permitir la evaluación y el diagnóstico. Cargue dos volúmenes cualesquiera de Azurion y compárelos en la mesa sin romper la esterilidad ni cambiar las aplicaciones.

Fusione los conjuntos de datos 3D para guiarse durante el procedimiento con SmartCT Dual Viewer*

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SmartCT Dual Viewer ofrece imágenes de fusión 3D de conjuntos de datos 3D-RA y CBCT durante el procedimiento para permitir la evaluación y el diagnóstico. Cargue dos volúmenes cualesquiera de Azurion y compárelos en la mesa sin romper la esterilidad ni cambiar las aplicaciones.

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Fusione los conjuntos de datos 3D para guiarse durante el procedimiento con SmartCT Dual Viewer*
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SmartCT Soft Tissue Helical*

SmartCT Soft Tissue Helical*

SmartCT Soft Tissue Helical crea imágenes CBCT para identificar cambios en el tejido blando en la sala de angiografía. Un protocolo avanzado con trayectoria de adquisición de doble eje y software de reconstrucción mejorado, da como resultado un aspecto mejorado en comparación con las técnicas de adquisición CBCT convencionales.

SmartCT Soft Tissue Helical*

SmartCT Soft Tissue Helical crea imágenes CBCT para identificar cambios en el tejido blando en la sala de angiografía. Un protocolo avanzado con trayectoria de adquisición de doble eje y software de reconstrucción mejorado, da como resultado un aspecto mejorado en comparación con las técnicas de adquisición CBCT convencionales.

SmartCT Soft Tissue Helical*

SmartCT Soft Tissue Helical crea imágenes CBCT para identificar cambios en el tejido blando en la sala de angiografía. Un protocolo avanzado con trayectoria de adquisición de doble eje y software de reconstrucción mejorado, da como resultado un aspecto mejorado en comparación con las técnicas de adquisición CBCT convencionales.
  • Estacionamiento seguro y rápido
  • Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo
  • Cobertura de cuerpo entero
  • Acceso óptimo al paciente
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Estacionamiento seguro y rápido
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El estacionamiento seguro y rápido del arco lateral permite cambiar sin problemas entre la adquisición de imágenes 2D y 3D.

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Estacionamiento seguro y rápido
Estacionamiento seguro y rápido video

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El estacionamiento seguro y rápido del arco lateral permite cambiar sin problemas entre la adquisición de imágenes 2D y 3D.
Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo
Capture imágenes orientadas al paciente desde cualquier ángulo video

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Cobertura de cuerpo entero
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La geometría del sistema combina velocidad y sofisticación, lo que posibilita una cobertura de cuerpo entero y le ofrece el sistema biplano Azurion de Philips más flexible hasta la fecha.

Cobertura de cuerpo entero

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La geometría del sistema combina velocidad y sofisticación, lo que posibilita una cobertura de cuerpo entero y le ofrece el sistema biplano Azurion de Philips más flexible hasta la fecha.

Cobertura de cuerpo entero

La geometría del sistema combina velocidad y sofisticación, lo que posibilita una cobertura de cuerpo entero y le ofrece el sistema biplano Azurion de Philips más flexible hasta la fecha.
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La geometría del sistema combina velocidad y sofisticación, lo que posibilita una cobertura de cuerpo entero y le ofrece el sistema biplano Azurion de Philips más flexible hasta la fecha.
Acceso óptimo al paciente
Acceso óptimo al paciente

Acceso óptimo al paciente

La colocación del arco frontal a 135 grados permite un acceso óptimo al paciente desde la cabeza y se adapta a posiciones de trabajo ideales, por ejemplo, para liberar la cabecera para el anestesiólogo y para la colocación óptima de otros equipos médicos (por ejemplo, de ecografía).

Acceso óptimo al paciente

Acceso óptimo al paciente
La colocación del arco frontal a 135 grados permite un acceso óptimo al paciente desde la cabeza y se adapta a posiciones de trabajo ideales, por ejemplo, para liberar la cabecera para el anestesiólogo y para la colocación óptima de otros equipos médicos (por ejemplo, de ecografía).

Acceso óptimo al paciente

La colocación del arco frontal a 135 grados permite un acceso óptimo al paciente desde la cabeza y se adapta a posiciones de trabajo ideales, por ejemplo, para liberar la cabecera para el anestesiólogo y para la colocación óptima de otros equipos médicos (por ejemplo, de ecografía).
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Fusione los conjuntos de datos 3D para guiarse durante el procedimiento con SmartCT Dual Viewer*
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SmartCT Dual Viewer ofrece imágenes de fusión 3D de conjuntos de datos 3D-RA y CBCT durante el procedimiento para permitir la evaluación y el diagnóstico. Cargue dos volúmenes cualesquiera de Azurion y compárelos en la mesa sin romper la esterilidad ni cambiar las aplicaciones.

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SmartCT Dual Viewer ofrece imágenes de fusión 3D de conjuntos de datos 3D-RA y CBCT durante el procedimiento para permitir la evaluación y el diagnóstico. Cargue dos volúmenes cualesquiera de Azurion y compárelos en la mesa sin romper la esterilidad ni cambiar las aplicaciones.

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