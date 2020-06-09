Buscar términos

SmartCT Angio

Visualización 3D avanzada

SmartCT Angio ofrece un protocolo de adquisición 3D-RA (angiografía rotacional 3D) que proporciona una amplia visualización 3D del hueso y los vasos basándose en un único angiograma rotacional mejorado con contraste. Sus reconstrucciones 3D de alta resolución proporcionan información crítica sobre la profundidad y la relación de un vaso con otro para facilitar la evaluación precisa del hueso y la vasculatura.

Leer más
Con la pantalla táctil, puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas de SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el módulo de pantalla táctil. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil dentro del área esterilizada.
Leer más
SmartCT ofrece técnicas avanzadas de reconstrucción para mejorar la visualización anatómica. Una vez adquiridas, puede manipular las visualizaciones avanzadas como MPR 3D en el monitor de pantalla táctil en la mesa del paciente para evaluar con gran detalle la enfermedad. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA, lo que puede afectar a las decisiones clínicas.
Leer más
Seleccione dos puntos de un vaso para definir rápidamente su trayecto en un volumen 3D. La trayectoria se detecta y se renderiza automáticamente en diferentes vistas para facilitar la inspección de la posición del vaso y el dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada. Las dimensiones del vaso se extraen automáticamente y las zonas de colocación se pueden especificar y superponer posteriormente en la fluoroscopia en tiempo real. Por último, se pueden identificar ángulos de proyección óptimos para el cateterismo y, posteriormente, recuperarlos pulsando un solo botón.
Leer más
Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso objetivo, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.
Leer más
La herramienta SmartCT de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés, medir su volumen y eliminar la anatomía para mejorar la visualización.
Leer más
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.
Leer más
Leer más
Leer más
Leer más
Leer más
Leer más
  •  
    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12

    Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

  •  
    SmartCT

    SmartCT

    El software de aplicación clínica SmartCT para terapia guiada por imagen de Philips enriquece nuestras herramientas intervencionistas 3D con un guiado claro diseñado para salvar las barreras que impiden la adquisición de imágenes 3D en el laboratorio intervencionista. Una vez adquiridas, las imágenes 3D se muestran automáticamente en segundos en el módulo de pantalla táctil en el modo de representación correspondiente. En la misma pantalla táctil, el usuario puede controlar e interactuar fácilmente con herramientas avanzadas de visualización y medición 3D. SmartCT también pone al alcance de su mano soluciones avanzadas de medición y visualización para obtener imágenes de alta calidad, lo que le ayuda a realizar diagnósticos[1-3] y a mejorar los resultados del tratamiento del paciente[4-6]​.

  •  
    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20

    Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

  •  
    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap facilita las intervenciones, ya que proporciona una orientación por imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, y ayuda a navegar con la guía y el catéter por estructuras complejas de los vasos. Todo controlado con la pantalla táctil en la mesa.

  •  
    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue ofrece una técnica de adquisición de TC de haz cónico (CBCT) aumentada con guía paso a paso, visualización avanzada 3D y herramientas de medición accesibles en el módulo de pantalla táctil situado al lado de la mesa. Para que pueda adquirir imágenes CBCT a la primera y optimizar su flujo de trabajo, se le guiará a través de los pasos clave. Una vez realizada correctamente la exploración CBCT, la imagen 3D adquirida se muestra automáticamente en la herramienta de visualización 3D de SmartCT con los ajustes de representación adecuados y las herramientas de medición 3D adaptadas al protocolo 3D seleccionado.

  •  
    SmartCT Vaso

    SmartCT Vaso

    SmartCT Vaso permite la adquisición de imágenes de alto contraste y alta resolución de la vasculatura cerebral basada en un estudio rotacional 3D y una inyección de contraste intraarterial. Esta técnica mejora la visualización de stents endovasculares, desviadores de flujo u otros dispositivos, así como la morfología vascular hasta el nivel del perforador.

  •  
    SmartCT Dual Viewer​

    SmartCT Dual Viewer​

    SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación, el diagnóstico y la planificación del tratamiento (segmentación, por ejemplo, detección manual de vasos nutricios). SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado. Tampoco es necesario cambiar de aplicación, ya que todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición y posprocesamiento de imágenes, se puede realizar en SmartCT y en el TSM.

    • SmartCT R3.0 está sujeto a certificación normativa y puede que no esté disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.

