SmartCT Soft Tissue Helical

Tecnología de imágenes neurológicas

SmartCT Soft Tissue Helical crea imágenes de CBCT para ayudar a detectar cambios en el tejido blando en la sala de angiografía. El nuevo protocolo con trayectoria de adquisición de doble eje y software de reconstrucción mejorado da como resultado imágenes con un aspecto mejorado en comparación con las técnicas de adquisición de haz cónico convencionales. SmartCT Soft Tissue Helical es nuestro protocolo de CBCT mejorado para atención neurovascular con un trayecto rápido de 8 segundos, algoritmos de compensación de artefactos metálicos y de compensación de movimiento para mejorar aún más la calidad de las imágenes.

SmartCT le permite adoptar fácilmente imágenes 3D en el laboratorio
A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].

A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].

A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].
Controle la visualización y medición avanzadas 3D en mesa
Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].
CBCT con adquisición helicoidal
El protocolo de Soft Tissue CBCT con movimiento helicoidal mejora la calidad y el aspecto de la imagen, en comparación con las técnicas de adquisición CBCT convencionales, para detectar cambios en el tejido blando en la sala de angiografía. El movimiento asimétrico del brazo durante la adquisición aumenta el campo de visión (FOV) de las partes de adquisición de imágenes del cerebro varias veces. Este aumento de la información, junto con un software de reconstrucción de imágenes mejorado, conduce a mejoras en la calidad de la imagen. La velocidad de la adquisición también se ha aumentado de 20 a 10 segundos para minimizar el impacto del movimiento en pacientes con accidente cerebrovascular no sedados.

El protocolo de Soft Tissue CBCT con movimiento helicoidal mejora la calidad y el aspecto de la imagen, en comparación con las técnicas de adquisición CBCT convencionales, para detectar cambios en el tejido blando en la sala de angiografía. El movimiento asimétrico del brazo durante la adquisición aumenta el campo de visión (FOV) de las partes de adquisición de imágenes del cerebro varias veces. Este aumento de la información, junto con un software de reconstrucción de imágenes mejorado, conduce a mejoras en la calidad de la imagen. La velocidad de la adquisición también se ha aumentado de 20 a 10 segundos para minimizar el impacto del movimiento en pacientes con accidente cerebrovascular no sedados.

El protocolo de Soft Tissue CBCT con movimiento helicoidal mejora la calidad y el aspecto de la imagen, en comparación con las técnicas de adquisición CBCT convencionales, para detectar cambios en el tejido blando en la sala de angiografía. El movimiento asimétrico del brazo durante la adquisición aumenta el campo de visión (FOV) de las partes de adquisición de imágenes del cerebro varias veces. Este aumento de la información, junto con un software de reconstrucción de imágenes mejorado, conduce a mejoras en la calidad de la imagen. La velocidad de la adquisición también se ha aumentado de 20 a 10 segundos para minimizar el impacto del movimiento en pacientes con accidente cerebrovascular no sedados.
Autocompensación del movimiento en neuroadquisiciones en helicoidales
El algoritmo de compensación automática del movimiento es una opción de Helical Soft Tissue, que el médico puede utilizar para recuperar una exploración de CBCT de tejido blando durante la cual el paciente se haya movido. Durante los procedimientos de accidente cerebrovascular, el paciente no siempre está sedado, lo que a menudo provoca un movimiento significativo de la cabeza, con el consiguiente efecto en el valor de la exploración 3D y la frecuente necesidad de repetir la exploración. El algoritmo de compensación automática del movimiento toma la exploración original y vuelve a ejecutar el software de reconstrucción para generar un volumen mejorado.

El algoritmo de compensación automática del movimiento es una opción de Helical Soft Tissue, que el médico puede utilizar para recuperar una exploración de CBCT de tejido blando durante la cual el paciente se haya movido. Durante los procedimientos de accidente cerebrovascular, el paciente no siempre está sedado, lo que a menudo provoca un movimiento significativo de la cabeza, con el consiguiente efecto en el valor de la exploración 3D y la frecuente necesidad de repetir la exploración. El algoritmo de compensación automática del movimiento toma la exploración original y vuelve a ejecutar el software de reconstrucción para generar un volumen mejorado.

El algoritmo de compensación automática del movimiento es una opción de Helical Soft Tissue, que el médico puede utilizar para recuperar una exploración de CBCT de tejido blando durante la cual el paciente se haya movido. Durante los procedimientos de accidente cerebrovascular, el paciente no siempre está sedado, lo que a menudo provoca un movimiento significativo de la cabeza, con el consiguiente efecto en el valor de la exploración 3D y la frecuente necesidad de repetir la exploración. El algoritmo de compensación automática del movimiento toma la exploración original y vuelve a ejecutar el software de reconstrucción para generar un volumen mejorado.
Algoritmo de reducción de artefactos metálicos para CBCT
SmartCT Soft Tissue Helical incluye un algoritmo de reducción de artefactos metálicos. La adquisición de imágenes de un paciente con bobinas de tratamientos anteriores o reemplazos dentales puede provocar artefactos significativos en forma de rayas oscuras y brillantes en la imagen. Estos artefactos pueden limitar el diagnóstico fiable al evaluar los cambios en el tejido blando del cerebro. El algoritmo de reducción de artefactos metálicos procesa el volumen con el objetivo de eliminar los artefactos y mejorar la calidad de la imagen.

SmartCT Soft Tissue Helical incluye un algoritmo de reducción de artefactos metálicos. La adquisición de imágenes de un paciente con bobinas de tratamientos anteriores o reemplazos dentales puede provocar artefactos significativos en forma de rayas oscuras y brillantes en la imagen. Estos artefactos pueden limitar el diagnóstico fiable al evaluar los cambios en el tejido blando del cerebro. El algoritmo de reducción de artefactos metálicos procesa el volumen con el objetivo de eliminar los artefactos y mejorar la calidad de la imagen.

SmartCT Soft Tissue Helical incluye un algoritmo de reducción de artefactos metálicos. La adquisición de imágenes de un paciente con bobinas de tratamientos anteriores o reemplazos dentales puede provocar artefactos significativos en forma de rayas oscuras y brillantes en la imagen. Estos artefactos pueden limitar el diagnóstico fiable al evaluar los cambios en el tejido blando del cerebro. El algoritmo de reducción de artefactos metálicos procesa el volumen con el objetivo de eliminar los artefactos y mejorar la calidad de la imagen.
    • SmartCT R3.0 está sujeto a certificación normativa y puede que no esté disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
    • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol.. 2020; 85(-): e309–e315
    • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm: Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
    • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
    • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902
    • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
    • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745
    • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
    • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
    • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

