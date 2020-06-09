La adquisición Dual Phase Cerebral ofrece dos exploraciones consecutivas de TC de haz cónico con contraste del cerebro. En el caso de pacientes con accidente cerebrovascular y sospecha de oclusión de vasos grandes, este tipo de adquisición permite identificar la oclusión del vaso en la primera fase y la presencia de vasos colaterales en la segunda fase. Esta adquisición se puede realizar con inyecciones de contraste intraarteriales y venosas.
A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].
Adquiera e interactúe con la adquisición de imágenes 3D en mesa
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Controle la visualización y medición avanzadas 3D en mesa
Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].
Función Bolus Watch para monitorizar el contraste e iniciar la adquisición puntual de la CBCT
En el caso de una inyección de contraste intravenosa, la función Bolus Watch utiliza un modo especial de fluoroscopia para visualizar el progreso del medio de contraste a través de la vasculatura. De esta forma, la adquisición de TC de haz cónico (CBCT) se puede iniciar en el momento adecuado cuando el contraste alcanza la vasculatura cerebral. Una vez adquiridos, los dos volúmenes de CBCT se abren automáticamente en paralelo o se superponen en SmartCT Dual Viewer.
CBCT contr. tempr./tardía para ver oclusión vasos grandes
En el caso de un paciente con accidente cerebrovascular con sospecha de oclusión de vasos grandes, este tipo de adquisición permite identificar la oclusión del vaso en la primera fase y la presencia de vasos colaterales en la segunda fase. Dual Phase CBCT es una aplicación cada vez más utilizada para el diagnóstico de accidentes cerebrovasculares. Una CBCT sin contraste ayuda a detectar cambios isquémicos tempranos. Con CBCT Dual Phase Cerebral, una imagen de fase temprana ayuda a identificar la oclusión proximal, mientras que la fase tardía permite detectar vasos colaterales con una sola inyección de contraste[4].
Isocentrado para la posición precisa de la cabeza del paciente
El guiado de adquisición también ayuda con el isocentrado correcto de la cabeza del paciente. En este paso, el software detecta la posición de la cabeza a partir de una imagen fluoroscópica y sugiere cómo posicionar la mesa para colocar la cabeza en el isocentro de la rotación.
Adq. similar a TC en laboratorio libera escáner para diagnóstico
SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos de intervención. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para diagnósticos adicionales.
SmartCT adopta fácilmente imágenes 3D en la sala de examen
Adquiera e interactúe con la adquisición de imágenes 3D en mesa
Controle la visualización y medición avanzadas 3D en mesa
Función Bolus Watch para monitorizar el contraste e iniciar la adquisición puntual de la CBCT
A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].
Adquiera e interactúe con la adquisición de imágenes 3D en mesa
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Controle la visualización y medición avanzadas 3D en mesa
Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].
Función Bolus Watch para monitorizar el contraste e iniciar la adquisición puntual de la CBCT
En el caso de una inyección de contraste intravenosa, la función Bolus Watch utiliza un modo especial de fluoroscopia para visualizar el progreso del medio de contraste a través de la vasculatura. De esta forma, la adquisición de TC de haz cónico (CBCT) se puede iniciar en el momento adecuado cuando el contraste alcanza la vasculatura cerebral. Una vez adquiridos, los dos volúmenes de CBCT se abren automáticamente en paralelo o se superponen en SmartCT Dual Viewer.
CBCT contr. tempr./tardía para ver oclusión vasos grandes
En el caso de un paciente con accidente cerebrovascular con sospecha de oclusión de vasos grandes, este tipo de adquisición permite identificar la oclusión del vaso en la primera fase y la presencia de vasos colaterales en la segunda fase. Dual Phase CBCT es una aplicación cada vez más utilizada para el diagnóstico de accidentes cerebrovasculares. Una CBCT sin contraste ayuda a detectar cambios isquémicos tempranos. Con CBCT Dual Phase Cerebral, una imagen de fase temprana ayuda a identificar la oclusión proximal, mientras que la fase tardía permite detectar vasos colaterales con una sola inyección de contraste[4].
Isocentrado para la posición precisa de la cabeza del paciente
El guiado de adquisición también ayuda con el isocentrado correcto de la cabeza del paciente. En este paso, el software detecta la posición de la cabeza a partir de una imagen fluoroscópica y sugiere cómo posicionar la mesa para colocar la cabeza en el isocentro de la rotación.
Adq. similar a TC en laboratorio libera escáner para diagnóstico
SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos de intervención. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para diagnósticos adicionales.
SmartCT R3.0 está sujeto a certificación normativa y puede que no esté disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
