El TSM Pro permite integrar y conectar el funcionamiento de la pantalla táctil de aplicaciones compatibles, lo que reduce el desorden en la mesa. Acceso a la fisiología, el ultrasonido intravascular, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de adquisición de imágenes, para trabajar rápida y decisivamente.
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Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Promueve el trabajo eficaz en equipo
Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Promueve el trabajo eficaz en equipo
Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Comunicación clara
Comunicación clara
Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
Comunicación clara
Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
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Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
Indicaciones visuales visibles
Indicaciones visuales visibles
La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.
Indicaciones visuales visibles
La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.
Indicaciones visuales visibles
La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.
La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.
Colocación flexible
Colocación flexible
El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema.
Colocación flexible
El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema.
Colocación flexible
El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema.
El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema.
Admite sistemas de terceros
Admite sistemas de terceros
Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.
Admite sistemas de terceros
Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.
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Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.
Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.
Mejora la visibilidad de los detalles
Mejora la visibilidad de los detalles
Dispone de la opción de navegación sencilla. Solo tiene que usar el zoom en la imagen de rayos X o Roadmap y la imagen se ampliará hasta el 200%. Con la opción Dual Fluoro, la imagen ampliada permanece en pantalla durante la intervención.
Mejora la visibilidad de los detalles
Dispone de la opción de navegación sencilla. Solo tiene que usar el zoom en la imagen de rayos X o Roadmap y la imagen se ampliará hasta el 200%. Con la opción Dual Fluoro, la imagen ampliada permanece en pantalla durante la intervención.
Mejora la visibilidad de los detalles
Dispone de la opción de navegación sencilla. Solo tiene que usar el zoom en la imagen de rayos X o Roadmap y la imagen se ampliará hasta el 200%. Con la opción Dual Fluoro, la imagen ampliada permanece en pantalla durante la intervención.
Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Promueve el trabajo eficaz en equipo
Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Promueve el trabajo eficaz en equipo
Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Para fomentar un trabajo en equipo eficaz, el trabajo paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los plazos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Puede modificar fácilmente todos los ajustes, realizar colimaciones en la imagen y seleccionar imágenes para su revisión y posprocesamiento, todo ello mediante un uso similar al de una tablet. Guardar y acceder a las posiciones del sistema es igual de sencillo.
Comunicación clara
Comunicación clara
Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
Comunicación clara
Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
Comunicación clara
Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
Dispone de un puntero de ratón que puede usar sobre la imagen en tiempo real en la sala de control y en la sala de exploración para favorecer la comunicación, y admite la comunicación entre la sala de examen y la sala de control a través de la pantalla táctil. Resulta útil para la comunicación, de modo que puede centrarse en la intervención.
Indicaciones visuales visibles
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La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.
Indicaciones visuales visibles
La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.
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La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.
La nueva interfaz de usuario del módulo de pantalla táctil TSM Pro, con su fondo negro, le permite distinguir fácilmente la información que necesita. Los pasos y las aplicaciones activas se resaltan para facilitar el uso.
Colocación flexible
Colocación flexible
El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema.
Colocación flexible
El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema.
Colocación flexible
El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema.
El módulo de pantalla táctil TSM Pro mejorado se puede colocar en el lateral de la mesa, en el extremo inferior de la mesa para los técnicos o en la sala de control, de modo que se adapta a diferentes tipos de intervenciones y formas de trabajo. Se pueden integrar hasta tres módulos de pantalla táctil en un único sistema.
Admite sistemas de terceros
Admite sistemas de terceros
Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.
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Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.
Admite sistemas de terceros
Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.
Se pueden integrar otras aplicaciones en el módulo de pantalla táctil mejorado Pro para aumentar la eficiencia y reducir los retrasos. Puede recuperar archivos del PACS y controlar equipos periféricos, como el IVUS digital y otras herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis. Cambie entre las modalidades de terceros conectadas con un máximo de 2 interacciones del usuario. Vea automáticamente las modalidades móviles o integradas de terceros compatibles en TSM al conectarse a la red.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
La herramienta de marcador digital le permite resaltar una parte de la región de interés que permanece visible durante la fluoroscopia y la exposición, lo que le proporciona una guía visual durante el procedimiento. La herramienta se adapta a los cambios de ampliación, zoom, SID o formato del detector. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Mida rápidamente las distancias en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. El 88% cree que puede centrarse más en el paciente gracias al control total desde la mesa con el módulo de pantalla táctil.
Mejora la visibilidad de los detalles
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Dispone de la opción de navegación sencilla. Solo tiene que usar el zoom en la imagen de rayos X o Roadmap y la imagen se ampliará hasta el 200%. Con la opción Dual Fluoro, la imagen ampliada permanece en pantalla durante la intervención.
Mejora la visibilidad de los detalles
Dispone de la opción de navegación sencilla. Solo tiene que usar el zoom en la imagen de rayos X o Roadmap y la imagen se ampliará hasta el 200%. Con la opción Dual Fluoro, la imagen ampliada permanece en pantalla durante la intervención.
Mejora la visibilidad de los detalles
Dispone de la opción de navegación sencilla. Solo tiene que usar el zoom en la imagen de rayos X o Roadmap y la imagen se ampliará hasta el 200%. Con la opción Dual Fluoro, la imagen ampliada permanece en pantalla durante la intervención.
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