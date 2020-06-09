SmartCT Dual Viewer​ Solución de comparación de volúmenes y fusión en 3D

SmartCT Dual Viewer puede tomar dos volúmenes del sistema Azurion, mostrarlos en paralelo y superponerlos para crear imágenes de fusión que ayuden al médico en la evaluación, el diagnóstico y la planificación del tratamiento (segmentación, por ejemplo, detección manual de vasos nutricios). SmartCT Dual Viewer permite al usuario ver y manipular los volúmenes desde la mesa sin romper la esterilidad gracias al módulo de pantalla táctil (TSM) o al ratón y al teclado. Tampoco es necesario cambiar de aplicación, ya que todo el flujo de trabajo, desde la selección del protocolo de adquisición 3D hasta la visualización, manipulación, superposición y posprocesamiento de imágenes, se puede realizar en SmartCT y en el TSM.