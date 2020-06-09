Buscar términos

SmartCT Soft Tissue

Visualización similar a la TC

SmartCT Soft Tissue ofrece una técnica de adquisición de TC de haz cónico (CBCT) aumentada con guía paso a paso, visualización avanzada 3D y herramientas de medición accesibles en el módulo de pantalla táctil situado al lado de la mesa. Para que pueda adquirir imágenes CBCT a la primera y optimizar su flujo de trabajo, se le guiará a través de los pasos clave. Una vez realizada correctamente la exploración CBCT, la imagen 3D adquirida se muestra automáticamente en la herramienta de visualización 3D de SmartCT con los ajustes de representación adecuados y las herramientas de medición 3D adaptadas al protocolo 3D seleccionado.

Obtenga una guía paso a paso para simplificar la adquisición CBCT
Para ayudar a todos los usuarios clínicos a obtener imágenes 3D excelentes, independientemente de su nivel de experiencia, SmartCT Soft Tissue proporciona una guía paso a paso y ayuda visual durante la adquisición. Esto incluye la configuración de la sala, el isocentrado del sistema, así como la recomendación de una inyección de contraste adecuada y un protocolo de adquisición de rayos X[1].

Interactúe con la imagen CBCT en la mesa del paciente
Una vez adquirida, SmartCT Soft Tissue muestra automáticamente la imagen CBCT en el módulo de la pantalla táctil y FlexVision en cuestión de segundos para su revisión directa en el lado de la mesa[2].

Controle la visualización y medición avanzadas 3D en mesa
Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda un mejor resultado para el paciente[3-5].

CBCT abierta para mayor amplitud
SmartCT Soft Tissue ofrece la posibilidad de adquirir una CBCT utilizando una trayectoria abierta con posiciones de inicio y parada de +55° a -185° respectivamente. Este protocolo abre el arco hacia el lado izquierdo del paciente, lo que permite una mayor traslación de la mesa angiográfica hacia esta dirección, por lo que se desplaza así el isocentro del arco en C hacia el lado lateral derecho del paciente. Esto permite visualizar regiones de interés descentradas (como la periferia del hígado) en un solo barrido[6]. La trayectoria del arco abierto también facilita la adquisición de imágenes para pacientes de mayor tamaño.

CBCT de fase doble para adquisición de imágenes hepáticas
La adquisición Dual Phase CBCT es una función avanzada de SmartCT Soft Tissue que permite realizar dos exploraciones de TC de haz cónico (CBCT) automáticamente en el sistema Azurion con un intervalo definido por el usuario y una única inyección de contraste. Las imágenes de alta resolución y alto contraste se reconstruyen en segundos para facilitar la toma de decisiones rápidas durante los procedimientos. Se utiliza comúnmente para la quimioembolización transarterial, donde la primera fase sirve como fase arterial y la segunda fase (retardada) muestra la captación de contraste en las lesiones[7,8].

CBCT Dual Phase para adquisición de imágenes cerebrales
Dual Phase CBCT es una aplicación cada vez más utilizada para el diagnóstico de accidentes cerebrovasculares. Una CBCT sin contraste ayuda a la visualización del tejido blando.

SmartCT Dual Viewer para revisar y comparar volúmenes fácilmente
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.

    • SmartCT R3.0 está sujeto a certificación normativa y puede que no esté disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
    • 1. Es responsabilidad del operador seleccionar el agente de contraste adecuado en función de la aplicación clínica. Para obtener más información sobre las indicaciones de uso del agente de contraste, consulte las instrucciones de uso del agente de contraste correspondiente.
    • 2. 3D reconstructions at higher resolution settings may take longer.
    • 3. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
    • 4. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
    • 5. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018
    • 6. Schernthaner et al., Feasibility of a Modified Cone-Beam CT Rotation Trajectory to Improve Liver Periphery Visualization during Transarterial Chemoembolization, Radiology, 2015carcinoma: comparison with intravenous contrast-enhanced, biphasic, dynamic MDCT. European Radiology. 22(4):872-9. DOI: 10.1007/s00330-011-2324-y
    • 7. Higashihara, H., Osuga, K., Onishi, H., Nakamoto, A., Tsuboyama, T., Maeda, N., … Tomiyama, N. (2012). Diagnostic accuracy of C-arm CT during selective transcatheter angiography for hepatocellular carcinoma: comparison with intravenous contrast-enhanced, biphasic, dynamic MDCT. European Radiology. 22(4):872-9. DOI: 10.1007/s00330-011-2324-y.
    • 8. Loffroy, R., Lin, M., Rao, P., Bhagat, N., Noordhoek, N., Radaelli, A., ... Geschwind, J.F. (2012). Comparing the detectability of hepatocellular carcinoma by C-arm dualphase cone-beam computed tomography during hepatic arteriography with conventional contrast-enhanced magnetic resonance imaging. CardioVascular and Interventional Radiology. 35(1):97-104. DOI: 10.1007/s00270-011-0118-x
    • 9. Miyayama, S., Yamashiro, M., Hashimoto, M. et al. Comparison of Local Control in Transcatheter Arterial Chemoembolization of Hepatocellular Carcinoma ≤6 cm With or Without Intraprocedural Monitoring of the Embolized Area Using Cone-Beam Computed Tomography. Cardiovasc Intervent Radiol 37, 388–395

