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Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Experiencia de usuario sin contratiempos para mejorar la toma de decisiones
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Mejora de la visibilidad
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Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
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Flexibilidad: mejores resultados
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Configuración y funcionamiento simplificado
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Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
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Agilizar el flujo de trabajo
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Gestión eficaz de la dosis
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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
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Realice verificaciones estandarizadas de garantía de calidad en solo 5 minutos
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Mayor rentabilidad de inversión
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Experiencia de usuario sin contratiempos para mejorar la toma de decisiones
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Mejora de la visibilidad
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Marque con facilidad los detalles relevantes en las imágenes 2D de la pantalla
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Flexibilidad: mejores resultados
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Configuración y funcionamiento simplificado
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Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
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Agilizar el flujo de trabajo
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Gestión eficaz de la dosis
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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
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La plataforma de aplicaciones IntraSight es donde la adquisición de imágenes, la fisiología, el corregistro* y el software se unen para identificar claramente las coronariopatías y arteriopatías periféricas y permitir planes de tratamiento más optimizados. IntraSight se basa en una nueva plataforma básica diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de su laboratorio hoy y mañana.
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Mejore sus capacidades vasculares mediante Azurion 3 con detector plano de 15''. Su equipo clínico se podrá beneficiar de una excelente uniformidad y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardiacos. Vaya un paso más allá en la mejora de los cuidados y la gestión de los costes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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En la neurradiología intervencionista, el objetivo es disponer de una visión nítida mientras se garantiza la seguridad de los profesionales y pacientes. NeuroSuite de Philips es un sistema de última generación Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 15" diseñado para mejorar el tratamiento y guiarle con eficacia durante el procedimiento.
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Mejorar la productividad y los resultados es fundamental para que los centros de atención médica cumplan con la creciente demanda de procedimientos de laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, Philips presenta el Interventional Hemodynamic System (Hemo System) que lleva mediciones hemodinámicas avanzadas al laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de paciente IntelliVue X3 ayuda a tomar decisiones clínicas con confianza y a mantener la historia clínica del paciente sin interrupciones, monitorizando continuamente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imágenes líder del sector permite a sus equipos beneficiarse de una excelente uniformidad y eficiencia al realizar diversos procedimientos vasculares y cardiacos. Puede controlar sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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Cuantas más aplicaciones utilice, más importante es lograr la máxima eficacia. La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Los profesionales pueden realizar tareas en paralelo, sin interferir entre ellos, con lo que se reducen las interrupciones entre los casos.
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El TSM Pro permite integrar y conectar el funcionamiento de la pantalla táctil de aplicaciones compatibles, lo que reduce el desorden en la mesa. Acceso a la fisiología, el ultrasonido intravascular, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de adquisición de imágenes, para trabajar rápida y decisivamente.
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