SmartCT Roadmap

Herramienta de guía de imágenes 3D en tiempo real

SmartCT Roadmap facilita las intervenciones, ya que proporciona una orientación por imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, y ayuda a navegar con la guía y el catéter por estructuras complejas de los vasos. Todo controlado con la pantalla táctil en la mesa.

SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos vasculares o anotaciones, adquiridos con un modo de adquisición SmartCT en el sistema de radiología intervencionista de Philips, con imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Proporciona una vista completa 3D para la navegación con cable guía y catéter a través de estructuras vasculares complejas.

SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos vasculares o anotaciones, adquiridos con un modo de adquisición SmartCT en el sistema de radiología intervencionista de Philips, con imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Proporciona una vista completa 3D para la navegación con cable guía y catéter a través de estructuras vasculares complejas.

SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos vasculares o anotaciones, adquiridos con un modo de adquisición SmartCT en el sistema de radiología intervencionista de Philips, con imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Proporciona una vista completa 3D para la navegación con cable guía y catéter a través de estructuras vasculares complejas.
SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos vasculares o anotaciones, adquiridos con un modo de adquisición SmartCT en el sistema de radiología intervencionista de Philips, con imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Proporciona una vista completa 3D para la navegación con cable guía y catéter a través de estructuras vasculares complejas.
La vista 3D en tiempo real ayuda a la navegación de la guía y del catéter a través de estructuras vasculares complejas
3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.

3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.

3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.
3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.
Se adapta a los cambios de posición en tiempo real
Para mejorar la precisión, SmartCT Roadmap se adapta en tiempo real a los cambios en la angulación y rotación del arco en C, el campo de visión y la distancia foco-imagen. Todos los modos de uso se pueden controlar en la mesa del paciente y son totalmente dinámicos para permitir cambios en la posición del arco y la mesa, el campo de visión y la distancia foco-imagen.

Para mejorar la precisión, SmartCT Roadmap se adapta en tiempo real a los cambios en la angulación y rotación del arco en C, el campo de visión y la distancia foco-imagen. Todos los modos de uso se pueden controlar en la mesa del paciente y son totalmente dinámicos para permitir cambios en la posición del arco y la mesa, el campo de visión y la distancia foco-imagen.

Para mejorar la precisión, SmartCT Roadmap se adapta en tiempo real a los cambios en la angulación y rotación del arco en C, el campo de visión y la distancia foco-imagen. Todos los modos de uso se pueden controlar en la mesa del paciente y son totalmente dinámicos para permitir cambios en la posición del arco y la mesa, el campo de visión y la distancia foco-imagen.
Para mejorar la precisión, SmartCT Roadmap se adapta en tiempo real a los cambios en la angulación y rotación del arco en C, el campo de visión y la distancia foco-imagen. Todos los modos de uso se pueden controlar en la mesa del paciente y son totalmente dinámicos para permitir cambios en la posición del arco y la mesa, el campo de visión y la distancia foco-imagen.
Configuración variable para mejorar la visualización
Para mejorar la visibilidad de los diferentes cables guía, dispositivos y anatomías, puede adaptar la transparencia y el contraste de la visualización 3D, así como mostrar los vasos, la segmentación y las marcas y mediciones del volumen 3D en SmartCT Roadmap.

Para mejorar la visibilidad de los diferentes cables guía, dispositivos y anatomías, puede adaptar la transparencia y el contraste de la visualización 3D, así como mostrar los vasos, la segmentación y las marcas y mediciones del volumen 3D en SmartCT Roadmap.

Para mejorar la visibilidad de los diferentes cables guía, dispositivos y anatomías, puede adaptar la transparencia y el contraste de la visualización 3D, así como mostrar los vasos, la segmentación y las marcas y mediciones del volumen 3D en SmartCT Roadmap.
Para mejorar la visibilidad de los diferentes cables guía, dispositivos y anatomías, puede adaptar la transparencia y el contraste de la visualización 3D, así como mostrar los vasos, la segmentación y las marcas y mediciones del volumen 3D en SmartCT Roadmap.
  • Orientación 3D precisa y dinámica
  • La vista 3D en tiempo real ayuda a la navegación de la guía y del catéter a través de estructuras vasculares complejas
  • Se adapta a los cambios de posición en tiempo real
  • Configuración variable para mejorar la visualización
SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos vasculares o anotaciones, adquiridos con un modo de adquisición SmartCT en el sistema de radiología intervencionista de Philips, con imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Proporciona una vista completa 3D para la navegación con cable guía y catéter a través de estructuras vasculares complejas.

SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos vasculares o anotaciones, adquiridos con un modo de adquisición SmartCT en el sistema de radiología intervencionista de Philips, con imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Proporciona una vista completa 3D para la navegación con cable guía y catéter a través de estructuras vasculares complejas.

SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos vasculares o anotaciones, adquiridos con un modo de adquisición SmartCT en el sistema de radiología intervencionista de Philips, con imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Proporciona una vista completa 3D para la navegación con cable guía y catéter a través de estructuras vasculares complejas.
SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos vasculares o anotaciones, adquiridos con un modo de adquisición SmartCT en el sistema de radiología intervencionista de Philips, con imágenes fluoroscópicas en tiempo real. Proporciona una vista completa 3D para la navegación con cable guía y catéter a través de estructuras vasculares complejas.
3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.

3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.

3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.
3D Roadmap le permite seguir el avance de los cables guía, catéteres y bobinas en tiempo real. Para mejorar la visualización, ofrece un modo de pantalla completa ampliado y zoom digital. SmartCT Roadmap ajusta automáticamente las imágenes 3D según los cambios del gantry y los movimientos laterales o longitudinales de la mesa para mantener la precisión.
Para mejorar la precisión, SmartCT Roadmap se adapta en tiempo real a los cambios en la angulación y rotación del arco en C, el campo de visión y la distancia foco-imagen. Todos los modos de uso se pueden controlar en la mesa del paciente y son totalmente dinámicos para permitir cambios en la posición del arco y la mesa, el campo de visión y la distancia foco-imagen.

Para mejorar la precisión, SmartCT Roadmap se adapta en tiempo real a los cambios en la angulación y rotación del arco en C, el campo de visión y la distancia foco-imagen. Todos los modos de uso se pueden controlar en la mesa del paciente y son totalmente dinámicos para permitir cambios en la posición del arco y la mesa, el campo de visión y la distancia foco-imagen.

Para mejorar la precisión, SmartCT Roadmap se adapta en tiempo real a los cambios en la angulación y rotación del arco en C, el campo de visión y la distancia foco-imagen. Todos los modos de uso se pueden controlar en la mesa del paciente y son totalmente dinámicos para permitir cambios en la posición del arco y la mesa, el campo de visión y la distancia foco-imagen.
Para mejorar la precisión, SmartCT Roadmap se adapta en tiempo real a los cambios en la angulación y rotación del arco en C, el campo de visión y la distancia foco-imagen. Todos los modos de uso se pueden controlar en la mesa del paciente y son totalmente dinámicos para permitir cambios en la posición del arco y la mesa, el campo de visión y la distancia foco-imagen.
Para mejorar la visibilidad de los diferentes cables guía, dispositivos y anatomías, puede adaptar la transparencia y el contraste de la visualización 3D, así como mostrar los vasos, la segmentación y las marcas y mediciones del volumen 3D en SmartCT Roadmap.

Para mejorar la visibilidad de los diferentes cables guía, dispositivos y anatomías, puede adaptar la transparencia y el contraste de la visualización 3D, así como mostrar los vasos, la segmentación y las marcas y mediciones del volumen 3D en SmartCT Roadmap.

Para mejorar la visibilidad de los diferentes cables guía, dispositivos y anatomías, puede adaptar la transparencia y el contraste de la visualización 3D, así como mostrar los vasos, la segmentación y las marcas y mediciones del volumen 3D en SmartCT Roadmap.
Para mejorar la visibilidad de los diferentes cables guía, dispositivos y anatomías, puede adaptar la transparencia y el contraste de la visualización 3D, así como mostrar los vasos, la segmentación y las marcas y mediciones del volumen 3D en SmartCT Roadmap.

  • SmartCT R3.0 está sujeto a certificación normativa y puede que no esté disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.

