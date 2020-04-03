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Descubra las nuevas e increíbles posibilidades para cardiología intervencionista, cardiología pediátrica o electrofisiología con la plataforma biplana de la serie Azurion 7 con dos detectores de 12". Este sistema de terapia guiada por imágenes líder en el sector le permite realizar procedimientos de forma fácil y fiable con una experiencia de usuario consistente, para optimizar el rendimiento de la sala y ofrecer unos cuidados excelentes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Visualización de patologías ocultas
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Flexibilidad: mejores resultados
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Estandarice configuración y funcionamiento
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Agilizar el flujo de trabajo
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Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis
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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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Ventajas para toda la vida
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Agilizar el flujo de trabajo
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Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis
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Capacidad para tratar a un paciente más al día
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Ventajas para toda la vida
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Experimente las innovaciones en cardiología intervencionista más avanzadas con Azurion 5 con detector plano de 12". Con esta solución de terapia guiada por imagen de alto rendimiento, los equipos intervencionistas pueden realizar complejos procedimientos cardiacos. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario homogénea, un excelente rendimiento del laboratorio y atención al paciente.
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La plataforma de aplicaciones IntraSight es donde la adquisición de imágenes, la fisiología, el corregistro* y el software se unen para identificar claramente las coronariopatías y arteriopatías periféricas y permitir planes de tratamiento más optimizados. IntraSight se basa en una nueva plataforma básica diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de su laboratorio hoy y mañana.
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Alcance nuevas cotas de rendimiento en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 12''. Esta solución de tratamiento guiado por imagen de última generación le ayuda a ofrecer una excelente asistencia al paciente, así como a aumentar su eficacia en intervenciones cardiacas y cardiovasculares gracias al un flujo de trabajo innovador.
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Lleve a cabo intervenciones cardiacas y vasculares con una precisión y una facilidad únicas utilizando la plataforma Azurion 7 biplano con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta plataforma de terapia guiada por imagen líder en el sector, le permite llevar a cabo intervenciones con facilidad y confianza, disfrutando de una experiencia de usuario única. Esto contribuye a optimizar el rendimiento de la sala y proporcionar unos cuidados sobresalientes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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Mejorar la productividad y los resultados es fundamental para que los centros de atención médica cumplan con la creciente demanda de procedimientos de laboratorio de cateterismo. Para simplificar aún más el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, Philips presenta el Interventional Hemodynamic System (Hemo System) que lleva mediciones hemodinámicas avanzadas al laboratorio de cateterismo. La integración con el monitor de paciente IntelliVue X3 ayuda a tomar decisiones clínicas con confianza y a mantener la historia clínica del paciente sin interrupciones, monitorizando continuamente al paciente en el laboratorio de cateterismo o en todo el hospital.
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Cuantas más aplicaciones utilice, más importante es lograr la máxima eficacia. La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Los profesionales pueden realizar tareas en paralelo, sin interferir entre ellos, con lo que se reducen las interrupciones entre los casos.
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SmartCT Angio ofrece un protocolo de adquisición 3D-RA (angiografía rotacional 3D) que proporciona una amplia visualización 3D del hueso y los vasos basándose en un único angiograma rotacional mejorado con contraste. Sus reconstrucciones 3D de alta resolución proporcionan información crítica sobre la profundidad y la relación de un vaso con otro para facilitar la evaluación precisa del hueso y la vasculatura.
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El TSM Pro permite integrar y conectar el funcionamiento de la pantalla táctil de aplicaciones compatibles, lo que reduce el desorden en la mesa. Acceso a la fisiología, el ultrasonido intravascular, las mediciones hemodinámicas, las herramientas intervencionistas y todos los parámetros de adquisición de imágenes, para trabajar rápida y decisivamente.
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Dynamic Coronary Roadmap es una tecnología que crea una vista en tiempo real con compensación de movimiento de las arterias coronarias mediante la superposición de una angiografía coronaria resaltada a una imagen fluoroscópica 2D en tiempo real. Esta hoja de ruta coloreada se ajusta automáticamente, proporcionando información visual continua sobre la colocación de los cables y catéteres durante los procedimientos de ICP.
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