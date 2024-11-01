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VesselNavigator

Tecnología de fusión de imágenes 3D para procedimientos endovasculares

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VesselNavigator permite reutilizar la información anatómica vascular 3D de conjuntos de datos CTA y MRA existentes como una superposición de mapa de trayectoria 3D sobre una imagen radiológica en tiempo real. Gracias a su excelente capacidad de visualización, VesselNavigator ofrece un mapa de trayectoria intuitivo y continuo 3D, que le guiará por la vasculatura durante todo el procedimiento.

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Características
Fusión de imágenes 3D
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares

Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares

Los estudios[1,2] han demostrado las ventajas de una perspectiva 3D para el guiado de catéteres y dispositivos. Gracias a VesselNavigator, los médicos podrán segmentar estructuras de vasos 3D a partir de conjuntos de datos de TC/RM existentes y fusionarlas con imágenes radiográficas en tiempo real como referencia.

Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares

Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Los estudios[1,2] han demostrado las ventajas de una perspectiva 3D para el guiado de catéteres y dispositivos. Gracias a VesselNavigator, los médicos podrán segmentar estructuras de vasos 3D a partir de conjuntos de datos de TC/RM existentes y fusionarlas con imágenes radiográficas en tiempo real como referencia.

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Los estudios[1,2] han demostrado las ventajas de una perspectiva 3D para el guiado de catéteres y dispositivos. Gracias a VesselNavigator, los médicos podrán segmentar estructuras de vasos 3D a partir de conjuntos de datos de TC/RM existentes y fusionarlas con imágenes radiográficas en tiempo real como referencia.
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Fusión de imágenes 3D
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Los estudios[1,2] han demostrado las ventajas de una perspectiva 3D para el guiado de catéteres y dispositivos. Gracias a VesselNavigator, los médicos podrán segmentar estructuras de vasos 3D a partir de conjuntos de datos de TC/RM existentes y fusionarlas con imágenes radiográficas en tiempo real como referencia.
Reducción de contraste
Reducción de contraste

Reducción de contraste

En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.

Reducción de contraste

Reducción de contraste
En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.

Reducción de contraste

En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.
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Reducción de contraste
Reducción de contraste

Reducción de contraste

En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento

Posible reducción del tiempo de procedimiento

El sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips puede reducir los tiempos de los procedimientos. En un estudio realizado en 62 pacientes[2], se observó una reducción media en el tiempo de procedimiento de 6,3 a 5,2 horas durante intervenciones FEVAR/BEVAR realizadas mediante el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips.

Posible reducción del tiempo de procedimiento

Posible reducción del tiempo de procedimiento
El sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips puede reducir los tiempos de los procedimientos. En un estudio realizado en 62 pacientes[2], se observó una reducción media en el tiempo de procedimiento de 6,3 a 5,2 horas durante intervenciones FEVAR/BEVAR realizadas mediante el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips.

Posible reducción del tiempo de procedimiento

El sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips puede reducir los tiempos de los procedimientos. En un estudio realizado en 62 pacientes[2], se observó una reducción media en el tiempo de procedimiento de 6,3 a 5,2 horas durante intervenciones FEVAR/BEVAR realizadas mediante el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips.
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Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento

Posible reducción del tiempo de procedimiento

El sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips puede reducir los tiempos de los procedimientos. En un estudio realizado en 62 pacientes[2], se observó una reducción media en el tiempo de procedimiento de 6,3 a 5,2 horas durante intervenciones FEVAR/BEVAR realizadas mediante el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips.
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones

Movimientos sincronizados a nuevas posiciones

Durante el procedimiento, VesselNavigator genera una superposición en tiempo real que se desplaza en sincronización con cualquier proyección, mesa y posición del sistema.

Movimientos sincronizados a nuevas posiciones

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Durante el procedimiento, VesselNavigator genera una superposición en tiempo real que se desplaza en sincronización con cualquier proyección, mesa y posición del sistema.

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Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
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Durante el procedimiento, VesselNavigator genera una superposición en tiempo real que se desplaza en sincronización con cualquier proyección, mesa y posición del sistema.
Calidad de imagen inigualable
Calidad de imagen inigualable

Calidad de imagen inigualable

Cree superposiciones con volúmenes con diversas opciones de visualización de . Esto puede ser personalizable de acuerdo con las preferencias del usuario.

Calidad de imagen inigualable

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Anatómico
Marcadores de anillo anatómico

Marcadores de anillo anatómico

Los marcadores de anillo se pueden agregar a la imagen segmentada para indicar el orificio y la zona objetivo, y definir los ángulos de planificación. Estos marcadores se visualizan durante el procedimiento de guiado.

Marcadores de anillo anatómico

Marcadores de anillo anatómico
Los marcadores de anillo se pueden agregar a la imagen segmentada para indicar el orificio y la zona objetivo, y definir los ángulos de planificación. Estos marcadores se visualizan durante el procedimiento de guiado.

Marcadores de anillo anatómico

Los marcadores de anillo se pueden agregar a la imagen segmentada para indicar el orificio y la zona objetivo, y definir los ángulos de planificación. Estos marcadores se visualizan durante el procedimiento de guiado.
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Anatómico
Marcadores de anillo anatómico

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  • Fusión de imágenes 3D
  • Reducción de contraste
  • Posible reducción del tiempo de procedimiento
  • Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
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Fusión de imágenes 3D
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares

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Los estudios[1,2] han demostrado las ventajas de una perspectiva 3D para el guiado de catéteres y dispositivos. Gracias a VesselNavigator, los médicos podrán segmentar estructuras de vasos 3D a partir de conjuntos de datos de TC/RM existentes y fusionarlas con imágenes radiográficas en tiempo real como referencia.

Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares

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Fusión de imágenes 3D
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Reducción de contraste
Reducción de contraste

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En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.

Reducción de contraste

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En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.

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En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.
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Reducción de contraste
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En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento

Posible reducción del tiempo de procedimiento

El sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips puede reducir los tiempos de los procedimientos. En un estudio realizado en 62 pacientes[2], se observó una reducción media en el tiempo de procedimiento de 6,3 a 5,2 horas durante intervenciones FEVAR/BEVAR realizadas mediante el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips.

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El sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips puede reducir los tiempos de los procedimientos. En un estudio realizado en 62 pacientes[2], se observó una reducción media en el tiempo de procedimiento de 6,3 a 5,2 horas durante intervenciones FEVAR/BEVAR realizadas mediante el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips.

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Posible reducción del tiempo de procedimiento
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Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
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Marcadores de anillo anatómico

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  • 1. Tacher V, et al (2013). Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
  • 2. Sailer AM, et al (2014). CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):349-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850

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