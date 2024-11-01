Azurion 7 M20

Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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