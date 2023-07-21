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Azurion 7 B20/12

Sistema de terapia guiada por imagen​​ Biplano

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Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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Características
Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar una amplia variedad de procedimientos intervencionistas. También ofrecemos soluciones del quirófano híbrido Azurion que crean un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

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Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar una amplia variedad de procedimientos intervencionistas. También ofrecemos soluciones del quirófano híbrido Azurion que crean un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

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Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar una amplia variedad de procedimientos intervencionistas. También ofrecemos soluciones del quirófano híbrido Azurion que crean un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.
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Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar una amplia variedad de procedimientos intervencionistas. También ofrecemos soluciones del quirófano híbrido Azurion que crean un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones video

Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.
Obtención de vistas complejas
Obtención de vistas complejas video

Obtención de vistas complejas

El diseño de los exclusivos arcos en C laterales de techo ofrece un soporte y una flexibilidad de posicionamiento extraordinarios para tratar cardiopatías congénitas o intervenciones vasculares complejas. Puede conseguir que en las proyecciones pronunciadas craneales y caudales se muestren patologías ocultas. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.

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El diseño de los exclusivos arcos en C laterales de techo ofrece un soporte y una flexibilidad de posicionamiento extraordinarios para tratar cardiopatías congénitas o intervenciones vasculares complejas. Puede conseguir que en las proyecciones pronunciadas craneales y caudales se muestren patologías ocultas. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.

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El diseño de los exclusivos arcos en C laterales de techo ofrece un soporte y una flexibilidad de posicionamiento extraordinarios para tratar cardiopatías congénitas o intervenciones vasculares complejas. Puede conseguir que en las proyecciones pronunciadas craneales y caudales se muestren patologías ocultas. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.
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El diseño de los exclusivos arcos en C laterales de techo ofrece un soporte y una flexibilidad de posicionamiento extraordinarios para tratar cardiopatías congénitas o intervenciones vasculares complejas. Puede conseguir que en las proyecciones pronunciadas craneales y caudales se muestren patologías ocultas. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.
Excelente guiado por imagen en tiempo real
Excelente guiado por imagen en tiempo real video

Excelente guiado por imagen en tiempo real

Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real como SmartCT Angio y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.

Excelente guiado por imagen en tiempo real

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Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real como SmartCT Angio y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.

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Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real como SmartCT Angio y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.
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Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real como SmartCT Angio y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.
Mejora de la visibilidad
Mejora de la visibilidad

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Con el detector de 20", en combinación con el detector lateral de 12", podrá disfrutar de una magnífica calidad de imagen y de una amplia cobertura anatómica cuando lleve a cabo intervenciones vasculares. Este detector ofrece la flexibilidad de proyección necesaria para visualizar todo el árbol coronario con un amplio campo de visión. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips permite visualizar detalles de vasos pequeños con una claridad excepcional.

Mejora de la visibilidad

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Con el detector de 20", en combinación con el detector lateral de 12", podrá disfrutar de una magnífica calidad de imagen y de una amplia cobertura anatómica cuando lleve a cabo intervenciones vasculares. Este detector ofrece la flexibilidad de proyección necesaria para visualizar todo el árbol coronario con un amplio campo de visión. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips permite visualizar detalles de vasos pequeños con una claridad excepcional.

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Con el detector de 20", en combinación con el detector lateral de 12", podrá disfrutar de una magnífica calidad de imagen y de una amplia cobertura anatómica cuando lleve a cabo intervenciones vasculares. Este detector ofrece la flexibilidad de proyección necesaria para visualizar todo el árbol coronario con un amplio campo de visión. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips permite visualizar detalles de vasos pequeños con una claridad excepcional.
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Mejora de la visibilidad
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Con el detector de 20", en combinación con el detector lateral de 12", podrá disfrutar de una magnífica calidad de imagen y de una amplia cobertura anatómica cuando lleve a cabo intervenciones vasculares. Este detector ofrece la flexibilidad de proyección necesaria para visualizar todo el árbol coronario con un amplio campo de visión. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips permite visualizar detalles de vasos pequeños con una claridad excepcional.
Flexibilidad: mejores resultados
Flexibilidad: mejores resultados

Flexibilidad: mejores resultados

Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Agilizar el flujo de trabajo
Agilizar el flujo de trabajo video

Agilizar el flujo de trabajo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

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La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

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La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
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Agilizar el flujo de trabajo
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La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis
Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

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La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].
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La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].
Capacidad para tratar a un paciente más al día
Capacidad para tratar a un paciente más al día video

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].

Capacidad para tratar a un paciente más al día

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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].
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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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Ventajas para toda la vida

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones de otros fabricantes.

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones de otros fabricantes.

