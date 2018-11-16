Este nuevo sistema con suspensión de techo ofrece una flexibilidad de adquisición de imágenes ilimitada para diversos procedimientos y una extraordinaria libertad de posicionamiento a los profesionales médicos. Su configuración compacta proporciona un entorno muy rentable y preparado para los procedimientos del futuro. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril. Al trabajar a su alrededor, Philips Azurion con FlexArm le ayuda a mejorar su rendimiento y proporcionar una atención superior.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Azurion 7 M20 con FlexArm gira sobre no menos de ocho ejes para generar una flexibilidad prácticamente ilimitada con el fin de adquirir imágenes, de la cabeza a los pies y de izquierda a derecha, para visualizaciones 2D y 3D. El haz de imagen se mantiene alineado con el paciente, lo que permite una mejor visualización de las zonas anatómicas en rotaciones o angulaciones. Por consiguiente, el 100% de los participantes confirmaron en un estudio de usuarios que FlexArm les permitía trabajar con mayor flexibilidad [1].
Flexibilidad ilimitada en adquisición de imágenes
Azurion 7 M20 con FlexArm gira sobre no menos de ocho ejes para generar una flexibilidad prácticamente ilimitada con el fin de adquirir imágenes, de la cabeza a los pies y de izquierda a derecha, para visualizaciones 2D y 3D. El haz de imagen se mantiene alineado con el paciente, lo que permite una mejor visualización de las zonas anatómicas en rotaciones o angulaciones. Por consiguiente, el 100% de los participantes confirmaron en un estudio de usuarios que FlexArm les permitía trabajar con mayor flexibilidad [1].
Flexibilidad ilimitada en adquisición de imágenes
Azurion 7 M20 con FlexArm gira sobre no menos de ocho ejes para generar una flexibilidad prácticamente ilimitada con el fin de adquirir imágenes, de la cabeza a los pies y de izquierda a derecha, para visualizaciones 2D y 3D. El haz de imagen se mantiene alineado con el paciente, lo que permite una mejor visualización de las zonas anatómicas en rotaciones o angulaciones. Por consiguiente, el 100% de los participantes confirmaron en un estudio de usuarios que FlexArm les permitía trabajar con mayor flexibilidad [1].
Azurion 7 M20 con FlexArm gira sobre no menos de ocho ejes para generar una flexibilidad prácticamente ilimitada con el fin de adquirir imágenes, de la cabeza a los pies y de izquierda a derecha, para visualizaciones 2D y 3D. El haz de imagen se mantiene alineado con el paciente, lo que permite una mejor visualización de las zonas anatómicas en rotaciones o angulaciones. Por consiguiente, el 100% de los participantes confirmaron en un estudio de usuarios que FlexArm les permitía trabajar con mayor flexibilidad [1].
Un control más independiente para el médico
Un control más independiente para el médico
FlexArm mejora el control desde la mesa de paciente de Azurion con el intuitivo controlador Axsys para hacer que los procedimientos se desarrollen de forma natural y sencilla. En caso de que se produzcan cambios o complicaciones, el médico puede actuar con facilidad y rapidez. Así se reduce también la necesidad de que el médico y otros miembros del personal tengan que entrar o salir del campo estéril durante un procedimiento.
Un control más independiente para el médico
FlexArm mejora el control desde la mesa de paciente de Azurion con el intuitivo controlador Axsys para hacer que los procedimientos se desarrollen de forma natural y sencilla. En caso de que se produzcan cambios o complicaciones, el médico puede actuar con facilidad y rapidez. Así se reduce también la necesidad de que el médico y otros miembros del personal tengan que entrar o salir del campo estéril durante un procedimiento.
Un control más independiente para el médico
FlexArm mejora el control desde la mesa de paciente de Azurion con el intuitivo controlador Axsys para hacer que los procedimientos se desarrollen de forma natural y sencilla. En caso de que se produzcan cambios o complicaciones, el médico puede actuar con facilidad y rapidez. Así se reduce también la necesidad de que el médico y otros miembros del personal tengan que entrar o salir del campo estéril durante un procedimiento.
FlexArm mejora el control desde la mesa de paciente de Azurion con el intuitivo controlador Axsys para hacer que los procedimientos se desarrollen de forma natural y sencilla. En caso de que se produzcan cambios o complicaciones, el médico puede actuar con facilidad y rapidez. Así se reduce también la necesidad de que el médico y otros miembros del personal tengan que entrar o salir del campo estéril durante un procedimiento.
