La vista 3D en tiempo real ayuda a la navegación de la guía y del catéter a través de estructuras vasculares complejas

3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.