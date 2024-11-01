Buscar términos
VesselNavigator permite reutilizar la información anatómica vascular 3D de conjuntos de datos CTA y MRA existentes como una superposición de mapa de trayectoria 3D sobre una imagen radiológica en tiempo real. Gracias a su excelente capacidad de visualización, VesselNavigator ofrece un mapa de trayectoria intuitivo y continuo 3D, que le guiará por la vasculatura durante todo el procedimiento.
Llamar: +34 91 566 95 25
Philips España
+34 91 566 95 25
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Llamar: 900 180 612
Philips España
900 180 612
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Reducción de contraste
Reducción de contraste
Reducción de contraste
Reducción de contraste
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Calidad de imagen inigualable
Calidad de imagen inigualable
Calidad de imagen inigualable
Calidad de imagen inigualable
Marcadores de anillo anatómico
Marcadores de anillo anatómico
Marcadores de anillo anatómico
Marcadores de anillo anatómico
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Fusión de imágenes 3D en procedimientos endovasculares
Reducción de contraste
Reducción de contraste
Reducción de contraste
Reducción de contraste
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Posible reducción del tiempo de procedimiento
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Movimientos sincronizados a nuevas posiciones
Calidad de imagen inigualable
Calidad de imagen inigualable
Calidad de imagen inigualable
Calidad de imagen inigualable
Marcadores de anillo anatómico
Marcadores de anillo anatómico
Marcadores de anillo anatómico
Marcadores de anillo anatómico
Ver producto
Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
Ver producto
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.