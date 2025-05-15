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EP navigator permite realizar procedimientos de guiado de catéter por imágenes 3D durante procedimientos de ablación de FA. Proporciona imágenes 3D detalladas de la anatomía, que se puede registrar de forma precisa con superposiciones sobre la fluoroscopia 2D en tiempo real como referencia en procedimientos complejos.
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Philips España
900 180 612
Segmentación automática
Segmentación automática
Segmentación automática
Segmentación automática
Exportación a mapas
Exportación a mapas
Exportación a mapas
Exportación a mapas
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
Point Tagging
Point Tagging
Point Tagging
Point Tagging
EndoView
EndoView
EndoView
EndoView
Segmentación automática
Segmentación automática
Segmentación automática
Segmentación automática
Exportación a mapas
Exportación a mapas
Exportación a mapas
Exportación a mapas
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
Point Tagging
Point Tagging
Point Tagging
Point Tagging
EndoView
EndoView
EndoView
EndoView
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Alcance nuevas cotas de rendimiento en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 12''. Esta solución de tratamiento guiado por imagen de última generación le ayuda a ofrecer una excelente asistencia al paciente, así como a aumentar su eficacia en intervenciones cardiacas y cardiovasculares gracias al un flujo de trabajo innovador.
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Aumente la fiabilidad y la sencillez durante el reemplazo valvular aórtico transcatéter (TAVR) y otros procedimientos complejos de cardiopatía estructural. La experiencia de usuario envolvente está automatizada para simplificar la planificación, la elección del dispositivo y la selección del ángulo de proyección. Durante los procedimientos, proporciona orientación por imágenes en tiempo real para facilitar la colocación del dispositivo.
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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
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