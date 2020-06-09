El software de aplicación clínica SmartCT para terapia guiada por imagen de Philips enriquece nuestras herramientas intervencionistas 3D con un guiado claro diseñado para salvar las barreras que impiden la adquisición de imágenes 3D en el laboratorio intervencionista. Una vez adquiridas, las imágenes 3D se muestran automáticamente en segundos en el módulo de pantalla táctil en el modo de representación correspondiente. En la misma pantalla táctil, el usuario puede controlar e interactuar fácilmente con herramientas avanzadas de visualización y medición 3D. SmartCT también pone al alcance de su mano soluciones avanzadas de medición y visualización para obtener imágenes de alta calidad, lo que le ayuda a realizar diagnósticos[1-3] y a mejorar los resultados del tratamiento del paciente[4-6].
Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
SmartCT Angio ofrece un protocolo de adquisición 3D-RA (angiografía rotacional 3D) que proporciona una amplia visualización 3D del hueso y los vasos basándose en un único angiograma rotacional mejorado con contraste. Sus reconstrucciones 3D de alta resolución proporcionan información crítica sobre la profundidad y la relación de un vaso con otro para facilitar la evaluación precisa del hueso y la vasculatura.
SmartCT Roadmap facilita las intervenciones, ya que proporciona una orientación por imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, y ayuda a navegar con la guía y el catéter por estructuras complejas de los vasos. Todo controlado con la pantalla táctil en la mesa.
SmartCT Soft Tissue ofrece una técnica de adquisición de TC de haz cónico (CBCT) aumentada con guía paso a paso, visualización avanzada 3D y herramientas de medición accesibles en el módulo de pantalla táctil situado al lado de la mesa. Para que pueda adquirir imágenes CBCT a la primera y optimizar su flujo de trabajo, se le guiará a través de los pasos clave. Una vez realizada correctamente la exploración CBCT, la imagen 3D adquirida se muestra automáticamente en la herramienta de visualización 3D de SmartCT con los ajustes de representación adecuados y las herramientas de medición 3D adaptadas al protocolo 3D seleccionado.
La adquisición Dual Phase Cerebral ofrece dos exploraciones consecutivas de TC de haz cónico con contraste del cerebro. En el caso de pacientes con accidente cerebrovascular y sospecha de oclusión de vasos grandes, este tipo de adquisición permite identificar la oclusión del vaso en la primera fase y la presencia de vasos colaterales en la segunda fase. Esta adquisición se puede realizar con inyecciones de contraste intraarteriales y venosas.
