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La tecnología ClarityIQ reduce drásticamente la dosis de rayos X, lo que disminuye el riesgo de complicaciones derivadas de la exposición a la radiación de los pacientes [1-39, a,b]. Permite realizar procedimientos más largos para tratar pacientes obesos y de alto riesgo [1-39, a,b]. ClarityIQ disminuye la radiación dispersa, reduciendo así el riesgo a largo plazo para la salud de los médicos y el personal [1-39, a,b]. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 21.275 pacientes [1-39, a] sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: la dosis significativamente más baja para las áreas clínicas, los pacientes y los usuarios [1-39, a].
Alta calidad, dosis ultrabaja
La tecnología ClarityIQ reduce drásticamente la dosis de rayos X, lo que disminuye el riesgo de complicaciones derivadas de la exposición a la radiación de los pacientes [1-39, a,b]. Permite realizar procedimientos más largos para tratar pacientes obesos y de alto riesgo [1-39, a,b]. ClarityIQ disminuye la radiación dispersa, reduciendo así el riesgo a largo plazo para la salud de los médicos y el personal [1-39, a,b]. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 21.275 pacientes [1-39, a] sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: la dosis significativamente más baja para las áreas clínicas, los pacientes y los usuarios [1-39, a].
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La tecnología ClarityIQ reduce drásticamente la dosis de rayos X, lo que disminuye el riesgo de complicaciones derivadas de la exposición a la radiación de los pacientes [1-39, a,b]. Permite realizar procedimientos más largos para tratar pacientes obesos y de alto riesgo [1-39, a,b]. ClarityIQ disminuye la radiación dispersa, reduciendo así el riesgo a largo plazo para la salud de los médicos y el personal [1-39, a,b]. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 21.275 pacientes [1-39, a] sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: la dosis significativamente más baja para las áreas clínicas, los pacientes y los usuarios [1-39, a].
La tecnología ClarityIQ reduce drásticamente la dosis de rayos X, lo que disminuye el riesgo de complicaciones derivadas de la exposición a la radiación de los pacientes [1-39, a,b]. Permite realizar procedimientos más largos para tratar pacientes obesos y de alto riesgo [1-39, a,b]. ClarityIQ disminuye la radiación dispersa, reduciendo así el riesgo a largo plazo para la salud de los médicos y el personal [1-39, a,b]. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 21.275 pacientes [1-39, a] sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: la dosis significativamente más baja para las áreas clínicas, los pacientes y los usuarios [1-39, a].
Mayor visibilidad vascular
Mayor visibilidad vascular
ClarityIQ utiliza un filtrado espacial avanzado para resaltar estructuras y reducir el impacto del ruido de fondo en una imagen. Las capacidades informáticas paralelas de alta velocidad mejoran el filtrado en tiempo real. El resultado es una visualización excepcional de las estructuras clínicamente relevantes con niveles drásticamente bajos de la dosis de rayos X del detector. Esto es especialmente beneficioso para los casos endovasculares.
Mayor visibilidad vascular
ClarityIQ utiliza un filtrado espacial avanzado para resaltar estructuras y reducir el impacto del ruido de fondo en una imagen. Las capacidades informáticas paralelas de alta velocidad mejoran el filtrado en tiempo real. El resultado es una visualización excepcional de las estructuras clínicamente relevantes con niveles drásticamente bajos de la dosis de rayos X del detector. Esto es especialmente beneficioso para los casos endovasculares.
Mayor visibilidad vascular
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ClarityIQ utiliza un filtrado espacial avanzado para resaltar estructuras y reducir el impacto del ruido de fondo en una imagen. Las capacidades informáticas paralelas de alta velocidad mejoran el filtrado en tiempo real. El resultado es una visualización excepcional de las estructuras clínicamente relevantes con niveles drásticamente bajos de la dosis de rayos X del detector. Esto es especialmente beneficioso para los casos endovasculares.
