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EP navigator

Marcando la diferencia en el Guiado de Imagen en Tiempo Real

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EP navigator permite realizar procedimientos de guiado de catéter por imágenes 3D durante procedimientos de ablación de FA. Proporciona imágenes 3D detalladas de la anatomía, que se puede registrar de forma precisa con superposiciones sobre la fluoroscopia 2D en tiempo real como referencia en procedimientos complejos.

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Características
Segmentación automática 1
Segmentación automática

Segmentación automática

El volumen 3D se segmenta automáticamente para mostrar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Durante la segmentación, es posible medir las venas pulmonares (VP) y las dimensiones de la aurícula izquierda (AI).

Segmentación automática

Segmentación automática
El volumen 3D se segmenta automáticamente para mostrar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Durante la segmentación, es posible medir las venas pulmonares (VP) y las dimensiones de la aurícula izquierda (AI).

Segmentación automática

El volumen 3D se segmenta automáticamente para mostrar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Durante la segmentación, es posible medir las venas pulmonares (VP) y las dimensiones de la aurícula izquierda (AI).
Leer más
Segmentación automática 1
Segmentación automática

Segmentación automática

El volumen 3D se segmenta automáticamente para mostrar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Durante la segmentación, es posible medir las venas pulmonares (VP) y las dimensiones de la aurícula izquierda (AI).
Exportación a mapas
Exportación a mapas

Exportación a mapas

EP navigator registra de forma precisa el volumen 3D con las imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real. El volumen segmentado también se puede exportar a sistemas de cartografía convencionales a efectos de gestión de dosis, registro del tiempo de cartografía y repetición del registro de datos.

Exportación a mapas

Exportación a mapas
EP navigator registra de forma precisa el volumen 3D con las imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real. El volumen segmentado también se puede exportar a sistemas de cartografía convencionales a efectos de gestión de dosis, registro del tiempo de cartografía y repetición del registro de datos.

Exportación a mapas

EP navigator registra de forma precisa el volumen 3D con las imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real. El volumen segmentado también se puede exportar a sistemas de cartografía convencionales a efectos de gestión de dosis, registro del tiempo de cartografía y repetición del registro de datos.
Leer más
Exportación a mapas
Exportación a mapas

Exportación a mapas

EP navigator registra de forma precisa el volumen 3D con las imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real. El volumen segmentado también se puede exportar a sistemas de cartografía convencionales a efectos de gestión de dosis, registro del tiempo de cartografía y repetición del registro de datos.
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos

Vista de diferentes planos anatómicos

Durante el guiado por imagen en tiempo real, es posible ver el estudio rotacional mediante diferentes planos anatómicos para obtener un punto de referencia inmediato. El volumen 3D también se puede mostrar con un contorno alrededor de las estructuras críticas para facilitar la toma de decisiones.

Vista de diferentes planos anatómicos

Vista de diferentes planos anatómicos
Durante el guiado por imagen en tiempo real, es posible ver el estudio rotacional mediante diferentes planos anatómicos para obtener un punto de referencia inmediato. El volumen 3D también se puede mostrar con un contorno alrededor de las estructuras críticas para facilitar la toma de decisiones.

Vista de diferentes planos anatómicos

Durante el guiado por imagen en tiempo real, es posible ver el estudio rotacional mediante diferentes planos anatómicos para obtener un punto de referencia inmediato. El volumen 3D también se puede mostrar con un contorno alrededor de las estructuras críticas para facilitar la toma de decisiones.
Leer más
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos

Vista de diferentes planos anatómicos

Durante el guiado por imagen en tiempo real, es posible ver el estudio rotacional mediante diferentes planos anatómicos para obtener un punto de referencia inmediato. El volumen 3D también se puede mostrar con un contorno alrededor de las estructuras críticas para facilitar la toma de decisiones.
EP Navigator
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator ofrece la opción de realizar estudios rotacionales 3D con reducción angular en el sistema radiológico Allura. Permite crear una excelente imagen 3D de las estructuras cardiacas en el preciso momento del procedimiento* para planificar el método terapéutico óptimo.

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
EP navigator ofrece la opción de realizar estudios rotacionales 3D con reducción angular en el sistema radiológico Allura. Permite crear una excelente imagen 3D de las estructuras cardiacas en el preciso momento del procedimiento* para planificar el método terapéutico óptimo.

