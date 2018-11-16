Aumento de la productividad de la sala con flujos de trabajo basados en procedimientos

La flexibilidad de movimiento de FlexArm combinada con el sistema de control del movimiento Axsys y las guías de procedimiento clínico le permiten trabajar según flujos de trabajo basados en procedimientos para llevar a cabo un mayor abanico de intervenciones. Se ha demostrado que así se reduce el tiempo de posicionamiento del sistema en un 27%[1] en comparación con laboratorios con sistemas intervencionistas convencionales.