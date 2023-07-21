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Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Obtención de vistas complejas
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Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Mejora de la visibilidad
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Flexibilidad: mejores resultados
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Agilizar el flujo de trabajo
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Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis
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Tecnología de adquisición de imágenes de alta calidad y baja dosis
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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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Ventajas para toda la vida
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Ventajas para toda la vida
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VesselNavigator permite reutilizar la información anatómica vascular 3D de conjuntos de datos CTA y MRA existentes como una superposición de mapa de trayectoria 3D sobre una imagen radiológica en tiempo real. Gracias a su excelente capacidad de visualización, VesselNavigator ofrece un mapa de trayectoria intuitivo y continuo 3D, que le guiará por la vasculatura durante todo el procedimiento.
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La plataforma de aplicaciones IntraSight es donde la adquisición de imágenes, la fisiología, el corregistro* y el software se unen para identificar claramente las coronariopatías y arteriopatías periféricas y permitir planes de tratamiento más optimizados. IntraSight se basa en una nueva plataforma básica diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de su laboratorio hoy y mañana.
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En la neurradiología intervencionista, el objetivo es disponer de una visión nítida mientras se garantiza la seguridad de los profesionales y pacientes. NeuroSuite de Philips es un sistema de última generación Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 15" diseñado para mejorar el tratamiento y guiarle con eficacia durante el procedimiento.
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Mejorar la productividad y los resultados es fundamental para que los centros de atención médica cumplan con la creciente demanda de procedimientos de laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, Philips presenta el Interventional Hemodynamic System (Hemo System) que lleva mediciones hemodinámicas avanzadas al laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de paciente IntelliVue X3 ayuda a tomar decisiones clínicas con confianza y a mantener la historia clínica del paciente sin interrupciones, monitorizando continuamente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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EP navigator permite realizar procedimientos de guiado de catéter por imágenes 3D durante procedimientos de ablación de FA. Proporciona imágenes 3D detalladas de la anatomía, que se puede registrar de forma precisa con superposiciones sobre la fluoroscopia 2D en tiempo real como referencia en procedimientos complejos.
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Cuantas más aplicaciones utilice, más importante es lograr la máxima eficacia. La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Los profesionales pueden realizar tareas en paralelo, sin interferir entre ellos, con lo que se reducen las interrupciones entre los casos.
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El TSM Pro permite integrar y conectar el funcionamiento de la pantalla táctil de aplicaciones compatibles, lo que reduce el desorden en la mesa. Acceso a la fisiología, el ultrasonido intravascular, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de adquisición de imágenes, para trabajar rápida y decisivamente.
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Aumente la fiabilidad y la sencillez durante el reemplazo valvular aórtico transcatéter (TAVR) y otros procedimientos complejos de cardiopatía estructural. La experiencia de usuario envolvente está automatizada para simplificar la planificación, la elección del dispositivo y la selección del ángulo de proyección. Durante los procedimientos, proporciona orientación por imágenes en tiempo real para facilitar la colocación del dispositivo.
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