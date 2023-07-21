Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar una amplia variedad de procedimientos intervencionistas. También ofrecemos soluciones del quirófano híbrido Azurion que crean un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.