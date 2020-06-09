Buscar términos

SmartCT
3D visualization and measurement solution

El software de aplicación clínica SmartCT para terapia guiada por imagen de Philips enriquece nuestras herramientas intervencionistas 3D con un guiado claro diseñado para salvar las barreras que impiden la adquisición de imágenes 3D en el laboratorio intervencionista. Una vez adquiridas, las imágenes 3D se muestran automáticamente en segundos en el módulo de pantalla táctil en el modo de representación correspondiente. En la misma pantalla táctil, el usuario puede controlar e interactuar fácilmente con herramientas avanzadas de visualización y medición 3D. SmartCT también pone al alcance de su mano soluciones avanzadas de medición y visualización para obtener imágenes de alta calidad, lo que le ayuda a realizar diagnósticos[1-3] y a mejorar los resultados del tratamiento del paciente[4-6]​.

SmartCT permite adoptar fácilmente imágenes 3D en laboratorio
Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que se convierte en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que se convierte en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que se convierte en un mejor resultado para el paciente[4-9].
Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que se convierte en un mejor resultado para el paciente[4-9].
Adquiera e interactúe con la adquisición de imágenes 3D en mesa
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.

Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.

Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
SmartCT Vessel Analysis con seguimiento para planificación
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.

Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.

Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
SmartCT Dual Viewer: comparación y fusión de volúmenes 3D
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.

Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.

Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.
Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.
Segmentación de SmartCT para definir rápidamente cualquier estructura de interés
La herramienta de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés y medir su volumen. Con una función de corte puede eliminar la anatomía para mejorar la visualización de las regiones de interés.

La herramienta de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés y medir su volumen. Con una función de corte puede eliminar la anatomía para mejorar la visualización de las regiones de interés.

La herramienta de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés y medir su volumen. Con una función de corte puede eliminar la anatomía para mejorar la visualización de las regiones de interés.
La herramienta de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés y medir su volumen. Con una función de corte puede eliminar la anatomía para mejorar la visualización de las regiones de interés.
SmartCT Roadmap: visualización en tiempo real para permitir la navegación rápida y precisa del catéter
SmartCT Roadmap proporciona una guía de superposición de imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, lo que ofrece un cateterismo rápido. SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos de vasos o anotaciones con imágenes fluoroscópicas en vivo. Puede adaptar la transparencia y el contraste de la imagen 3D para mejorar la visibilidad de los detalles.

SmartCT Roadmap proporciona una guía de superposición de imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, lo que ofrece un cateterismo rápido. SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos de vasos o anotaciones con imágenes fluoroscópicas en vivo. Puede adaptar la transparencia y el contraste de la imagen 3D para mejorar la visibilidad de los detalles.

SmartCT Roadmap proporciona una guía de superposición de imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, lo que ofrece un cateterismo rápido. SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos de vasos o anotaciones con imágenes fluoroscópicas en vivo. Puede adaptar la transparencia y el contraste de la imagen 3D para mejorar la visibilidad de los detalles.
SmartCT Roadmap proporciona una guía de superposición de imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, lo que ofrece un cateterismo rápido. SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos de vasos o anotaciones con imágenes fluoroscópicas en vivo. Puede adaptar la transparencia y el contraste de la imagen 3D para mejorar la visibilidad de los detalles.
La adquisición de imágenes similares a la TC en el laboratorio de radiología intervencionista puede liberar el escáner de TC para fines de diagnóstico
SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para fines diagnósticos adicionales.

SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para fines diagnósticos adicionales.

SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para fines diagnósticos adicionales.
SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para fines diagnósticos adicionales.
SmartCT permite adoptar fácilmente imágenes 3D en laboratorio
Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que se convierte en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que se convierte en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que se convierte en un mejor resultado para el paciente[4-9].
Con sencillos gestos en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que se convierte en un mejor resultado para el paciente[4-9].
Adquiera e interactúe con la adquisición de imágenes 3D en mesa
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.

Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.

Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
SmartCT Vessel Analysis con seguimiento para planificación
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.

Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.

Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
SmartCT Dual Viewer: comparación y fusión de volúmenes 3D
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación y el diagnóstico. Todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición de imágenes y posprocesamiento, se puede realizar en SmartCT. SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado.
Realice fácilmente mediciones de dos puntos en la pantalla
Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.

Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.

Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.
Mida rápidamente la distancia en una imagen 2D o 3D con la medición de dos puntos en la pantalla táctil. Esto puede ayudarle a comprobar rápidamente la trayectoria hacia un vaso, medir las distancias para el despliegue del stent, medir el tamaño de la anatomía o identificar una discrepancia para acelerar la planificación del ángulo óptimo del tratamiento y facilitar la navegación.
Segmentación de SmartCT para definir rápidamente cualquier estructura de interés
La herramienta de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés y medir su volumen. Con una función de corte puede eliminar la anatomía para mejorar la visualización de las regiones de interés.

