SmartCT Soft Tissue

SmartCT Soft Tissue ofrece una técnica de adquisición de TC de haz cónico (CBCT) aumentada con guía paso a paso, visualización avanzada 3D y herramientas de medición accesibles en el módulo de pantalla táctil situado al lado de la mesa. Para que pueda adquirir imágenes CBCT a la primera y optimizar su flujo de trabajo, se le guiará a través de los pasos clave. Una vez realizada correctamente la exploración CBCT, la imagen 3D adquirida se muestra automáticamente en la herramienta de visualización 3D de SmartCT con los ajustes de representación adecuados y las herramientas de medición 3D adaptadas al protocolo 3D seleccionado.

