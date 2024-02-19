Buscar términos

Nuevo

Dynamic Coronary Roadmap

Vea con claridad, guíe con confianza

Buscar productos similares

Dynamic Coronary Roadmap es una tecnología que crea una vista en tiempo real con compensación de movimiento de las arterias coronarias mediante la superposición de una angiografía coronaria resaltada a una imagen fluoroscópica 2D en tiempo real. Esta hoja de ruta coloreada se ajusta automáticamente, proporcionando información visual continua sobre la colocación de los cables y catéteres durante los procedimientos de ICP.

Contáctenos
Características
Guía en tiempo real
Guía en tiempo real

Guía en tiempo real

Dynamic Coronary Roadmap ofrece la adquisición de imágenes coronarias en tiempo real, automáticas y con compensación del movimiento para la guía en tiempo real de cables y dispositivos intracoronarios, y se ha demostrado que reduce el uso de agentes de contraste en un 28,8%[1].

Guía en tiempo real

Guía en tiempo real
Dynamic Coronary Roadmap ofrece la adquisición de imágenes coronarias en tiempo real, automáticas y con compensación del movimiento para la guía en tiempo real de cables y dispositivos intracoronarios, y se ha demostrado que reduce el uso de agentes de contraste en un 28,8%[1].

Guía en tiempo real

Dynamic Coronary Roadmap ofrece la adquisición de imágenes coronarias en tiempo real, automáticas y con compensación del movimiento para la guía en tiempo real de cables y dispositivos intracoronarios, y se ha demostrado que reduce el uso de agentes de contraste en un 28,8%[1].
Leer más
Guía en tiempo real
Guía en tiempo real

Guía en tiempo real

Dynamic Coronary Roadmap ofrece la adquisición de imágenes coronarias en tiempo real, automáticas y con compensación del movimiento para la guía en tiempo real de cables y dispositivos intracoronarios, y se ha demostrado que reduce el uso de agentes de contraste en un 28,8%[1].
Navegación segura
Navegue con seguridad

Navegue con seguridad

Navegue por las arterias coronarias de manera eficiente y con confianza. Dynamic Coronary Roadmap proporciona una visión general completa de la arteria coronaria para ubicar el dispositivo con seguridad.

Navegue con seguridad

Navegue con seguridad
Navegue por las arterias coronarias de manera eficiente y con confianza. Dynamic Coronary Roadmap proporciona una visión general completa de la arteria coronaria para ubicar el dispositivo con seguridad.

Navegue con seguridad

Navegue por las arterias coronarias de manera eficiente y con confianza. Dynamic Coronary Roadmap proporciona una visión general completa de la arteria coronaria para ubicar el dispositivo con seguridad.
Leer más
Navegación segura
Navegue con seguridad

Navegue con seguridad

Navegue por las arterias coronarias de manera eficiente y con confianza. Dynamic Coronary Roadmap proporciona una visión general completa de la arteria coronaria para ubicar el dispositivo con seguridad.
Perfecta integración
Perfecta integración

Perfecta integración

Dynamic Coronary Roadmap se integra perfectamente en el flujo de trabajo del estándar de cuidados y en la práctica clínica diaria. Es un sistema completamente integrado, que cuenta con almacenamiento automático y fácil visualización de roadmap adquiridos previamente, para mejorar la eficiencia del procedimiento sin cambiar el flujo de trabajo actual.

Perfecta integración

Perfecta integración
Dynamic Coronary Roadmap se integra perfectamente en el flujo de trabajo del estándar de cuidados y en la práctica clínica diaria. Es un sistema completamente integrado, que cuenta con almacenamiento automático y fácil visualización de roadmap adquiridos previamente, para mejorar la eficiencia del procedimiento sin cambiar el flujo de trabajo actual.

Perfecta integración

Dynamic Coronary Roadmap se integra perfectamente en el flujo de trabajo del estándar de cuidados y en la práctica clínica diaria. Es un sistema completamente integrado, que cuenta con almacenamiento automático y fácil visualización de roadmap adquiridos previamente, para mejorar la eficiencia del procedimiento sin cambiar el flujo de trabajo actual.
Leer más
Perfecta integración
Perfecta integración

Perfecta integración

Dynamic Coronary Roadmap se integra perfectamente en el flujo de trabajo del estándar de cuidados y en la práctica clínica diaria. Es un sistema completamente integrado, que cuenta con almacenamiento automático y fácil visualización de roadmap adquiridos previamente, para mejorar la eficiencia del procedimiento sin cambiar el flujo de trabajo actual.
  • Guía en tiempo real
  • Navegación segura
  • Perfecta integración
Ver todas las características
Guía en tiempo real
Guía en tiempo real

Guía en tiempo real

Dynamic Coronary Roadmap ofrece la adquisición de imágenes coronarias en tiempo real, automáticas y con compensación del movimiento para la guía en tiempo real de cables y dispositivos intracoronarios, y se ha demostrado que reduce el uso de agentes de contraste en un 28,8%[1].

Guía en tiempo real

Guía en tiempo real
Dynamic Coronary Roadmap ofrece la adquisición de imágenes coronarias en tiempo real, automáticas y con compensación del movimiento para la guía en tiempo real de cables y dispositivos intracoronarios, y se ha demostrado que reduce el uso de agentes de contraste en un 28,8%[1].

