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Azurion 7 M20

Sistema de terapia guiada por imagen con configuración monoplana y montaje en el techo/suelo

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Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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Características
Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar cualquier intervención. También ofrecemos soluciones híbridas que crean un entorno de cuidado innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

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Experiencia de usuario sin contratiempos para mejorar la toma de decisiones
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Experiencia de usuario sin contratiempos para mejorar la toma de decisiones

Para tomar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, el Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas, a través de la pantalla táctil central y el sistema FlexVision Pro de la mesa. Esto le permite evaluar la situación y decidir con confianza mientras está en el campo estéril, de forma que pueda ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Para tomar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, el Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas, a través de la pantalla táctil central y el sistema FlexVision Pro de la mesa. Esto le permite evaluar la situación y decidir con confianza mientras está en el campo estéril, de forma que pueda ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Mejora de la visibilidad
Mejora de la visibilidad

Mejora de la visibilidad

Gracias al detector de 20'' de última generación, sus intervenciones pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. Con su mayor cobertura anatómica, podrá realizar intervenciones diferentes. Con la magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips, se visualizan los detalles de los vasos pequeños con una claridad excepcional. Este sistema también permite obtener imágenes de todo el cuerpo y acceder al paciente desde todos los lados.

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Gracias al detector de 20'' de última generación, sus intervenciones pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. Con su mayor cobertura anatómica, podrá realizar intervenciones diferentes. Con la magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips, se visualizan los detalles de los vasos pequeños con una claridad excepcional. Este sistema también permite obtener imágenes de todo el cuerpo y acceder al paciente desde todos los lados.

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Gracias al detector de 20'' de última generación, sus intervenciones pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. Con su mayor cobertura anatómica, podrá realizar intervenciones diferentes. Con la magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips, se visualizan los detalles de los vasos pequeños con una claridad excepcional. Este sistema también permite obtener imágenes de todo el cuerpo y acceder al paciente desde todos los lados.
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Mejora de la visibilidad
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Gracias al detector de 20'' de última generación, sus intervenciones pueden beneficiarse de una excelente calidad de imagen. Con su mayor cobertura anatómica, podrá realizar intervenciones diferentes. Con la magnífica cadena de procesamiento de imágenes de Philips, se visualizan los detalles de los vasos pequeños con una claridad excepcional. Este sistema también permite obtener imágenes de todo el cuerpo y acceder al paciente desde todos los lados.
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla video

Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla

La herramienta de marcador de la pantalla táctil permite marcar un área de interés en una imagen 2D. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.

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La herramienta de marcador de la pantalla táctil permite marcar un área de interés en una imagen 2D. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.

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La herramienta de marcador de la pantalla táctil permite marcar un área de interés en una imagen 2D. Las marcas se muestran claramente en las imágenes fluoroscópicas y de referencia, y se adaptan según se amplíe o reduzca la imagen. Esto puede resultar útil para marcar una bifurcación, ramas laterales u otros detalles relevantes. Gracias a esta herramienta, no necesitará recurrir a una aplicación de marcador externa.
Flexibilidad: mejores resultados
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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

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Configuración y funcionamiento simplificado
Configuración y funcionamiento simplificado

Configuración y funcionamiento simplificado

Con la intención de simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios, el sistema utiliza Guías de procedimiento clínico que se pueden personalizar totalmente. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la Guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención. Las preconfiguraciones (por ejemplo, los protocolos predeterminados y los ajustes especificados por el usuario más usados) le permiten mejorar la homogeneidad de los exámenes.

Configuración y funcionamiento simplificado

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Con la intención de simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios, el sistema utiliza Guías de procedimiento clínico que se pueden personalizar totalmente. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la Guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención. Las preconfiguraciones (por ejemplo, los protocolos predeterminados y los ajustes especificados por el usuario más usados) le permiten mejorar la homogeneidad de los exámenes.

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Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo

Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo

La plataforma estándar de Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las normativas y la seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.

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Agilizar el flujo de trabajo
Agilizar el flujo de trabajo

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FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

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FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
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Gestión eficaz de la dosis
Gestión eficaz de la dosis

Gestión eficaz de la dosis

La serie Azurion 7 también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología más avanzada de imágenes de rayos X con la que se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X administradas a pacientes de cualquier envergadura. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control de la asistencia al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.

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Capacidad para tratar a un paciente más al día
Capacidad para tratar a un paciente más al día

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en St. Antonius Hospital después de instalar el sistema Azurion. El primer estudio de rendimiento del laboratorio Azurion logró resultados impresionantes que fueron verificados por otro proveedor independiente. El St. Antonius Hospital consiguió reducir el tiempo de los procedimientos un 17%.[1]

Capacidad para tratar a un paciente más al día

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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en St. Antonius Hospital después de instalar el sistema Azurion. El primer estudio de rendimiento del laboratorio Azurion logró resultados impresionantes que fueron verificados por otro proveedor independiente. El St. Antonius Hospital consiguió reducir el tiempo de los procedimientos un 17%.[1]

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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en St. Antonius Hospital después de instalar el sistema Azurion. El primer estudio de rendimiento del laboratorio Azurion logró resultados impresionantes que fueron verificados por otro proveedor independiente. El St. Antonius Hospital consiguió reducir el tiempo de los procedimientos un 17%.[1]
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El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes

El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes

El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para contar con la preocupación de mantener los sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, sus operaciones están protegidas gracias al excelente rendimiento del servicio técnico premiado durante 5 años seguidos.[2] Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes.[3]

El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes

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Realice verificaciones estandarizadas de garantía de calidad en solo 5 minutos
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Solo Philips ofrece la opción de herramienta Modo de control de calidad por parte del usuario (UQCM) en su sistema Azurion. Le permite verificar y auditar de manera independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de la imagen del sistema Azurion de una manera estandarizada en solo 5 minutos. Puede ayudarle a identificar tendencias y posibles desviaciones de la normativa y, por lo tanto, a mantener un rendimiento de alta calidad.