La herramienta de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés y medir su volumen. Con una función de corte puede eliminar la anatomía para mejorar la visualización de las regiones de interés.

La herramienta de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés y medir su volumen. Con una función de corte puede eliminar la anatomía para mejorar la visualización de las regiones de interés.
La herramienta de segmentación semiautomática de lesiones le permite definir fácilmente cualquier estructura de interés y medir su volumen. Con una función de corte puede eliminar la anatomía para mejorar la visualización de las regiones de interés.
SmartCT Roadmap: visualización en tiempo real para permitir la navegación rápida y precisa del catéter
SmartCT Roadmap proporciona una guía de superposición de imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, lo que ofrece un cateterismo rápido. SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos de vasos o anotaciones con imágenes fluoroscópicas en vivo. Puede adaptar la transparencia y el contraste de la imagen 3D para mejorar la visibilidad de los detalles.

SmartCT Roadmap proporciona una guía de superposición de imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, lo que ofrece un cateterismo rápido. SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos de vasos o anotaciones con imágenes fluoroscópicas en vivo. Puede adaptar la transparencia y el contraste de la imagen 3D para mejorar la visibilidad de los detalles.

SmartCT Roadmap proporciona una guía de superposición de imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, lo que ofrece un cateterismo rápido. SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos de vasos o anotaciones con imágenes fluoroscópicas en vivo. Puede adaptar la transparencia y el contraste de la imagen 3D para mejorar la visibilidad de los detalles.
SmartCT Roadmap proporciona una guía de superposición de imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, lo que ofrece un cateterismo rápido. SmartCT Roadmap superpone una reconstrucción 3D del árbol vascular, segmentos de vasos o anotaciones con imágenes fluoroscópicas en vivo. Puede adaptar la transparencia y el contraste de la imagen 3D para mejorar la visibilidad de los detalles.
La adquisición de imágenes similares a la TC en el laboratorio de radiología intervencionista puede liberar el escáner de TC para fines de diagnóstico
SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para fines diagnósticos adicionales.

SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para fines diagnósticos adicionales.

SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para fines diagnósticos adicionales.
SmartCT proporciona imágenes similares a las de TC en el laboratorio intervencionista para poder realizar todas las fases de los procedimientos. Los datos de la imagen pueden visualizarse, segmentarse y procesarse como una imagen de TC normal con visualización avanzada del volumen 3D. El acceso a la información de imágenes similares a las de TC en el laboratorio puede liberar su escáner de TC para fines diagnósticos adicionales.

Documentación

    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20

    Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

    Ver producto

    SmartCT Angio

    SmartCT Angio

    SmartCT Angio ofrece un protocolo de adquisición 3D-RA (angiografía rotacional 3D) que proporciona una amplia visualización 3D del hueso y los vasos basándose en un único angiograma rotacional mejorado con contraste. Sus reconstrucciones 3D de alta resolución proporcionan información crítica sobre la profundidad y la relación de un vaso con otro para facilitar la evaluación precisa del hueso y la vasculatura.

    Ver producto

    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap

    SmartCT Roadmap facilita las intervenciones, ya que proporciona una orientación por imágenes 3D en tiempo real que se puede segmentar para enfatizar los vasos y las lesiones, y ayuda a navegar con la guía y el catéter por estructuras complejas de los vasos. Todo controlado con la pantalla táctil en la mesa.

    Ver producto

    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue ofrece una técnica de adquisición de TC de haz cónico (CBCT) aumentada con guía paso a paso, visualización avanzada 3D y herramientas de medición accesibles en el módulo de pantalla táctil situado al lado de la mesa. Para que pueda adquirir imágenes CBCT a la primera y optimizar su flujo de trabajo, se le guiará a través de los pasos clave. Una vez realizada correctamente la exploración CBCT, la imagen 3D adquirida se muestra automáticamente en la herramienta de visualización 3D de SmartCT con los ajustes de representación adecuados y las herramientas de medición 3D adaptadas al protocolo 3D seleccionado.

    Ver producto

    SmartCT Dual Phase Cerebral

    SmartCT Dual Phase Cerebral

    La adquisición Dual Phase Cerebral ofrece dos exploraciones consecutivas de TC de haz cónico con contraste del cerebro. En el caso de pacientes con accidente cerebrovascular y sospecha de oclusión de vasos grandes, este tipo de adquisición permite identificar la oclusión del vaso en la primera fase y la presencia de vasos colaterales en la segunda fase. Esta adquisición se puede realizar con inyecciones de contraste intraarteriales y venosas.

    Ver producto

    • SmartCT R3.0 está sujeto a certificación normativa y puede que no esté disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
    • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol.. 2020; 85(-): e309–e315
    • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm: Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
    • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol , 38 (4), 929-36, 2015
    • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902
    • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
    • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745
    • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
    • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
    • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