Total libertad de posicionamiento para el personal
Total libertad de posicionamiento para el personal
La flexibilidad de posicionamiento de FlexArm permite que los equipos médicos elijan la mejor posición de trabajo. El intervalo de movimiento de 270 grados del arco en C permite alcanzar todas las posiciones para la adquisición de imágenes sin dificultar un posicionamiento óptimo del equipo ni tener que mover la mesa de paciente. Así se evita alterar el equipamiento o los instrumentos, y también mantener la zona de anestesia desocupada.
Total libertad de posicionamiento para el personal
La flexibilidad de posicionamiento de FlexArm permite que los equipos médicos elijan la mejor posición de trabajo. El intervalo de movimiento de 270 grados del arco en C permite alcanzar todas las posiciones para la adquisición de imágenes sin dificultar un posicionamiento óptimo del equipo ni tener que mover la mesa de paciente. Así se evita alterar el equipamiento o los instrumentos, y también mantener la zona de anestesia desocupada.
Total libertad de posicionamiento para el personal
La flexibilidad de posicionamiento de FlexArm permite que los equipos médicos elijan la mejor posición de trabajo. El intervalo de movimiento de 270 grados del arco en C permite alcanzar todas las posiciones para la adquisición de imágenes sin dificultar un posicionamiento óptimo del equipo ni tener que mover la mesa de paciente. Así se evita alterar el equipamiento o los instrumentos, y también mantener la zona de anestesia desocupada.
Total libertad de posicionamiento para el personal
Total libertad de posicionamiento para el personal
La flexibilidad de posicionamiento de FlexArm permite que los equipos médicos elijan la mejor posición de trabajo. El intervalo de movimiento de 270 grados del arco en C permite alcanzar todas las posiciones para la adquisición de imágenes sin dificultar un posicionamiento óptimo del equipo ni tener que mover la mesa de paciente. Así se evita alterar el equipamiento o los instrumentos, y también mantener la zona de anestesia desocupada.
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
El arco en C FlexArm ofrece adquisición de imágenes en ambos lados de la mesa. Esto permite que los médicos traten casos de acceso radial o braquial en el brazo derecho o izquierdo, esté parcial o totalmente extendido, sin mover al paciente ni pivotar la mesa. El haz de rayos X se mantiene alineado con el brazo para facilitar un desplazamiento fluido por toda su extensión sin tener que realizar ajustes constantemente.
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
El arco en C FlexArm ofrece adquisición de imágenes en ambos lados de la mesa. Esto permite que los médicos traten casos de acceso radial o braquial en el brazo derecho o izquierdo, esté parcial o totalmente extendido, sin mover al paciente ni pivotar la mesa. El haz de rayos X se mantiene alineado con el brazo para facilitar un desplazamiento fluido por toda su extensión sin tener que realizar ajustes constantemente.
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
El arco en C FlexArm ofrece adquisición de imágenes en ambos lados de la mesa. Esto permite que los médicos traten casos de acceso radial o braquial en el brazo derecho o izquierdo, esté parcial o totalmente extendido, sin mover al paciente ni pivotar la mesa. El haz de rayos X se mantiene alineado con el brazo para facilitar un desplazamiento fluido por toda su extensión sin tener que realizar ajustes constantemente.
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
El arco en C FlexArm ofrece adquisición de imágenes en ambos lados de la mesa. Esto permite que los médicos traten casos de acceso radial o braquial en el brazo derecho o izquierdo, esté parcial o totalmente extendido, sin mover al paciente ni pivotar la mesa. El haz de rayos X se mantiene alineado con el brazo para facilitar un desplazamiento fluido por toda su extensión sin tener que realizar ajustes constantemente.
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
La ilimitada adquisición de imágenes y la flexibilidad de posicionamiento para el personal que ofrece FlexArm crean el entorno de tratamiento multifuncional idóneo para diversas especialidades en una única sala. Imagínese una combinación de procedimientos quirúrgicos y endovasculares o cardiacos y periféricos, así como intervenciones quirúrgicas endovasculares y ortopédicas.