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator ofrece la opción de realizar estudios rotacionales 3D con reducción angular en el sistema radiológico Allura. Permite crear una excelente imagen 3D de las estructuras cardiacas en el preciso momento del procedimiento* para planificar el método terapéutico óptimo.
Leer más
EP Navigator
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator ofrece la opción de realizar estudios rotacionales 3D con reducción angular en el sistema radiológico Allura. Permite crear una excelente imagen 3D de las estructuras cardiacas en el preciso momento del procedimiento* para planificar el método terapéutico óptimo.
Point Tagging
Point Tagging

Point Tagging

Además de la función de superposición 3D, EP navigator ofrece Point Tagging, una función que permite marcar los puntos de ablación. Se puede utilizar en combinación con cualquier tipo de catéter.

Point Tagging

Point Tagging
Además de la función de superposición 3D, EP navigator ofrece Point Tagging, una función que permite marcar los puntos de ablación. Se puede utilizar en combinación con cualquier tipo de catéter.

Point Tagging

Además de la función de superposición 3D, EP navigator ofrece Point Tagging, una función que permite marcar los puntos de ablación. Se puede utilizar en combinación con cualquier tipo de catéter.
Leer más
Point Tagging
Point Tagging

Point Tagging

Además de la función de superposición 3D, EP navigator ofrece Point Tagging, una función que permite marcar los puntos de ablación. Se puede utilizar en combinación con cualquier tipo de catéter.
EndoView
EndoView

EndoView

EndoView permite al electrofisiólogo examinar el interior de las estructuras 3D para ver el lado posterior de la pared auricular, así como los orificios de las venas pulmonares, el borde y otras características cardiacas.

EndoView

EndoView
EndoView permite al electrofisiólogo examinar el interior de las estructuras 3D para ver el lado posterior de la pared auricular, así como los orificios de las venas pulmonares, el borde y otras características cardiacas.

EndoView

EndoView permite al electrofisiólogo examinar el interior de las estructuras 3D para ver el lado posterior de la pared auricular, así como los orificios de las venas pulmonares, el borde y otras características cardiacas.
Leer más
EndoView
EndoView

EndoView

EndoView permite al electrofisiólogo examinar el interior de las estructuras 3D para ver el lado posterior de la pared auricular, así como los orificios de las venas pulmonares, el borde y otras características cardiacas.
  • Segmentación automática 1
  • Exportación a mapas
  • Vista de diferentes planos anatómicos
  • EP Navigator
Ver todas las características
Segmentación automática 1
Segmentación automática

Segmentación automática

El volumen 3D se segmenta automáticamente para mostrar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Durante la segmentación, es posible medir las venas pulmonares (VP) y las dimensiones de la aurícula izquierda (AI).

Segmentación automática

Segmentación automática
El volumen 3D se segmenta automáticamente para mostrar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Durante la segmentación, es posible medir las venas pulmonares (VP) y las dimensiones de la aurícula izquierda (AI).

Segmentación automática

El volumen 3D se segmenta automáticamente para mostrar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Durante la segmentación, es posible medir las venas pulmonares (VP) y las dimensiones de la aurícula izquierda (AI).
Leer más
Segmentación automática 1
Segmentación automática

Segmentación automática

El volumen 3D se segmenta automáticamente para mostrar la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Durante la segmentación, es posible medir las venas pulmonares (VP) y las dimensiones de la aurícula izquierda (AI).
Exportación a mapas
Exportación a mapas

Exportación a mapas

EP navigator registra de forma precisa el volumen 3D con las imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real. El volumen segmentado también se puede exportar a sistemas de cartografía convencionales a efectos de gestión de dosis, registro del tiempo de cartografía y repetición del registro de datos.

Exportación a mapas

Exportación a mapas
EP navigator registra de forma precisa el volumen 3D con las imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real. El volumen segmentado también se puede exportar a sistemas de cartografía convencionales a efectos de gestión de dosis, registro del tiempo de cartografía y repetición del registro de datos.

Exportación a mapas

EP navigator registra de forma precisa el volumen 3D con las imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real. El volumen segmentado también se puede exportar a sistemas de cartografía convencionales a efectos de gestión de dosis, registro del tiempo de cartografía y repetición del registro de datos.
Leer más
Exportación a mapas
Exportación a mapas

Exportación a mapas

EP navigator registra de forma precisa el volumen 3D con las imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real. El volumen segmentado también se puede exportar a sistemas de cartografía convencionales a efectos de gestión de dosis, registro del tiempo de cartografía y repetición del registro de datos.
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos

Vista de diferentes planos anatómicos

Durante el guiado por imagen en tiempo real, es posible ver el estudio rotacional mediante diferentes planos anatómicos para obtener un punto de referencia inmediato. El volumen 3D también se puede mostrar con un contorno alrededor de las estructuras críticas para facilitar la toma de decisiones.

