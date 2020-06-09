Buscar términos
SmartCT Vaso permite la adquisición de imágenes de alto contraste y alta resolución de la vasculatura cerebral basada en un estudio rotacional 3D y una inyección de contraste intraarterial. Esta técnica mejora la visualización de stents endovasculares, desviadores de flujo u otros dispositivos, así como la morfología vascular hasta el nivel del perforador.
Llamar: +34 91 566 95 25
Philips España
+34 91 566 95 25
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Llamar: 900 180 612
Philips España
900 180 612
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
En la neurradiología intervencionista, el objetivo es disponer de una visión nítida mientras se garantiza la seguridad de los profesionales y pacientes. NeuroSuite de Philips es un sistema de última generación Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 15" diseñado para mejorar el tratamiento y guiarle con eficacia durante el procedimiento.
Ver producto
El software de aplicación clínica SmartCT para terapia guiada por imagen de Philips enriquece nuestras herramientas intervencionistas 3D con un guiado claro diseñado para salvar las barreras que impiden la adquisición de imágenes 3D en el laboratorio intervencionista. Una vez adquiridas, las imágenes 3D se muestran automáticamente en segundos en el módulo de pantalla táctil en el modo de representación correspondiente. En la misma pantalla táctil, el usuario puede controlar e interactuar fácilmente con herramientas avanzadas de visualización y medición 3D. SmartCT también pone al alcance de su mano soluciones avanzadas de medición y visualización para obtener imágenes de alta calidad, lo que le ayuda a realizar diagnósticos[1-3] y a mejorar los resultados del tratamiento del paciente[4-6].
Ver producto
Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
Ver producto
Este nuevo sistema con suspensión de techo ofrece una flexibilidad de adquisición de imágenes ilimitada para diversos procedimientos y una extraordinaria libertad de posicionamiento a los profesionales médicos. Su configuración compacta proporciona un entorno muy rentable y preparado para los procedimientos del futuro. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril. Al trabajar a su alrededor, Philips Azurion con FlexArm le ayuda a mejorar su rendimiento y proporcionar una atención superior.
Ver producto
SmartCT Angio ofrece un protocolo de adquisición 3D-RA (angiografía rotacional 3D) que proporciona una amplia visualización 3D del hueso y los vasos basándose en un único angiograma rotacional mejorado con contraste. Sus reconstrucciones 3D de alta resolución proporcionan información crítica sobre la profundidad y la relación de un vaso con otro para facilitar la evaluación precisa del hueso y la vasculatura.
Ver producto
SmartCT Soft Tissue ofrece una técnica de adquisición de TC de haz cónico (CBCT) aumentada con guía paso a paso, visualización avanzada 3D y herramientas de medición accesibles en el módulo de pantalla táctil situado al lado de la mesa. Para que pueda adquirir imágenes CBCT a la primera y optimizar su flujo de trabajo, se le guiará a través de los pasos clave. Una vez realizada correctamente la exploración CBCT, la imagen 3D adquirida se muestra automáticamente en la herramienta de visualización 3D de SmartCT con los ajustes de representación adecuados y las herramientas de medición 3D adaptadas al protocolo 3D seleccionado.
Ver producto
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación, el diagnóstico y la planificación del tratamiento (segmentación, por ejemplo, detección manual de vasos nutricios). SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado. Tampoco es necesario cambiar de aplicación, ya que todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición y posprocesamiento de imágenes, se puede realizar en SmartCT y en el TSM.
Ver producto
La adquisición Dual Phase Cerebral ofrece dos exploraciones consecutivas de TC de haz cónico con contraste del cerebro. En el caso de pacientes con accidente cerebrovascular y sospecha de oclusión de vasos grandes, este tipo de adquisición permite identificar la oclusión del vaso en la primera fase y la presencia de vasos colaterales en la segunda fase. Esta adquisición se puede realizar con inyecciones de contraste intraarteriales y venosas.
Ver producto
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.