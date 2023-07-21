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Mejore sus capacidades vasculares mediante Azurion 3 con detector plano de 15''. Su equipo clínico se podrá beneficiar de una excelente uniformidad y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardiacos. Vaya un paso más allá en la mejora de los cuidados y la gestión de los costes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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Control completo desde la mesa
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Mejora de visibilidad de vasos
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Flexibilidad: mejores resultados
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Gestión eficaz de la dosis
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Simplifica configuración y funcionamiento
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Facilidad de uso
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Control de visualización flexible en la sala de exploración
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La plataforma de aplicaciones IntraSight es donde la adquisición de imágenes, la fisiología, el corregistro* y el software se unen para identificar claramente las coronariopatías y arteriopatías periféricas y permitir planes de tratamiento más optimizados. IntraSight se basa en una nueva plataforma básica diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de su laboratorio hoy y mañana.
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Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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Mejorar la productividad y los resultados es fundamental para que los centros de atención médica cumplan con la creciente demanda de procedimientos de laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, Philips presenta el Interventional Hemodynamic System (Hemo System) que lleva mediciones hemodinámicas avanzadas al laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de paciente IntelliVue X3 ayuda a tomar decisiones clínicas con confianza y a mantener la historia clínica del paciente sin interrupciones, monitorizando continuamente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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FlexVision es un concepto de visualización avanzada que le aporta flexibilidad y control sobre el entorno de visualización desde la mesa de paciente. La gran pantalla LCD de alta definición está disponible en 55'', 58'' y 65'', dependiendo de la configuración del sistema, y admite una gran variedad de diseños de imagen para cada procedimiento.
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