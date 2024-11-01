Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar cualquier intervención. También ofrecemos soluciones híbridas que crean un entorno de cuidado innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.