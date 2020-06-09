Buscar términos

SmartCT Vaso

Adquisición CBCT con contraste de alta resolución

SmartCT Vaso permite la adquisición de imágenes de alto contraste y alta resolución de la vasculatura cerebral basada en un estudio rotacional 3D y una inyección de contraste intraarterial. Esta técnica mejora la visualización de stents endovasculares, desviadores de flujo u otros dispositivos, así como la morfología vascular hasta el nivel del perforador.

Características
Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición 3D
Para permitir a los usuarios adquirir imágenes 3D excelentes, independientemente de su nivel de experiencia [1], SmartCT Vaso proporciona orientación paso a paso y ayuda visual durante la adquisición. Esto incluye la configuración de la sala y el isocentrado, así como la recomendación de una inyección de contraste para el protocolo seleccionado.

Para permitir a los usuarios adquirir imágenes 3D excelentes, independientemente de su nivel de experiencia [1], SmartCT Vaso proporciona orientación paso a paso y ayuda visual durante la adquisición. Esto incluye la configuración de la sala y el isocentrado, así como la recomendación de una inyección de contraste para el protocolo seleccionado.

Para permitir a los usuarios adquirir imágenes 3D excelentes, independientemente de su nivel de experiencia [1], SmartCT Vaso proporciona orientación paso a paso y ayuda visual durante la adquisición. Esto incluye la configuración de la sala y el isocentrado, así como la recomendación de una inyección de contraste para el protocolo seleccionado.
Inspección directa de imágenes con vista avanzada 3D en mesa
Una vez adquirida, la imagen 3D se muestra automáticamente en el módulo de pantalla táctil en el modo de presentación correspondiente para su revisión directa en la mesa del paciente. Puede desplazarse, ampliar, trasladar y girar la imagen, ajustar el grosor de la banda y utilizar la reconstrucción multiplanar en la pantalla táctil.

Una vez adquirida, la imagen 3D se muestra automáticamente en el módulo de pantalla táctil en el modo de presentación correspondiente para su revisión directa en la mesa del paciente. Puede desplazarse, ampliar, trasladar y girar la imagen, ajustar el grosor de la banda y utilizar la reconstrucción multiplanar en la pantalla táctil.

Control periprocedimental de posición de stent desviador de flujo
La técnica SmartCT Vaso se utiliza cada vez más para el seguimiento de aneurismas tratados con stents desviadores de flujo para comprobar la posición del dispositivo. Proporciona una excelente calidad de imagen para evaluar los desviadores de flujo hasta el nivel del perforador. Con SmartCT Vessel Analysis puede inspeccionar la posición del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y lineal.

La técnica SmartCT Vaso se utiliza cada vez más para el seguimiento de aneurismas tratados con stents desviadores de flujo para comprobar la posición del dispositivo. Proporciona una excelente calidad de imagen para evaluar los desviadores de flujo hasta el nivel del perforador. Con SmartCT Vessel Analysis puede inspeccionar la posición del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y lineal.

