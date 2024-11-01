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HeartNavigator

Una planificación y guía detallada para procedimientos de cardiopatías estructurales

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Aumente la fiabilidad y la sencillez durante el reemplazo valvular aórtico transcatéter (TAVR) y otros procedimientos complejos de cardiopatía estructural. La experiencia de usuario envolvente está automatizada para simplificar la planificación, la elección del dispositivo y la selección del ángulo de proyección. Durante los procedimientos, proporciona orientación por imágenes en tiempo real para facilitar la colocación del dispositivo.

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Características
La segmentación automática ahorra tiempo
La segmentación automática ahorra tiempo

La segmentación automática ahorra tiempo

Una vez que cargue un conjunto de datos de TC preoperatorio compatible con DICOM y se haya representado un volumen 3D, HeartNavigator segmenta automáticamente el tejido, las estructuras anatómicas, las referencias anatómicas, el calcio y los planos del corazón para el TAVR/TAVI. Para facilitar el reemplazo de la válvula mitral, el cierre percutáneo de la orejuela izquierda (LAAC) y otros procedimientos, HeartNavigator segmenta automáticamente todo el corazón.

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Referencias anatómicas automáticas para no perder la pista
Referencias anatómicas automáticas para no perder la pista

Referencias anatómicas automáticas para no perder la pista

Para obtener orientación adicional, HeartNavigator coloca automáticamente referencias anatómicas en una gran variedad de estructuras anatómicas, incluidos los orificios de las coronarias, 3 nadires, etc. Estas se pueden adaptar manualmente según sea necesario.

Referencias anatómicas automáticas para no perder la pista

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Para obtener orientación adicional, HeartNavigator coloca automáticamente referencias anatómicas en una gran variedad de estructuras anatómicas, incluidos los orificios de las coronarias, 3 nadires, etc. Estas se pueden adaptar manualmente según sea necesario.

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Las mediciones automáticas pueden ayudar a agilizar la planificación
Las mediciones automáticas pueden ayudar a agilizar la planificación

Las mediciones automáticas pueden ayudar a agilizar la planificación

Un solo clic crea mediciones de área, perímetro, diámetro y distancia de las estructuras anatómicas para procedimientos de TAVR o TAVI. Las mediciones se realizan dentro de los planos anatómicos detectados y se muestran en la línea central visualizada. Para todos los demás procedimientos de cardiopatías estructurales, se proporcionan mediciones manuales.

Las mediciones automáticas pueden ayudar a agilizar la planificación

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Un solo clic crea mediciones de área, perímetro, diámetro y distancia de las estructuras anatómicas para procedimientos de TAVR o TAVI. Las mediciones se realizan dentro de los planos anatómicos detectados y se muestran en la línea central visualizada. Para todos los demás procedimientos de cardiopatías estructurales, se proporcionan mediciones manuales.

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Las mediciones automáticas pueden ayudar a agilizar la planificación
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Visualización de la calcificación para evitar posibles complicaciones
Visualización de la calcificación para evitar posibles complicaciones

Visualización de la calcificación para evitar posibles complicaciones

El software mejora la percepción de la distribución de las calcificaciones en la aorta ascendente, el anillo de la válvula aórtica y el ventrículo izquierdo. Al determinar la gravedad y la ubicación de la calcificación, puede evitar posibles complicaciones durante los procedimientos.

Visualización de la calcificación para evitar posibles complicaciones

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El software mejora la percepción de la distribución de las calcificaciones en la aorta ascendente, el anillo de la válvula aórtica y el ventrículo izquierdo. Al determinar la gravedad y la ubicación de la calcificación, puede evitar posibles complicaciones durante los procedimientos.

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La planificación automática de la visualización ayuda al posicionamiento
La planificación automática de la visualización ayuda al posicionamiento

La planificación automática de la visualización ayuda al posicionamiento

HeartNavigator determina automáticamente los ángulos de proyección óptimos que se utilizarán durante el procedimiento. Esto puede evitar adquirir múltiples aortogramas. Las proyecciones se pueden recuperar junto a la mesa para ahorrar aún más tiempo.

La planificación automática de la visualización ayuda al posicionamiento

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La guía integrada de imágenes en vivo permite una navegación precisa
La guía integrada de imágenes en vivo permite una navegación precisa

La guía integrada de imágenes en vivo permite una navegación precisa

Puede obtener información en tiempo real para guiar la navegación a través de la vasculatura. La reconstrucción del volumen de TC en 3D de la aorta ascendente puede asociarse con la fluoroscopia en tiempo real para mostrar la posición exacta de los catéteres y los dispositivos en relación con la imagen de referencia. La reconstrucción de TC en 3D se mueve en sincronización con los movimientos del sistema durante el procedimiento.

La guía integrada de imágenes en vivo permite una navegación precisa

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Puede obtener información en tiempo real para guiar la navegación a través de la vasculatura. La reconstrucción del volumen de TC en 3D de la aorta ascendente puede asociarse con la fluoroscopia en tiempo real para mostrar la posición exacta de los catéteres y los dispositivos en relación con la imagen de referencia. La reconstrucción de TC en 3D se mueve en sincronización con los movimientos del sistema durante el procedimiento.

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  • La segmentación automática ahorra tiempo
  • Referencias anatómicas automáticas para no perder la pista
  • Las mediciones automáticas pueden ayudar a agilizar la planificación
  • Visualización de la calcificación para evitar posibles complicaciones
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La segmentación automática ahorra tiempo
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Referencias anatómicas automáticas para no perder la pista
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Las mediciones automáticas pueden ayudar a agilizar la planificación
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La planificación automática de la visualización ayuda al posicionamiento
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La guía integrada de imágenes en vivo permite una navegación precisa
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