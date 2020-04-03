Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Nuestra cartera flexible de tecnologías y servicios integrados respalda todos los procedimientos intervencionistas, incluidas soluciones de quirófano híbrido Azurion para crear un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.