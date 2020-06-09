SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación, el diagnóstico y la planificación del tratamiento (segmentación, por ejemplo, detección manual de vasos nutricios). SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado. Tampoco es necesario cambiar de aplicación, ya que todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición y posprocesamiento de imágenes, se puede realizar en SmartCT y en el TSM.
SmartCT adopta fácilmente imágenes 3D en la sala de examen
A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].
Adquiera e interactúe con la adquisición de imágenes 3D en mesa
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Controle la visualización y medición avanzadas 3D en mesa
Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].
SmartCT Vessel Analysis con seguimiento para planificación
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
Registro automático para superponer dos volúmenes
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).
Registro automático para superponer dos volúmenes
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).
SmartCT R3.0 está sujeto a certificación normativa y puede que no esté disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