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
La ilimitada adquisición de imágenes y la flexibilidad de posicionamiento para el personal que ofrece FlexArm crean el entorno de tratamiento multifuncional idóneo para diversas especialidades en una única sala. Imagínese una combinación de procedimientos quirúrgicos y endovasculares o cardiacos y periféricos, así como intervenciones quirúrgicas endovasculares y ortopédicas.
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
La ilimitada adquisición de imágenes y la flexibilidad de posicionamiento para el personal que ofrece FlexArm crean el entorno de tratamiento multifuncional idóneo para diversas especialidades en una única sala. Imagínese una combinación de procedimientos quirúrgicos y endovasculares o cardiacos y periféricos, así como intervenciones quirúrgicas endovasculares y ortopédicas.
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
La ilimitada adquisición de imágenes y la flexibilidad de posicionamiento para el personal que ofrece FlexArm crean el entorno de tratamiento multifuncional idóneo para diversas especialidades en una única sala. Imagínese una combinación de procedimientos quirúrgicos y endovasculares o cardiacos y periféricos, así como intervenciones quirúrgicas endovasculares y ortopédicas.
Flexibilidad: mejores resultados
Flexibilidad: mejores resultados
Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Flexibilidad: mejores resultados
Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Flexibilidad: mejores resultados
Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Agilizar el flujo de trabajo
Agilizar el flujo de trabajo
FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Agilizar el flujo de trabajo
FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Agilizar el flujo de trabajo
FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Gestión eficaz de la dosis
Gestión eficaz de la dosis
Azurion 7 M20 con FlexArm también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología mediante la cual se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X para todo tipo de pacientes. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control del cuidado al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.
Gestión eficaz de la dosis
Azurion 7 M20 con FlexArm también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología mediante la cual se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X para todo tipo de pacientes. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control del cuidado al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.
Gestión eficaz de la dosis
Azurion 7 M20 con FlexArm también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología mediante la cual se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X para todo tipo de pacientes. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control del cuidado al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.
Azurion 7 M20 con FlexArm también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología mediante la cual se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X para todo tipo de pacientes. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control del cuidado al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para tener que contar con la preocupación de mantener sus sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, los sistemas están protegidos gracias a la labor excelente de los técnicos de mantenimiento los cuales han sido premiados como el mejor servicio técnico según IMV ServiceTrak durante 5 años seguidos[2]. Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa por año, lo que le permite tratar a más pacientes[3].
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para tener que contar con la preocupación de mantener sus sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, los sistemas están protegidos gracias a la labor excelente de los técnicos de mantenimiento los cuales han sido premiados como el mejor servicio técnico según IMV ServiceTrak durante 5 años seguidos[2]. Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa por año, lo que le permite tratar a más pacientes[3].
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para tener que contar con la preocupación de mantener sus sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, los sistemas están protegidos gracias a la labor excelente de los técnicos de mantenimiento los cuales han sido premiados como el mejor servicio técnico según IMV ServiceTrak durante 5 años seguidos[2]. Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa por año, lo que le permite tratar a más pacientes[3].
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para tener que contar con la preocupación de mantener sus sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, los sistemas están protegidos gracias a la labor excelente de los técnicos de mantenimiento los cuales han sido premiados como el mejor servicio técnico según IMV ServiceTrak durante 5 años seguidos[2]. Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa por año, lo que le permite tratar a más pacientes[3].
Mayor rentabilidad de inversión
Mayor rentabilidad de inversión
Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.
Mayor rentabilidad de inversión
Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.
Mayor rentabilidad de inversión
Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.
Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
La plataforma estándar de Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las normativas y la seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
La plataforma estándar de Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las normativas y la seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
La plataforma estándar de Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las normativas y la seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Flexibilidad ilimitada en adquisición de imágenes
Un control más independiente para el médico
Total libertad de posicionamiento para el personal
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
Azurion 7 M20 con FlexArm gira sobre no menos de ocho ejes para generar una flexibilidad prácticamente ilimitada con el fin de adquirir imágenes, de la cabeza a los pies y de izquierda a derecha, para visualizaciones 2D y 3D. El haz de imagen se mantiene alineado con el paciente, lo que permite una mejor visualización de las zonas anatómicas en rotaciones o angulaciones. Por consiguiente, el 100% de los participantes confirmaron en un estudio de usuarios que FlexArm les permitía trabajar con mayor flexibilidad [1].
