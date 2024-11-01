Reducción de contraste

En un estudio[1] en el que se utilizó el sistema de guiado por fusión de imágenes CTA de Philips durante una reparación endovascular de aneurismas aórticos complejos, el uso agente de contraste se redujo en un 72%. No fue necesaria ninguna inyección de agente de contraste intraoperatorio para crear un mapa de trayectoria.