Menos deformación del movimiento
Menos deformación del movimiento
Para reducir la dosis de rayos X sin perder información clínicamente relevante en la anatomía cardiaca dinámica, la tecnología ClarityIQ utiliza una nueva función de compensación del movimiento. Reduce el desenfoque en solo una parte de una imagen de objetos en movimiento, como el corazón y el tracto digestivo, mejorando así la calidad de la imagen. La apariencia de las imágenes cardiacas se puede ajustar durante la instalación para adaptarse a las preferencias del usuario.
Menos deformación del movimiento
Para reducir la dosis de rayos X sin perder información clínicamente relevante en la anatomía cardiaca dinámica, la tecnología ClarityIQ utiliza una nueva función de compensación del movimiento. Reduce el desenfoque en solo una parte de una imagen de objetos en movimiento, como el corazón y el tracto digestivo, mejorando así la calidad de la imagen. La apariencia de las imágenes cardiacas se puede ajustar durante la instalación para adaptarse a las preferencias del usuario.
Menos deformación del movimiento
Para reducir la dosis de rayos X sin perder información clínicamente relevante en la anatomía cardiaca dinámica, la tecnología ClarityIQ utiliza una nueva función de compensación del movimiento. Reduce el desenfoque en solo una parte de una imagen de objetos en movimiento, como el corazón y el tracto digestivo, mejorando así la calidad de la imagen. La apariencia de las imágenes cardiacas se puede ajustar durante la instalación para adaptarse a las preferencias del usuario.
Para reducir la dosis de rayos X sin perder información clínicamente relevante en la anatomía cardiaca dinámica, la tecnología ClarityIQ utiliza una nueva función de compensación del movimiento. Reduce el desenfoque en solo una parte de una imagen de objetos en movimiento, como el corazón y el tracto digestivo, mejorando así la calidad de la imagen. La apariencia de las imágenes cardiacas se puede ajustar durante la instalación para adaptarse a las preferencias del usuario.
Flexibilidad clínica singular
Flexibilidad clínica singular
El flujo flexible de adquisición de imágenes digitales de ClarityIQ desbloquea capacidades únicas de administración de dosis y flexibilidad clínica para los médicos. A diferencia de muchos sistemas convencionales que procesan las imágenes de manera secuencial, ClarityIQ realiza muchos bloques de procesamiento de imágenes en paralelo y en etapas. Por lo tanto, se pueden procesar más imágenes, más rápidamente y sin demoras notables entre la adquisición y la visualización.
Flexibilidad clínica singular
El flujo flexible de adquisición de imágenes digitales de ClarityIQ desbloquea capacidades únicas de administración de dosis y flexibilidad clínica para los médicos. A diferencia de muchos sistemas convencionales que procesan las imágenes de manera secuencial, ClarityIQ realiza muchos bloques de procesamiento de imágenes en paralelo y en etapas. Por lo tanto, se pueden procesar más imágenes, más rápidamente y sin demoras notables entre la adquisición y la visualización.
Flexibilidad clínica singular
El flujo flexible de adquisición de imágenes digitales de ClarityIQ desbloquea capacidades únicas de administración de dosis y flexibilidad clínica para los médicos. A diferencia de muchos sistemas convencionales que procesan las imágenes de manera secuencial, ClarityIQ realiza muchos bloques de procesamiento de imágenes en paralelo y en etapas. Por lo tanto, se pueden procesar más imágenes, más rápidamente y sin demoras notables entre la adquisición y la visualización.
El flujo flexible de adquisición de imágenes digitales de ClarityIQ desbloquea capacidades únicas de administración de dosis y flexibilidad clínica para los médicos. A diferencia de muchos sistemas convencionales que procesan las imágenes de manera secuencial, ClarityIQ realiza muchos bloques de procesamiento de imágenes en paralelo y en etapas. Por lo tanto, se pueden procesar más imágenes, más rápidamente y sin demoras notables entre la adquisición y la visualización.
Configuraciones de aplicación personalizadas
Configuraciones de aplicación personalizadas
Para admitir diversas aplicaciones, se han optimizado más de 500 parámetros del sistema en la tecnología ClarityIQ, y se permite ajustar el procesamiento de imágenes de forma independiente. Por ejemplo, se aplica el cambio de píxel en tiempo real con control automático del movimiento para mejorar la visibilidad de pequeños vasos sanguíneos para las intervenciones neurológicas. La compensación del movimiento reduce el ruido en imágenes del latido cardiaco.