Flexibilidad ilimitada en adquisición de imágenes
Azurion 7 M20 con FlexArm gira sobre no menos de ocho ejes para generar una flexibilidad prácticamente ilimitada con el fin de adquirir imágenes, de la cabeza a los pies y de izquierda a derecha, para visualizaciones 2D y 3D. El haz de imagen se mantiene alineado con el paciente, lo que permite una mejor visualización de las zonas anatómicas en rotaciones o angulaciones. Por consiguiente, el 100% de los participantes confirmaron en un estudio de usuarios que FlexArm les permitía trabajar con mayor flexibilidad [1].
Flexibilidad ilimitada en adquisición de imágenes
Azurion 7 M20 con FlexArm gira sobre no menos de ocho ejes para generar una flexibilidad prácticamente ilimitada con el fin de adquirir imágenes, de la cabeza a los pies y de izquierda a derecha, para visualizaciones 2D y 3D. El haz de imagen se mantiene alineado con el paciente, lo que permite una mejor visualización de las zonas anatómicas en rotaciones o angulaciones. Por consiguiente, el 100% de los participantes confirmaron en un estudio de usuarios que FlexArm les permitía trabajar con mayor flexibilidad [1].
Azurion 7 M20 con FlexArm gira sobre no menos de ocho ejes para generar una flexibilidad prácticamente ilimitada con el fin de adquirir imágenes, de la cabeza a los pies y de izquierda a derecha, para visualizaciones 2D y 3D. El haz de imagen se mantiene alineado con el paciente, lo que permite una mejor visualización de las zonas anatómicas en rotaciones o angulaciones. Por consiguiente, el 100% de los participantes confirmaron en un estudio de usuarios que FlexArm les permitía trabajar con mayor flexibilidad [1].
Un control más independiente para el médico
Un control más independiente para el médico
FlexArm mejora el control desde la mesa de paciente de Azurion con el intuitivo controlador Axsys para hacer que los procedimientos se desarrollen de forma natural y sencilla. En caso de que se produzcan cambios o complicaciones, el médico puede actuar con facilidad y rapidez. Así se reduce también la necesidad de que el médico y otros miembros del personal tengan que entrar o salir del campo estéril durante un procedimiento.
Un control más independiente para el médico
FlexArm mejora el control desde la mesa de paciente de Azurion con el intuitivo controlador Axsys para hacer que los procedimientos se desarrollen de forma natural y sencilla. En caso de que se produzcan cambios o complicaciones, el médico puede actuar con facilidad y rapidez. Así se reduce también la necesidad de que el médico y otros miembros del personal tengan que entrar o salir del campo estéril durante un procedimiento.
Un control más independiente para el médico
FlexArm mejora el control desde la mesa de paciente de Azurion con el intuitivo controlador Axsys para hacer que los procedimientos se desarrollen de forma natural y sencilla. En caso de que se produzcan cambios o complicaciones, el médico puede actuar con facilidad y rapidez. Así se reduce también la necesidad de que el médico y otros miembros del personal tengan que entrar o salir del campo estéril durante un procedimiento.
FlexArm mejora el control desde la mesa de paciente de Azurion con el intuitivo controlador Axsys para hacer que los procedimientos se desarrollen de forma natural y sencilla. En caso de que se produzcan cambios o complicaciones, el médico puede actuar con facilidad y rapidez. Así se reduce también la necesidad de que el médico y otros miembros del personal tengan que entrar o salir del campo estéril durante un procedimiento.
Total libertad de posicionamiento para el personal
Total libertad de posicionamiento para el personal
La flexibilidad de posicionamiento de FlexArm permite que los equipos médicos elijan la mejor posición de trabajo. El intervalo de movimiento de 270 grados del arco en C permite alcanzar todas las posiciones para la adquisición de imágenes sin dificultar un posicionamiento óptimo del equipo ni tener que mover la mesa de paciente. Así se evita alterar el equipamiento o los instrumentos, y también mantener la zona de anestesia desocupada.
Total libertad de posicionamiento para el personal
La flexibilidad de posicionamiento de FlexArm permite que los equipos médicos elijan la mejor posición de trabajo. El intervalo de movimiento de 270 grados del arco en C permite alcanzar todas las posiciones para la adquisición de imágenes sin dificultar un posicionamiento óptimo del equipo ni tener que mover la mesa de paciente. Así se evita alterar el equipamiento o los instrumentos, y también mantener la zona de anestesia desocupada.