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Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones de otros fabricantes.
  • Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
  • Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
  • Obtención de vistas complejas
  • Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar una amplia variedad de procedimientos intervencionistas. También ofrecemos soluciones del quirófano híbrido Azurion que crean un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

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Nuestros equipos clínicos están adaptados para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados para respaldar una amplia variedad de procedimientos intervencionistas. También ofrecemos soluciones del quirófano híbrido Azurion que crean un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.
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Obtención de vistas complejas
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El diseño de los exclusivos arcos en C laterales de techo ofrece un soporte y una flexibilidad de posicionamiento extraordinarios para tratar cardiopatías congénitas o intervenciones vasculares complejas. Puede conseguir que en las proyecciones pronunciadas craneales y caudales se muestren patologías ocultas. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.

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El diseño de los exclusivos arcos en C laterales de techo ofrece un soporte y una flexibilidad de posicionamiento extraordinarios para tratar cardiopatías congénitas o intervenciones vasculares complejas. Puede conseguir que en las proyecciones pronunciadas craneales y caudales se muestren patologías ocultas. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.

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El diseño de los exclusivos arcos en C laterales de techo ofrece un soporte y una flexibilidad de posicionamiento extraordinarios para tratar cardiopatías congénitas o intervenciones vasculares complejas. Puede conseguir que en las proyecciones pronunciadas craneales y caudales se muestren patologías ocultas. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.
Excelente guiado por imagen en tiempo real
Excelente guiado por imagen en tiempo real video

Excelente guiado por imagen en tiempo real

Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real como SmartCT Angio y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.

Excelente guiado por imagen en tiempo real

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Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real como SmartCT Angio y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.

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Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real como SmartCT Angio y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.
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Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real como SmartCT Angio y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.
Mejora de la visibilidad
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Mejora de la visibilidad

Con el detector de 20", en combinación con el detector lateral de 12", podrá disfrutar de una magnífica calidad de imagen y de una amplia cobertura anatómica cuando lleve a cabo intervenciones vasculares. Este detector ofrece la flexibilidad de proyección necesaria para visualizar todo el árbol coronario con un amplio campo de visión. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips permite visualizar detalles de vasos pequeños con una claridad excepcional.

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Con el detector de 20", en combinación con el detector lateral de 12", podrá disfrutar de una magnífica calidad de imagen y de una amplia cobertura anatómica cuando lleve a cabo intervenciones vasculares. Este detector ofrece la flexibilidad de proyección necesaria para visualizar todo el árbol coronario con un amplio campo de visión. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips permite visualizar detalles de vasos pequeños con una claridad excepcional.

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Con el detector de 20", en combinación con el detector lateral de 12", podrá disfrutar de una magnífica calidad de imagen y de una amplia cobertura anatómica cuando lleve a cabo intervenciones vasculares. Este detector ofrece la flexibilidad de proyección necesaria para visualizar todo el árbol coronario con un amplio campo de visión. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips permite visualizar detalles de vasos pequeños con una claridad excepcional.
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Con el detector de 20", en combinación con el detector lateral de 12", podrá disfrutar de una magnífica calidad de imagen y de una amplia cobertura anatómica cuando lleve a cabo intervenciones vasculares. Este detector ofrece la flexibilidad de proyección necesaria para visualizar todo el árbol coronario con un amplio campo de visión. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips permite visualizar detalles de vasos pequeños con una claridad excepcional.
Flexibilidad: mejores resultados
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Flexibilidad: mejores resultados

Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
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Flexibilidad: mejores resultados
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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Agilizar el flujo de trabajo
Agilizar el flujo de trabajo video

Agilizar el flujo de trabajo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

Agilizar el flujo de trabajo

Agilizar el flujo de trabajo video

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

Agilizar el flujo de trabajo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
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Agilizar el flujo de trabajo
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Agilizar el flujo de trabajo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis
Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis
La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].
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Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis
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Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].
Capacidad para tratar a un paciente más al día
Capacidad para tratar a un paciente más al día video

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].

Capacidad para tratar a un paciente más al día

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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].

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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].
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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].
Ventajas para toda la vida

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones de otros fabricantes.

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones de otros fabricantes.

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Documentación

Folleto (2)

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Folleto (2)

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  • 1. En 39 estudios comparativos individuales, se observaron reducciones de la radiación recibida por el paciente con Philips ClarityIQ.
  • 2. En 3 estudios comparativos individuales se observaron reducciones de la exposición recibida por el personal o exposición por dispersión [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015)] o exposición por dispersión [van Strijen et al. (2015)] con Philips ClarityIQ.
  • 3. En 8 estudios comparativos se demostró de forma explícita una calidad de imagen equivalente. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al, (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015), Wen (2015)].
  • 4, Los resultados son específicos del centro en el que se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados que se podrían obtener en otros centros.
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