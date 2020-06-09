SmartCT

El software de aplicación clínica SmartCT para terapia guiada por imagen de Philips enriquece nuestras herramientas intervencionistas 3D con un guiado claro diseñado para salvar las barreras que impiden la adquisición de imágenes 3D en el laboratorio intervencionista. Una vez adquiridas, las imágenes 3D se muestran automáticamente en segundos en el módulo de pantalla táctil en el modo de representación correspondiente. En la misma pantalla táctil, el usuario puede controlar e interactuar fácilmente con herramientas avanzadas de visualización y medición 3D. SmartCT también pone al alcance de su mano soluciones avanzadas de medición y visualización para obtener imágenes de alta calidad, lo que le ayuda a realizar diagnósticos[1-3] y a mejorar los resultados del tratamiento del paciente[4-6]​.