Total libertad de posicionamiento para el personal
La flexibilidad de posicionamiento de FlexArm permite que los equipos médicos elijan la mejor posición de trabajo. El intervalo de movimiento de 270 grados del arco en C permite alcanzar todas las posiciones para la adquisición de imágenes sin dificultar un posicionamiento óptimo del equipo ni tener que mover la mesa de paciente. Así se evita alterar el equipamiento o los instrumentos, y también mantener la zona de anestesia desocupada.
Total libertad de posicionamiento para el personal
Total libertad de posicionamiento para el personal
La flexibilidad de posicionamiento de FlexArm permite que los equipos médicos elijan la mejor posición de trabajo. El intervalo de movimiento de 270 grados del arco en C permite alcanzar todas las posiciones para la adquisición de imágenes sin dificultar un posicionamiento óptimo del equipo ni tener que mover la mesa de paciente. Así se evita alterar el equipamiento o los instrumentos, y también mantener la zona de anestesia desocupada.
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
El arco en C FlexArm ofrece adquisición de imágenes en ambos lados de la mesa. Esto permite que los médicos traten casos de acceso radial o braquial en el brazo derecho o izquierdo, esté parcial o totalmente extendido, sin mover al paciente ni pivotar la mesa. El haz de rayos X se mantiene alineado con el brazo para facilitar un desplazamiento fluido por toda su extensión sin tener que realizar ajustes constantemente.
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
El arco en C FlexArm ofrece adquisición de imágenes en ambos lados de la mesa. Esto permite que los médicos traten casos de acceso radial o braquial en el brazo derecho o izquierdo, esté parcial o totalmente extendido, sin mover al paciente ni pivotar la mesa. El haz de rayos X se mantiene alineado con el brazo para facilitar un desplazamiento fluido por toda su extensión sin tener que realizar ajustes constantemente.
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
El arco en C FlexArm ofrece adquisición de imágenes en ambos lados de la mesa. Esto permite que los médicos traten casos de acceso radial o braquial en el brazo derecho o izquierdo, esté parcial o totalmente extendido, sin mover al paciente ni pivotar la mesa. El haz de rayos X se mantiene alineado con el brazo para facilitar un desplazamiento fluido por toda su extensión sin tener que realizar ajustes constantemente.
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
Flujo de trabajo mejorado para múltiples puntos de acceso de pacientes
El arco en C FlexArm ofrece adquisición de imágenes en ambos lados de la mesa. Esto permite que los médicos traten casos de acceso radial o braquial en el brazo derecho o izquierdo, esté parcial o totalmente extendido, sin mover al paciente ni pivotar la mesa. El haz de rayos X se mantiene alineado con el brazo para facilitar un desplazamiento fluido por toda su extensión sin tener que realizar ajustes constantemente.
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos
La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
La ilimitada adquisición de imágenes y la flexibilidad de posicionamiento para el personal que ofrece FlexArm crean el entorno de tratamiento multifuncional idóneo para diversas especialidades en una única sala. Imagínese una combinación de procedimientos quirúrgicos y endovasculares o cardiacos y periféricos, así como intervenciones quirúrgicas endovasculares y ortopédicas.
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
La ilimitada adquisición de imágenes y la flexibilidad de posicionamiento para el personal que ofrece FlexArm crean el entorno de tratamiento multifuncional idóneo para diversas especialidades en una única sala. Imagínese una combinación de procedimientos quirúrgicos y endovasculares o cardiacos y periféricos, así como intervenciones quirúrgicas endovasculares y ortopédicas.
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
La ilimitada adquisición de imágenes y la flexibilidad de posicionamiento para el personal que ofrece FlexArm crean el entorno de tratamiento multifuncional idóneo para diversas especialidades en una única sala. Imagínese una combinación de procedimientos quirúrgicos y endovasculares o cardiacos y periféricos, así como intervenciones quirúrgicas endovasculares y ortopédicas.
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
Compatibilidad con varias especialidades, ahora y en el futuro
La ilimitada adquisición de imágenes y la flexibilidad de posicionamiento para el personal que ofrece FlexArm crean el entorno de tratamiento multifuncional idóneo para diversas especialidades en una única sala. Imagínese una combinación de procedimientos quirúrgicos y endovasculares o cardiacos y periféricos, así como intervenciones quirúrgicas endovasculares y ortopédicas.
