SmartCT Dual Viewer​

Solución de comparación de volúmenes y fusión en 3D

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación, el diagnóstico y la planificación del tratamiento (segmentación, por ejemplo, detección manual de vasos nutricios). SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado. Tampoco es necesario cambiar de aplicación, ya que todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición y posprocesamiento de imágenes, se puede realizar en SmartCT y en el TSM.

Características
A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].

A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].

A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].
A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].
Adquiera e interactúe con la adquisición de imágenes 3D en mesa
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.

Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.

Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Controle la visualización y medición avanzadas 3D en mesa
Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].
Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].
SmartCT Vessel Analysis con seguimiento para planificación
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.

Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.

Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
Registro automático para superponer dos volúmenes
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).​

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).​

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).​
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).​
A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].

A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].

A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].
A pesar de las ventajas de la adquisición de imágenes 3D, muchos usuarios aún consideran que esta técnica es difícil de realizar. Para eliminar cualquier conjetura sobre la adquisición 3D, SmartCT proporciona guiado paso a paso y asistencia visual durante la adquisición para ayudar a adquirir imágenes 3D fácilmente. La adquisición de imágenes 3D puede mejorar la precisión del diagnóstico[1-3], mejorar los resultados del tratamiento[4-6] y aumentar la eficacia del procedimiento en el laboratorio intervencionista[7].
Adquiera e interactúe con la adquisición de imágenes 3D en mesa
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.

Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.

Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Con el módulo de pantalla táctil (TSM), puede adquirir fácilmente imágenes 3D e interactuar con las herramientas SmartCT de manera natural y sin esfuerzo. Una vez adquirida, la aplicación de visualización SmartCT abre automáticamente su imagen 3D con las herramientas de representación y visualización correctas en el TSM. Todas las herramientas funcionan con la simplicidad de la pantalla táctil de la tablet dentro del área esterilizada.
Controle la visualización y medición avanzadas 3D en mesa
Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].

Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].
Con sencillos gestos táctiles en la tablet, puede realizar mediciones y visualizaciones avanzadas en la pantalla táctil en la mesa del paciente para estudiar la enfermedad con gran detalle. Las imágenes 3D de SmartCT pueden ayudar a revelar información que no es obvia en las imágenes DSA. Esta información adicional puede cambiar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la administración del tratamiento, lo que redunda en un mejor resultado para el paciente[4-9].
SmartCT Vessel Analysis con seguimiento para planificación
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.

Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.

Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
Para definir rápidamente una trayectoria de vaso en un volumen en 3D, seleccione un punto de inicio y final del segmento de la vasculatura de interés; la trayectoria entre los dos puntos se detectará automáticamente y se presentará en diferentes vistas. SmartCT Vessel Analysis es compatible con la selección del ángulo de proyección óptimo para el análisis y cateterismo de los vasos. Permite una fácil inspección de la ubicación del vaso y del dispositivo con reconstrucciones de sección transversal, curva y enderezada.
Registro automático para superponer dos volúmenes
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).​

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).​

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).​
SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion con diferentes tamaños de cubo y registrarlos automáticamente para crear una superposición de los dos volúmenes. Por ejemplo, pueden superponerse y codificarse por colores dos fases de una exploración para su comparación, y puede realizarse una segmentación de las lesiones y los vasos para planificar el tratamiento. Todas estas acciones se pueden llevar a cabo en la sala de exploración desde el módulo de pantalla táctil (TSM).​

  •  
    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue

    • Técnica de guiado paso a paso para simplificar la adquisición de tomografía computarizada de haz cónico
    • Interactúe con su imagen CBCT en la mesa del paciente en el módulo de pantalla táctil
    • Acceda a mediciones avanzadas en 3D en la mesa del paciente a través del módulo de pantalla táctil
    • Adquiera una CBCT utilizando una trayectoria abierta

    Ver producto

  •  
    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue

    SmartCT Soft Tissue ofrece una técnica de adquisición de TC de haz cónico (CBCT) aumentada con guía paso a paso, visualización avanzada 3D y herramientas de medición accesibles en el módulo de pantalla táctil situado al lado de la mesa. Para que pueda adquirir imágenes CBCT a la primera y optimizar su flujo de trabajo, se le guiará a través de los pasos clave. Una vez realizada correctamente la exploración CBCT, la imagen 3D adquirida se muestra automáticamente en la herramienta de visualización 3D de SmartCT con los ajustes de representación adecuados y las herramientas de medición 3D adaptadas al protocolo 3D seleccionado.

    Ver producto

    • SmartCT R3.0 está sujeto a certificación normativa y puede que no esté disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
    • 1. Akkakrisee SA, Hongsakul KR. Percu-taneous transthoracic needle biopsy for pulmonary nodules: a retrospec-tive study of a comparison between C-arm cone-beam computed to-mography and conventional com-puted tomography guidance. Pol J Radiol.. 2020; 85(-): e309–e315
    • 2. Jang H, Jung WS, Myoung SU, Kim JJ, Jang CK, Cho KC, Source Image Based New 3D Rotational Angiography for Differential Diagnosis between the In-fundibulum and an Internal Carotid Artery Aneurysm: Pilot Study. J Korean Neurosurg Soc, 2021. 64(5):726-731
    • 3. Schernthaner et al., Delayed-Phase Cone-Beam CT Improves Detectability of Intrahepatic Cholangiocarcinoma During Conventional Transarterial Chemoembolization Cardiovasc Intervent Radiol, 38 (4), 929-36, 2015​
    • 4. Xiong, F., et al., Xper-CT combined with laser-assisted navigation radiofrequency thermocoagulation in the treatment of trigeminal neuralgia. Front Neu-rol, 2022. 13: p. 930902.
    • 5. Schott, P., et al., Radiation Dose in Prostatic Artery Embolization Using Cone-Beam CT and 3D Roadmap Software. J Vasc Interv Radiol, 2019. 30(9): p. 1452-1458
    • 6. Rosi, A., et al., Three-dimensional rotational angiography improves mechanical thrombectomy recanalization rate for acute ischaemic stroke due to mid-dle cerebral artery M2 segment occlusions. Interv Neuroradiol, 2022: p. 15910199221145745
    • 7. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
    • 8. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
    • 9. Hirotaka Hasegawa et al, Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations, J Neurosurg (Suppl) 129:17–25, 2018