Guía en tiempo real

Dynamic Coronary Roadmap ofrece la adquisición de imágenes coronarias en tiempo real, automáticas y con compensación del movimiento para la guía en tiempo real de cables y dispositivos intracoronarios, y se ha demostrado que reduce el uso de agentes de contraste en un 28,8%[1].
Leer más
Guía en tiempo real
Guía en tiempo real

Guía en tiempo real

Dynamic Coronary Roadmap ofrece la adquisición de imágenes coronarias en tiempo real, automáticas y con compensación del movimiento para la guía en tiempo real de cables y dispositivos intracoronarios, y se ha demostrado que reduce el uso de agentes de contraste en un 28,8%[1].
Navegación segura
Navegue con seguridad

Navegue con seguridad

Navegue por las arterias coronarias de manera eficiente y con confianza. Dynamic Coronary Roadmap proporciona una visión general completa de la arteria coronaria para ubicar el dispositivo con seguridad.

Navegue con seguridad

Navegue con seguridad
Navegue por las arterias coronarias de manera eficiente y con confianza. Dynamic Coronary Roadmap proporciona una visión general completa de la arteria coronaria para ubicar el dispositivo con seguridad.

Navegue con seguridad

Navegue por las arterias coronarias de manera eficiente y con confianza. Dynamic Coronary Roadmap proporciona una visión general completa de la arteria coronaria para ubicar el dispositivo con seguridad.
Leer más
Navegación segura
Navegue con seguridad

Navegue con seguridad

Navegue por las arterias coronarias de manera eficiente y con confianza. Dynamic Coronary Roadmap proporciona una visión general completa de la arteria coronaria para ubicar el dispositivo con seguridad.
Perfecta integración
Perfecta integración

Perfecta integración

Dynamic Coronary Roadmap se integra perfectamente en el flujo de trabajo del estándar de cuidados y en la práctica clínica diaria. Es un sistema completamente integrado, que cuenta con almacenamiento automático y fácil visualización de roadmap adquiridos previamente, para mejorar la eficiencia del procedimiento sin cambiar el flujo de trabajo actual.

Perfecta integración

Perfecta integración
Dynamic Coronary Roadmap se integra perfectamente en el flujo de trabajo del estándar de cuidados y en la práctica clínica diaria. Es un sistema completamente integrado, que cuenta con almacenamiento automático y fácil visualización de roadmap adquiridos previamente, para mejorar la eficiencia del procedimiento sin cambiar el flujo de trabajo actual.

Perfecta integración

Dynamic Coronary Roadmap se integra perfectamente en el flujo de trabajo del estándar de cuidados y en la práctica clínica diaria. Es un sistema completamente integrado, que cuenta con almacenamiento automático y fácil visualización de roadmap adquiridos previamente, para mejorar la eficiencia del procedimiento sin cambiar el flujo de trabajo actual.
Leer más
Perfecta integración
Perfecta integración

Perfecta integración

Dynamic Coronary Roadmap se integra perfectamente en el flujo de trabajo del estándar de cuidados y en la práctica clínica diaria. Es un sistema completamente integrado, que cuenta con almacenamiento automático y fácil visualización de roadmap adquiridos previamente, para mejorar la eficiencia del procedimiento sin cambiar el flujo de trabajo actual.
  • Nuevo
    ClarityIQ

    ClarityIQ

    • Utiliza algoritmos de procesamiento de imágenes en tiempo real diseñados para mejorar la calidad de la imagen
    • Permite procesar las imágenes sin una demora notable entre la adquisición y la visualización
    • Menos deformación del movimiento en estructuras de movimiento rápido, como el corazón y el tubo digestivo

    Ver producto

  •  
    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12

    Alcance nuevas cotas de rendimiento en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 12''. Esta solución de tratamiento guiado por imagen de última generación le ayuda a ofrecer una excelente asistencia al paciente, así como a aumentar su eficacia en intervenciones cardiacas y cardiovasculares gracias al un flujo de trabajo innovador.

    Ver producto

  •  
    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20

    Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.

    Ver producto

    • Ver todos los productos relacionados
  • Nuevo
    ClarityIQ

    ClarityIQ

    ClarityIQ, disponible en los sistemas Azurion, utiliza algoritmos de procesamiento de imágenes en tiempo real y tecnología informática para optimizar la calidad de la imagen.

    Ver producto

    • Dynamic Coronary Roadmap versus standard angiography for percutaneous coronary intervention: the randomised, multicentre DCR4 contrast trial. www.documents.philips.com/assets/20240219/0e2a77c4a6904c6eaae3b11b00df6861.pdf
    • © 2026 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las marcas comerciales pertenecen a Koninklijke Philips N.V. o a sus respectivos propietarios. Los productos comercializados por Philips están en conformidad con la legislación vigente. Las especificaciones técnicas del presente material no están destinadas a sustituir la opinión, diagnóstico o tratamiento del profesional sanitario ni las instrucciones de uso del producto.

    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

    ¿Es usted profesional sanitario?
    No olvide seleccionar la casilla

    La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

    Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

    Aceptar Cancelar