Alta calidad, dosis ultrabaja

La tecnología ClarityIQ reduce drásticamente la dosis de rayos X, lo que disminuye el riesgo de complicaciones derivadas de la exposición a la radiación de los pacientes [1-39, a,b]. Permite realizar procedimientos más largos para tratar pacientes obesos y de alto riesgo [1-39, a,b]. ClarityIQ disminuye la radiación dispersa, reduciendo así el riesgo a largo plazo para la salud de los médicos y el personal [1-39, a,b]. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 21.275 pacientes [1-39, a] sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: la dosis significativamente más baja para las áreas clínicas, los pacientes y los usuarios [1-39, a].