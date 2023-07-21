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Azurion 3 M15

Sistema monoplano de terapia guiada por imagen de montaje en suelo

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Mejore sus capacidades vasculares mediante Azurion 3 con detector plano de 15''. Su equipo clínico se podrá beneficiar de una excelente uniformidad y eficiencia mientras realizan diversos procedimientos neurológicos, endovasculares, oncológicos y cardiacos. Vaya un paso más allá en la mejora de los cuidados y la gestión de los costes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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Características
Control completo desde la mesa
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Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos por esterilidad, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar todo el abanico de procedimientos intervencionistas.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

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Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar todo el abanico de procedimientos intervencionistas.

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Mejora de visibilidad de vasos
Mejora de visibilidad de vasos

Mejora de visibilidad de vasos

Las particularidades de las intervenciones complejas, obstrucciones, tumores y las malformaciones, así como los dispositivos de menor radiopacidad, son perfectamente visibles gracias a la tecnología del detector plano de Philips de 15" con profundidad de 16 bits. Esta excelente calidad de imagen se logra gracias a una mayor eficiencia de detección cuántica (DQE), a imágenes más homogéneas y a una mejora de los niveles de grises.

Mejora de visibilidad de vasos

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Las particularidades de las intervenciones complejas, obstrucciones, tumores y las malformaciones, así como los dispositivos de menor radiopacidad, son perfectamente visibles gracias a la tecnología del detector plano de Philips de 15" con profundidad de 16 bits. Esta excelente calidad de imagen se logra gracias a una mayor eficiencia de detección cuántica (DQE), a imágenes más homogéneas y a una mejora de los niveles de grises.

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Flexibilidad: mejores resultados
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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Gestión eficaz de la dosis
Gestión eficaz de la dosis

Gestión eficaz de la dosis

Asuma el control del cuidado al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normativas con nuestras soluciones DoseWise, una completa gama de herramientas para la gestión de la dosis de radiación, cursos y tecnologías de productos integradas. Con este sistema, la función Posicionamiento sin dosis [1] y DoseAware [1] de Philips ayudan a gestionar la dosis de un modo aún más eficaz.

Gestión eficaz de la dosis

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Asuma el control del cuidado al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normativas con nuestras soluciones DoseWise, una completa gama de herramientas para la gestión de la dosis de radiación, cursos y tecnologías de productos integradas. Con este sistema, la función Posicionamiento sin dosis [1] y DoseAware [1] de Philips ayudan a gestionar la dosis de un modo aún más eficaz.

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Asuma el control del cuidado al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normativas con nuestras soluciones DoseWise, una completa gama de herramientas para la gestión de la dosis de radiación, cursos y tecnologías de productos integradas. Con este sistema, la función Posicionamiento sin dosis [1] y DoseAware [1] de Philips ayudan a gestionar la dosis de un modo aún más eficaz.
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Simplifica configuración y funcionamiento
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Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.

Simplifica configuración y funcionamiento

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Facilidad de uso
Facilidad de uso

Facilidad de uso

Azurion se ha diseñado para facilitar las intervenciones. Todos los sistemas Azurion disponen de la misma interfaz de usuario estandarizada, de modo que resulta sencillo formar al personal, así como hacer rotaciones entre salas de intervención. La información de la pantalla se distingue fácilmente gracias al fondo negro en el que se resaltan las aplicaciones activas. Los usuarios pueden mover el sistema de forma intuitiva con los botones con formas bien diferenciadas.

Facilidad de uso

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Azurion se ha diseñado para facilitar las intervenciones. Todos los sistemas Azurion disponen de la misma interfaz de usuario estandarizada, de modo que resulta sencillo formar al personal, así como hacer rotaciones entre salas de intervención. La información de la pantalla se distingue fácilmente gracias al fondo negro en el que se resaltan las aplicaciones activas. Los usuarios pueden mover el sistema de forma intuitiva con los botones con formas bien diferenciadas.

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Facilidad de uso
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Azurion se ha diseñado para facilitar las intervenciones. Todos los sistemas Azurion disponen de la misma interfaz de usuario estandarizada, de modo que resulta sencillo formar al personal, así como hacer rotaciones entre salas de intervención. La información de la pantalla se distingue fácilmente gracias al fondo negro en el que se resaltan las aplicaciones activas. Los usuarios pueden mover el sistema de forma intuitiva con los botones con formas bien diferenciadas.
Control de visualización flexible en la sala de exploración
Control de visualización flexible en la sala de exploración

Control de visualización flexible en la sala de exploración

El monitor FlexVision es una pantalla LCD a color adaptable. Puede ver imágenes procedentes de 8 fuentes de vídeo (sistemas Philips y de otros fabricantes compatibles) de forma simultánea y con el tamaño que desee. Las imágenes se disponen en la pantalla de acuerdo con sus preferencias personales y con la intervención. Se admiten hasta 16 fuentes de vídeo.

Control de visualización flexible en la sala de exploración

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Control de visualización flexible en la sala de exploración
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  • Control completo desde la mesa
  • Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
  • Mejora de visibilidad de vasos
  • Flexibilidad: mejores resultados
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Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos por esterilidad, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar todo el abanico de procedimientos intervencionistas.

