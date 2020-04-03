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Azurion 7 B12/12

Sistema de terapia guiada por imagen​​ Biplano

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Descubra las nuevas e increíbles posibilidades para cardiología intervencionista, cardiología pediátrica o electrofisiología con la plataforma biplana de la serie Azurion 7 con dos detectores de 12". Este sistema de terapia guiada por imágenes líder en el sector le permite realizar procedimientos de forma fácil y fiable con una experiencia de usuario consistente, para optimizar el rendimiento de la sala y ofrecer unos cuidados excelentes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

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Características
Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Nuestra cartera flexible de tecnologías y servicios integrados respalda todos los procedimientos intervencionistas, incluidas soluciones de quirófano híbrido Azurion para crear un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

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Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Nuestra cartera flexible de tecnologías y servicios integrados respalda todos los procedimientos intervencionistas, incluidas soluciones de quirófano híbrido Azurion para crear un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

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Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Nuestra cartera flexible de tecnologías y servicios integrados respalda todos los procedimientos intervencionistas, incluidas soluciones de quirófano híbrido Azurion para crear un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.
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Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Nuestra cartera flexible de tecnologías y servicios integrados respalda todos los procedimientos intervencionistas, incluidas soluciones de quirófano híbrido Azurion para crear un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones video

Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.
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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.
Excelente guiado por imagen en tiempo real
Excelente guiado por imagen en tiempo real video

Excelente guiado por imagen en tiempo real

Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real. Entre estas se incluyen StentBoost, SmartCT, nuestras soluciones de guiado y navegación por imagen en tiempo real, como HeartNavigator, y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.

Excelente guiado por imagen en tiempo real

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Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real. Entre estas se incluyen StentBoost, SmartCT, nuestras soluciones de guiado y navegación por imagen en tiempo real, como HeartNavigator, y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.

Excelente guiado por imagen en tiempo real

Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real. Entre estas se incluyen StentBoost, SmartCT, nuestras soluciones de guiado y navegación por imagen en tiempo real, como HeartNavigator, y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.
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Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Excelente guiado por imagen en tiempo real

Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real. Entre estas se incluyen StentBoost, SmartCT, nuestras soluciones de guiado y navegación por imagen en tiempo real, como HeartNavigator, y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.
Visualización de patologías ocultas
Visualización de patologías ocultas video

Visualización de patologías ocultas

Con independencia de que se traten cardiopatías congénitas o arritmias cardiacas, la anatomía de cada persona presenta sus propias complejidades de visualización. Adquiera cualquier tipo de proyección con el exclusivo arco lateral en doble C de techo. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.

Visualización de patologías ocultas

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Con independencia de que se traten cardiopatías congénitas o arritmias cardiacas, la anatomía de cada persona presenta sus propias complejidades de visualización. Adquiera cualquier tipo de proyección con el exclusivo arco lateral en doble C de techo. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.

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Con independencia de que se traten cardiopatías congénitas o arritmias cardiacas, la anatomía de cada persona presenta sus propias complejidades de visualización. Adquiera cualquier tipo de proyección con el exclusivo arco lateral en doble C de techo. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.
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Visualización de patologías ocultas

Con independencia de que se traten cardiopatías congénitas o arritmias cardiacas, la anatomía de cada persona presenta sus propias complejidades de visualización. Adquiera cualquier tipo de proyección con el exclusivo arco lateral en doble C de techo. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.
Flexibilidad: mejores resultados
Flexibilidad: mejores resultados

Flexibilidad: mejores resultados

Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
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Flexibilidad: mejores resultados
Flexibilidad: mejores resultados

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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Estandarice configuración y funcionamiento
Estandarice configuración y funcionamiento

Estandarice configuración y funcionamiento

Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.

Estandarice configuración y funcionamiento

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Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.

Estandarice configuración y funcionamiento

Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.
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Estandarice configuración y funcionamiento
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Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.
Agilizar el flujo de trabajo
Agilizar el flujo de trabajo

Agilizar el flujo de trabajo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

Agilizar el flujo de trabajo

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La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

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La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
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Agilizar el flujo de trabajo
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La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis
Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis

Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis

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La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

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La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].
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La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].
Capacidad para tratar a un paciente más al día
Capacidad para tratar a un paciente más al día video

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].

Capacidad para tratar a un paciente más al día

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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].
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Capacidad para tratar a un paciente más al día
Capacidad para tratar a un paciente más al día video

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].
Ventajas para toda la vida

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones compatibles de otros fabricantes.

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones compatibles de otros fabricantes.

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones compatibles de otros fabricantes.
  • Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
  • Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
  • Excelente guiado por imagen en tiempo real
  • Visualización de patologías ocultas
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Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.
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Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Nuestra cartera flexible de tecnologías y servicios integrados respalda todos los procedimientos intervencionistas, incluidas soluciones de quirófano híbrido Azurion para crear un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

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Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Nuestra cartera flexible de tecnologías y servicios integrados respalda todos los procedimientos intervencionistas, incluidas soluciones de quirófano híbrido Azurion para crear un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.

Las demandas clínicas son cada vez más exigentes, y nosotros también.

Nuestras herramientas clínicas están adaptadas para satisfacer sus dificultades concretas, a la vez que le ofrecen la flexibilidad de llevar a cabo los procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Nuestra cartera flexible de tecnologías y servicios integrados respalda todos los procedimientos intervencionistas, incluidas soluciones de quirófano híbrido Azurion para crear un entorno de atención innovador para realizar procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.

Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones

Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.
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Experiencia de usuario fluida para mejorar la toma de decisiones
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Para respaldar decisiones clínicas rápidas e informadas, puede controlar aplicaciones compatibles, como nuestra plataforma de fisiología y adquisición de imágenes IntraSight, Philips Interventional Hemodynamic System y las herramientas intervencionistas a través del módulo de pantalla táctil central en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exploración y ayuda a reducir la necesidad de descansos para la esterilización, lo que puede ahorrar tiempo y evitar retrasos.
Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Excelente guiado por imagen en tiempo real

Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real. Entre estas se incluyen StentBoost, SmartCT, nuestras soluciones de guiado y navegación por imagen en tiempo real, como HeartNavigator, y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.

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Excelente guiado por imagen en tiempo real

Descubra las posibilidades para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones complejas con las innovaciones que Philips ofrece a través de las soluciones de guiado por imagen en tiempo real. Entre estas se incluyen StentBoost, SmartCT, nuestras soluciones de guiado y navegación por imagen en tiempo real, como HeartNavigator, y muchas más. Todas estas herramientas se integran perfectamente en la plataforma Azurion 7 para facilitar el flujo de trabajo clínico.
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Excelente guiado por imagen en tiempo real
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Visualización de patologías ocultas
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Visualización de patologías ocultas

Con independencia de que se traten cardiopatías congénitas o arritmias cardiacas, la anatomía de cada persona presenta sus propias complejidades de visualización. Adquiera cualquier tipo de proyección con el exclusivo arco lateral en doble C de techo. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.

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Con independencia de que se traten cardiopatías congénitas o arritmias cardiacas, la anatomía de cada persona presenta sus propias complejidades de visualización. Adquiera cualquier tipo de proyección con el exclusivo arco lateral en doble C de techo. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.

Visualización de patologías ocultas

Con independencia de que se traten cardiopatías congénitas o arritmias cardiacas, la anatomía de cada persona presenta sus propias complejidades de visualización. Adquiera cualquier tipo de proyección con el exclusivo arco lateral en doble C de techo. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.
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Visualización de patologías ocultas
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Con independencia de que se traten cardiopatías congénitas o arritmias cardiacas, la anatomía de cada persona presenta sus propias complejidades de visualización. Adquiera cualquier tipo de proyección con el exclusivo arco lateral en doble C de techo. Los dos arcos en C pueden colocarse en posiciones diferentes e independientes, lo que permite contar con un acceso lateral sin restricciones a la cabeza y al paciente para realizar intervenciones de anestesiología y ecocardiología.
Flexibilidad: mejores resultados
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Flexibilidad: mejores resultados

Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

Flexibilidad: mejores resultados

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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.

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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
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Los profesionales pueden trabajar en múltiples tareas en la sala de exploración y en la sala de control, sin interferir entre ellos. Así, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición el personal de la sala de control puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar la siguiente exploración o terminar el informe de otro paciente.
Estandarice configuración y funcionamiento
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Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.

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Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.

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Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.
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Las guías de procedimiento clínico estandarizan las configuraciones del sistema para una preparación eficiente y agilizan el flujo de trabajo durante el procedimiento. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la guía de procedimiento clínico correspondiente en función del código RIS/HIS/CIS de la intervención programada.
Agilizar el flujo de trabajo
Agilizar el flujo de trabajo

Agilizar el flujo de trabajo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

Agilizar el flujo de trabajo

Agilizar el flujo de trabajo
La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.

Agilizar el flujo de trabajo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
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Agilizar el flujo de trabajo
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La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. Esta consola de trabajo integrada y ordenada cuenta con uno o dos monitores panorámicos de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde esta consola puede controlar varias fuentes externas, definir los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más consolas FlexSpot si es necesario.
Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis
Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis

Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis

Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis
La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].

Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis

La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].
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Tecnología de imágenes de alta calidad y de baja dosis
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La tecnología ClarityIQ reduce la exposición a la radiación de los pacientes[1] y del personal[2] en una sala intervencionista al proporcionar una calidad de imagen líder en el sector a una fracción de la dosis. Nuestra exclusiva tecnología ClarityIQ hace posible este salto cuántico en la reducción de dosis. Reduce la dosis de rayos X a la vez que proporciona una calidad de imagen equivalente[3].
Capacidad para tratar a un paciente más al día
Capacidad para tratar a un paciente más al día video

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Capacidad para tratar a un paciente más al día video

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].

Capacidad para tratar a un paciente más al día

Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].
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Esta es solo una de las muchas mejoras en el rendimiento de la sala que logró el Departamento de Intervenciones Vasculares en el hospital St. Antonius después de instalar el sistema Azurion. El hospital St. Antonius observó una reducción del tiempo de preparación del paciente (12%), del tiempo de intervención (17%) y del tiempo de laboratorio posterior a la intervención (28%), lo que permitió tratar a un paciente más cada día[4].
Ventajas para toda la vida

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones compatibles de otros fabricantes.

Ventajas para toda la vida

Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones compatibles de otros fabricantes.

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Los conceptos de actualización y ampliación se han tenido en cuenta en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías sanitarias conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, puede integrar fácilmente otras funcionalidades y aplicaciones compatibles de otros fabricantes.

Documentación

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  • 1. En 39 estudios comparativos individuales, se observaron reducciones de la radiación recibida por el paciente con Philips ClarityIQ.
  • 2. En 3 estudios comparativos individuales se observaron reducciones de la exposición recibida por el personal o exposición por dispersión [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015)] o exposición por dispersión [van Strijen et al. (2015)] con Philips ClarityIQ.
  • 3. En 8 estudios comparativos se demostró de forma explícita una calidad de imagen equivalente. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al, (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015), Wen (2015)].
  • 4, Los resultados son específicos del centro en el que se obtuvieron y pueden no reflejar los resultados que se podrían obtener en otros centros.
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