Vista de diferentes planos anatómicos

Vista de diferentes planos anatómicos
Durante el guiado por imagen en tiempo real, es posible ver el estudio rotacional mediante diferentes planos anatómicos para obtener un punto de referencia inmediato. El volumen 3D también se puede mostrar con un contorno alrededor de las estructuras críticas para facilitar la toma de decisiones.

Vista de diferentes planos anatómicos

Durante el guiado por imagen en tiempo real, es posible ver el estudio rotacional mediante diferentes planos anatómicos para obtener un punto de referencia inmediato. El volumen 3D también se puede mostrar con un contorno alrededor de las estructuras críticas para facilitar la toma de decisiones.
Leer más
Vista de diferentes planos anatómicos
Vista de diferentes planos anatómicos

Vista de diferentes planos anatómicos

Durante el guiado por imagen en tiempo real, es posible ver el estudio rotacional mediante diferentes planos anatómicos para obtener un punto de referencia inmediato. El volumen 3D también se puede mostrar con un contorno alrededor de las estructuras críticas para facilitar la toma de decisiones.
EP Navigator
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator ofrece la opción de realizar estudios rotacionales 3D con reducción angular en el sistema radiológico Allura. Permite crear una excelente imagen 3D de las estructuras cardiacas en el preciso momento del procedimiento* para planificar el método terapéutico óptimo.

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos
EP navigator ofrece la opción de realizar estudios rotacionales 3D con reducción angular en el sistema radiológico Allura. Permite crear una excelente imagen 3D de las estructuras cardiacas en el preciso momento del procedimiento* para planificar el método terapéutico óptimo.

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator ofrece la opción de realizar estudios rotacionales 3D con reducción angular en el sistema radiológico Allura. Permite crear una excelente imagen 3D de las estructuras cardiacas en el preciso momento del procedimiento* para planificar el método terapéutico óptimo.
Leer más
EP Navigator
EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator y estudios rotacionales 3D reducidos

EP navigator ofrece la opción de realizar estudios rotacionales 3D con reducción angular en el sistema radiológico Allura. Permite crear una excelente imagen 3D de las estructuras cardiacas en el preciso momento del procedimiento* para planificar el método terapéutico óptimo.
Point Tagging
Point Tagging

Point Tagging

Además de la función de superposición 3D, EP navigator ofrece Point Tagging, una función que permite marcar los puntos de ablación. Se puede utilizar en combinación con cualquier tipo de catéter.

Point Tagging

Point Tagging
Además de la función de superposición 3D, EP navigator ofrece Point Tagging, una función que permite marcar los puntos de ablación. Se puede utilizar en combinación con cualquier tipo de catéter.

Point Tagging

Además de la función de superposición 3D, EP navigator ofrece Point Tagging, una función que permite marcar los puntos de ablación. Se puede utilizar en combinación con cualquier tipo de catéter.
Leer más
Point Tagging
Point Tagging

Point Tagging

Además de la función de superposición 3D, EP navigator ofrece Point Tagging, una función que permite marcar los puntos de ablación. Se puede utilizar en combinación con cualquier tipo de catéter.
EndoView
EndoView

EndoView

EndoView permite al electrofisiólogo examinar el interior de las estructuras 3D para ver el lado posterior de la pared auricular, así como los orificios de las venas pulmonares, el borde y otras características cardiacas.

EndoView

EndoView
EndoView permite al electrofisiólogo examinar el interior de las estructuras 3D para ver el lado posterior de la pared auricular, así como los orificios de las venas pulmonares, el borde y otras características cardiacas.

EndoView

EndoView permite al electrofisiólogo examinar el interior de las estructuras 3D para ver el lado posterior de la pared auricular, así como los orificios de las venas pulmonares, el borde y otras características cardiacas.
Leer más
EndoView
EndoView

EndoView

EndoView permite al electrofisiólogo examinar el interior de las estructuras 3D para ver el lado posterior de la pared auricular, así como los orificios de las venas pulmonares, el borde y otras características cardiacas.

Documentación

Folleto (2)

Folleto

Folleto (2)

Folleto

Ver toda la documentación

Folleto (2)

Folleto

  • Orlov MV. How to perform and interpret rotational angiography in the electrophysiology laboratory. Heart Rhythm. 2009;6:1830-6.

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