Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla

La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.