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Mejora de visibilidad de vasos
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Las particularidades de las intervenciones complejas, obstrucciones, tumores y las malformaciones, así como los dispositivos de menor radiopacidad, son perfectamente visibles gracias a la tecnología del detector plano de Philips de 15" con profundidad de 16 bits. Esta excelente calidad de imagen se logra gracias a una mayor eficiencia de detección cuántica (DQE), a imágenes más homogéneas y a una mejora de los niveles de grises.

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Flexibilidad: mejores resultados
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Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

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Gestión eficaz de la dosis
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Asuma el control del cuidado al paciente, la seguridad del personal y el cumplimiento de las normativas con nuestras soluciones DoseWise, una completa gama de herramientas para la gestión de la dosis de radiación, cursos y tecnologías de productos integradas. Con este sistema, la función Posicionamiento sin dosis [1] y DoseAware [1] de Philips ayudan a gestionar la dosis de un modo aún más eficaz.

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Simplifica configuración y funcionamiento
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Facilidad de uso
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Azurion se ha diseñado para facilitar las intervenciones. Todos los sistemas Azurion disponen de la misma interfaz de usuario estandarizada, de modo que resulta sencillo formar al personal, así como hacer rotaciones entre salas de intervención. La información de la pantalla se distingue fácilmente gracias al fondo negro en el que se resaltan las aplicaciones activas. Los usuarios pueden mover el sistema de forma intuitiva con los botones con formas bien diferenciadas.

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Control de visualización flexible en la sala de exploración
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El monitor FlexVision es una pantalla LCD a color adaptable. Puede ver imágenes procedentes de 8 fuentes de vídeo (sistemas Philips y de otros fabricantes compatibles) de forma simultánea y con el tamaño que desee. Las imágenes se disponen en la pantalla de acuerdo con sus preferencias personales y con la intervención. Se admiten hasta 16 fuentes de vídeo.

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Documentación

Folleto (2)

Folleto

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Folleto (2)

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  •  
    IntraSight

    IntraSight

    • Las mejores herramientas de adquisición de imágenes, fisiología y corregistro (con la configuración de IntraSight 7)
    • La interfaz moderna e intuitiva minimiza las curvas de aprendizaje y aumenta la confianza en el flujo de trabajo
    • Optimice el rendimiento con la gestión de datos, el diagnóstico de servicios remotos y la protección de la ciberseguridad

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  •  
    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20

    • Sistema de terapia guiada por imagen con configuración monoplana, montaje en el techo/suelo y con detector plano de 20"
    • Mejore la visibilidad de diversos procedimientos vasculares, oncológicos y cardíacos con una gran calidad de imagen
    • Controle todas las aplicaciones relevantes a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa

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  •  
    Hemo with IntelliVue X3

    Hemo with IntelliVue X3

    • Integrado con el monitor de paciente IntelliVue X3 que permite la monitorización continua del paciente
    • Mejor comunicación en el laboratorio intervencionista mediante la visualización del análisis en la sala de exploración
    • Desarrollado para ser utilizado con confianza por todos los miembros del personal con formación mínima
    • Proporciona un flujo de trabajo mejorado a través de la funcionalidad integrada de IFR

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  • Cubre una amplia gama de procedimientos cardiacos y vasculares a fin de ofrecer flexibilidad para su uso con variados propósitos
  • Controle todas las aplicaciones relevantes a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa
  • El trabajo paralelo le permite hacer más, lo que lleva a un alto rendimiento y a una rápida rotación de exploraciones

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  •  
    Azurion 3 M12

    Azurion 3 M12

    • Sistema monoplano de terapia guiada por imagen de montaje en suelo con un detector plano de 12"
    • Proporciona imágenes de alta resolución sobre un gran campo de visión (FOV)
    • Visualice la válvula aórtica y parte del arco aórtico, o el árbol coronario completo una sola vista
    • Permite a los miembros del equipo trabajar en la sala de control y de exploración sin interrumpirse entre sí

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  •  
    FlexVision

    FlexVision

    • Todo lo que necesita de un vistazo
    • Confort y control
    • Personalice los formatos de visualización

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  •  
    IntraSight

    IntraSight

    La plataforma de aplicaciones IntraSight es donde la adquisición de imágenes, la fisiología, el corregistro* y el software se unen para identificar claramente las coronariopatías y arteriopatías periféricas y permitir planes de tratamiento más optimizados. IntraSight se basa en una nueva plataforma básica diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de su laboratorio hoy y mañana.

    Ver producto

  •  
    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20

    Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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    Hemo with IntelliVue X3

    Hemo with IntelliVue X3

    Mejorar la productividad y los resultados es fundamental para que los centros de atención médica cumplan con la creciente demanda de procedimientos de laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, Philips presenta el Interventional Hemodynamic System (Hemo System) que lleva mediciones hemodinámicas avanzadas al laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de paciente IntelliVue X3 ayuda a tomar decisiones clínicas con confianza y a mantener la historia clínica del paciente sin interrupciones, monitorizando continuamente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.

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  •  
    FlexVision

    FlexVision

    FlexVision es un concepto de visualización avanzada que le aporta flexibilidad y control sobre el entorno de visualización desde la mesa de paciente. La gran pantalla LCD de alta definición está disponible en 55'', 58'' y 65'', dependiendo de la configuración del sistema, y admite una gran variedad de diseños de imagen para cada procedimiento.

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    • 1. Algunas funciones están disponibles de forma opcional. No todas las funciones están disponibles en todos los sistemas. Compruebe la disponibilidad a nivel local con su representante de Philips.
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