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Mayor rentabilidad de inversión
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Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos en todo el mundo. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.

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  • Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
  • Experiencia de usuario sin contratiempos para mejorar la toma de decisiones
  • Mejora de la visibilidad
  • Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
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Experiencia de usuario sin contratiempos para mejorar la toma de decisiones
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Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
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Flexibilidad: mejores resultados
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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Configuración y funcionamiento simplificado
Configuración y funcionamiento simplificado

Configuración y funcionamiento simplificado

Con la intención de simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios, el sistema utiliza Guías de procedimiento clínico que se pueden personalizar totalmente. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la Guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención. Las preconfiguraciones (por ejemplo, los protocolos predeterminados y los ajustes especificados por el usuario más usados) le permiten mejorar la homogeneidad de los exámenes.

Configuración y funcionamiento simplificado

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Con la intención de simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios, el sistema utiliza Guías de procedimiento clínico que se pueden personalizar totalmente. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la Guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención. Las preconfiguraciones (por ejemplo, los protocolos predeterminados y los ajustes especificados por el usuario más usados) le permiten mejorar la homogeneidad de los exámenes.

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Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
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La plataforma estándar de Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las normativas y la seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.

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Agilizar el flujo de trabajo
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FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

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FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

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FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
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Gestión eficaz de la dosis
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La serie Azurion 7 también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología más avanzada de imágenes de rayos X con la que se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X administradas a pacientes de cualquier envergadura. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control de la asistencia al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.

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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en St. Antonius Hospital después de instalar el sistema Azurion. El primer estudio de rendimiento del laboratorio Azurion logró resultados impresionantes que fueron verificados por otro proveedor independiente. El St. Antonius Hospital consiguió reducir el tiempo de los procedimientos un 17%.[1]

Capacidad para tratar a un paciente más al día

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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en St. Antonius Hospital después de instalar el sistema Azurion. El primer estudio de rendimiento del laboratorio Azurion logró resultados impresionantes que fueron verificados por otro proveedor independiente. El St. Antonius Hospital consiguió reducir el tiempo de los procedimientos un 17%.[1]
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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en St. Antonius Hospital después de instalar el sistema Azurion. El primer estudio de rendimiento del laboratorio Azurion logró resultados impresionantes que fueron verificados por otro proveedor independiente. El St. Antonius Hospital consiguió reducir el tiempo de los procedimientos un 17%.[1]
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
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El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes

El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para contar con la preocupación de mantener los sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, sus operaciones están protegidas gracias al excelente rendimiento del servicio técnico premiado durante 5 años seguidos.[2] Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes.[3]

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Realice verificaciones estandarizadas de garantía de calidad en solo 5 minutos
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Solo Philips ofrece la opción de herramienta Modo de control de calidad por parte del usuario (UQCM) en su sistema Azurion. Le permite verificar y auditar de manera independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de la imagen del sistema Azurion de una manera estandarizada en solo 5 minutos. Puede ayudarle a identificar tendencias y posibles desviaciones de la normativa y, por lo tanto, a mantener un rendimiento de alta calidad.

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Mayor rentabilidad de inversión
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Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos en todo el mundo. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.

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  • Nuevo
    FlexSpot

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    • Todas las aplicaciones pertinentes en un único lugar de trabajo para una sala de control eficiente y ordenada.
    • Incluye uno o dos monitores panorámicos, un ratón y un teclado para un control total.
    • Los miembros del equipo pueden realizar todas las tareas relevantes en un lugar de trabajo flexible, sin interrumpirse entre sí.
    • Cree un número ilimitado de diseños de pantalla para cada procedimiento o usuario clínico.

    Ver producto

  • Nuevo
    Touch screen module pro

    Touch screen module pro

    • Pantalla táctil en el lateral de la mesa para ajustar los parámetros de adquisición de imágenes sin salir del campo estéril
    • Realice la colimación con la yema de los dedos y amplíe las imágenes de rayos X y de roadmap para facilitar la navegación
    • Vea y controle aplicaciones, así como herramientas intervencionistas y aplicaciones de análisis
    • Se puede hacer visible un puntero del ratón grande en la imagen en directo de la sala de exploración y de control

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    • 1. Los resultados son específicos del centro en el que se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados que se podrían obtener en otros centros.
    • 2. Sistemas cardiovasculares de rayos X IMV ServiceTrak de 2018.
    • 3. Basado en la comparación entre sistemas conectados y no conectados de forma remota. Muestra de datos de 2018 para los sistemas Allura FD y Azurion (n = 9955).

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