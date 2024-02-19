Dynamic Coronary Roadmap es una tecnología que crea una vista en tiempo real con compensación de movimiento de las arterias coronarias mediante la superposición de una angiografía coronaria resaltada a una imagen fluoroscópica 2D en tiempo real. Esta hoja de ruta coloreada se ajusta automáticamente, proporcionando información visual continua sobre la colocación de los cables y catéteres durante los procedimientos de ICP.
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