Flexibilidad: mejores resultados
Flexibilidad: mejores resultados
Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Flexibilidad: mejores resultados
Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Flexibilidad: mejores resultados
Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema, diseñado para favorecer el ahorro de tiempo, permite a los profesionales trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Agilizar el flujo de trabajo
Agilizar el flujo de trabajo
FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Agilizar el flujo de trabajo
FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Agilizar el flujo de trabajo
FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
FlexSpot le permite ver, controlar y gestionar con eficacia todas las aplicaciones desde un único punto centralizado en la sala de control. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Gestión eficaz de la dosis
Gestión eficaz de la dosis
Azurion 7 M20 con FlexArm también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología mediante la cual se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X para todo tipo de pacientes. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control del cuidado al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.
Gestión eficaz de la dosis
Azurion 7 M20 con FlexArm también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología mediante la cual se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X para todo tipo de pacientes. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control del cuidado al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.
Gestión eficaz de la dosis
Azurion 7 M20 con FlexArm también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología mediante la cual se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X para todo tipo de pacientes. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control del cuidado al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.
Azurion 7 M20 con FlexArm también incluye ClarityIQ, nuestra tecnología mediante la cual se obtienen imágenes de gran calidad correspondientes a una amplia gama de intervenciones clínicas. De esta forma, se logra una excelente visibilidad con dosis ultrabajas de rayos X para todo tipo de pacientes. Forma parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, que le ayudan a asumir el control del cuidado al paciente, de la seguridad del personal y del cumplimiento de las normativas.
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para tener que contar con la preocupación de mantener sus sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, los sistemas están protegidos gracias a la labor excelente de los técnicos de mantenimiento los cuales han sido premiados como el mejor servicio técnico según IMV ServiceTrak durante 5 años seguidos[2]. Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa por año, lo que le permite tratar a más pacientes[3].
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para tener que contar con la preocupación de mantener sus sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, los sistemas están protegidos gracias a la labor excelente de los técnicos de mantenimiento los cuales han sido premiados como el mejor servicio técnico según IMV ServiceTrak durante 5 años seguidos[2]. Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa por año, lo que le permite tratar a más pacientes[3].
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para tener que contar con la preocupación de mantener sus sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, los sistemas están protegidos gracias a la labor excelente de los técnicos de mantenimiento los cuales han sido premiados como el mejor servicio técnico según IMV ServiceTrak durante 5 años seguidos[2]. Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa por año, lo que le permite tratar a más pacientes[3].
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El mejor rendimiento de servicio que le permite tratar a más pacientes
El entorno de atención médica actual ya es lo suficientemente desafiante como para tener que contar con la preocupación de mantener sus sistemas funcionando con eficiencia. Con Philips, los sistemas están protegidos gracias a la labor excelente de los técnicos de mantenimiento los cuales han sido premiados como el mejor servicio técnico según IMV ServiceTrak durante 5 años seguidos[2]. Los sistemas conectados de forma remota de Philips proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa por año, lo que le permite tratar a más pacientes[3].
Mayor rentabilidad de inversión
Mayor rentabilidad de inversión
Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.
Mayor rentabilidad de inversión
Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.
Mayor rentabilidad de inversión
Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.
Con el fin de permitirle aprovechar al máximo sus recursos y potenciar la rentabilidad de la inversión, ofrecemos innovadoras soluciones de financiación, una oferta de servicio flexible y una red de asistencia profesional formada por más de 7000 ingenieros técnicos. Con nuestros diversos programas de formación y consultoría, puede incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos de prestación de asistencia.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través de la pantalla táctil central y FlexVision Pro en la mesa. Esto le permite evaluar y decidir con confianza en el campo estéril, lo que ahorra tiempo y le ayuda a evitar retrasos.
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
La plataforma estándar de Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las normativas y la seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
La plataforma estándar de Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las normativas y la seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Salvaguarde el rendimiento clínico con el paso del tiempo
La plataforma estándar de Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las normativas y la seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
1. En comparación con equipos Azurion 7 M20 con montaje en techo. Evaluado con usuarios clínicos en un entorno simulado de equipos tras aproximadamente 20 minutos de práctica de posicionamiento del arco en C y de la mesa.
2. Sistemas cardiovasculares de rayos X IMV ServiceTrak de 2018.
3. Basado en la comparación entre sistemas conectados y no conectados de forma remota. Muestra de datos de 2018 para los sistemas Allura FD y Azurion (n = 9955).
.
.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.