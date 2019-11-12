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Touch screen module pro

Módulo de control de pantalla táctil en mesa intuitivo

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El TSM Pro permite integrar y conectar el funcionamiento de la pantalla táctil de aplicaciones compatibles, lo que reduce el desorden en la mesa. Acceso a la fisiología, el ultrasonido intravascular, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de adquisición de imágenes, para trabajar rápida y decisivamente.

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Características
Promueve el trabajo eficaz en equipo
Promueve el trabajo eficaz en equipo

Promueve el trabajo eficaz en equipo

Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.

Promueve el trabajo eficaz en equipo

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Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.

Promueve el trabajo eficaz en equipo

Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
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Promueve el trabajo eficaz en equipo
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Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Comunicación clara
Comunicación clara

Comunicación clara

Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.

Comunicación clara

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Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.

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Comunicación clara
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Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
Indicaciones visuales visibles
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La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.

Indicaciones visuales visibles

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La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.

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Colocación flexible
Colocación flexible

Colocación flexible

El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema. 

Colocación flexible

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El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema. 

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El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema. 
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Colocación flexible
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Admite sistemas de terceros
Admite sistemas de terceros

Admite sistemas de terceros

Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.

Admite sistemas de terceros

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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.

Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.

Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla

Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla

La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.

Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla

La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.

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La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla

Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla

Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.

Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla

Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.

Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla

Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.
Mejora la visibilidad de los detalles

Mejora la visibilidad de los detalles

Dispone de la opción de navegación sencilla. Solo tiene que usar el zoom en la imagen de rayos X o Roadmap y la imagen se ampliará hasta el 200%. Con la opción Dual Fluoro, la imagen ampliada permanece en pantalla durante la intervención.

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  • Promueve el trabajo eficaz en equipo
  • Comunicación clara
  • Indicaciones visuales visibles
  • Colocación flexible
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Promueve el trabajo eficaz en equipo
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla

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La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.

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    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12

    • Sistema de terapia guiada por imagen​​ Biplano con un detector plano de 20" y un detector plano de 12"
    • Proporciona precisión de navegación para una amplia gama de intervenciones cardiacas y vasculares exigentes
    • Las herramientas intervencionistas avanzadas se integran a la perfección para respaldar su flujo de trabajo clínico

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    Azurion 7 B20/15

    Azurion 7 B20/15

    • Sistema de terapia guiada por imagen biplano con detector plano frontal de 20" y detector plano lateral de 15"
    • Aumenta la seguridad durante intervenciones neurológicas, como las del tratamiento de ictus isquémicos y de aneurismas cerebrales
    • Experimente un flujo de trabajo clínico sencillo y fluido con las funciones neurológicas específicas

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    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20

    • Sistema de terapia guiada por imagen con configuración monoplana, montaje en el techo/suelo y con detector plano de 20"
    • Mejore la visibilidad de diversos procedimientos vasculares, oncológicos y cardíacos con una gran calidad de imagen
    • Controle todas las aplicaciones relevantes a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa

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    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12

    Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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    Azurion 7 B20/15

    Azurion 7 B20/15

    En la neurradiología intervencionista, el objetivo es disponer de una visión nítida mientras se garantiza la seguridad de los profesionales y pacientes. NeuroSuite de Philips es un sistema de última generación Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 15" diseñado para mejorar el tratamiento y guiarle con eficacia durante el procedimiento.

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    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20

    Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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