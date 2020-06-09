Revele información que no es obvia en las imágenes o DSA

SmartCT ofrece técnicas avanzadas de reconstrucción para mejorar la visualización anatómica. Una vez adquiridas, puede manipular las visualizaciones avanzadas como MPR 3D en el monitor de pantalla táctil en la mesa del paciente para evaluar con gran detalle la enfermedad. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA, lo que puede afectar a las decisiones clínicas.