Configuraciones de aplicación personalizadas
Para admitir diversas aplicaciones, se han optimizado más de 500 parámetros del sistema en la tecnología ClarityIQ, y se permite ajustar el procesamiento de imágenes de forma independiente. Por ejemplo, se aplica el cambio de píxel en tiempo real con control automático del movimiento para mejorar la visibilidad de pequeños vasos sanguíneos para las intervenciones neurológicas. La compensación del movimiento reduce el ruido en imágenes del latido cardiaco.
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Para admitir diversas aplicaciones, se han optimizado más de 500 parámetros del sistema en la tecnología ClarityIQ, y se permite ajustar el procesamiento de imágenes de forma independiente. Por ejemplo, se aplica el cambio de píxel en tiempo real con control automático del movimiento para mejorar la visibilidad de pequeños vasos sanguíneos para las intervenciones neurológicas. La compensación del movimiento reduce el ruido en imágenes del latido cardiaco.
Para admitir diversas aplicaciones, se han optimizado más de 500 parámetros del sistema en la tecnología ClarityIQ, y se permite ajustar el procesamiento de imágenes de forma independiente. Por ejemplo, se aplica el cambio de píxel en tiempo real con control automático del movimiento para mejorar la visibilidad de pequeños vasos sanguíneos para las intervenciones neurológicas. La compensación del movimiento reduce el ruido en imágenes del latido cardiaco.
Reducción de artefactos de movimiento
Reducción de artefactos de movimiento
Al alinear las imágenes entre sí antes de la sustracción, el desplazamiento de píxeles en tiempo real ayuda a reducir los artefactos de movimiento. ClarityIQ realiza el cambio de píxel automáticamente y en tiempo real mediante la función de control automático de movimiento. Durante intervenciones neurológicas, el control automático de movimiento corrige el movimiento del cráneo y los artefactos, lo cual es importante cuando se colocan dispositivos pequeños en la base del cráneo.
Reducción de artefactos de movimiento
Al alinear las imágenes entre sí antes de la sustracción, el desplazamiento de píxeles en tiempo real ayuda a reducir los artefactos de movimiento. ClarityIQ realiza el cambio de píxel automáticamente y en tiempo real mediante la función de control automático de movimiento. Durante intervenciones neurológicas, el control automático de movimiento corrige el movimiento del cráneo y los artefactos, lo cual es importante cuando se colocan dispositivos pequeños en la base del cráneo.
Reducción de artefactos de movimiento
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Tratamiento de pacientes de alto riesgo
Tratamiento de pacientes de alto riesgo
A medida que las intervenciones se vuelven más complejas, sus desafíos se multiplican. Un desafío es el aumento de la dosis en los pacientes con un IMC alto. La visualización de su anatomía puede requerir mayores niveles de dosis y prolongar el tiempo de fluoroscopia. La adquisición de imágenes de baja dosis de ClarityIQ le brinda más flexibilidad para manejar los niveles de dosis y extender el tiempo de fluoroscopia para obtener imágenes de pacientes obesos y de alto riesgo.
Tratamiento de pacientes de alto riesgo
A medida que las intervenciones se vuelven más complejas, sus desafíos se multiplican. Un desafío es el aumento de la dosis en los pacientes con un IMC alto. La visualización de su anatomía puede requerir mayores niveles de dosis y prolongar el tiempo de fluoroscopia. La adquisición de imágenes de baja dosis de ClarityIQ le brinda más flexibilidad para manejar los niveles de dosis y extender el tiempo de fluoroscopia para obtener imágenes de pacientes obesos y de alto riesgo.
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A medida que las intervenciones se vuelven más complejas, sus desafíos se multiplican. Un desafío es el aumento de la dosis en los pacientes con un IMC alto. La visualización de su anatomía puede requerir mayores niveles de dosis y prolongar el tiempo de fluoroscopia. La adquisición de imágenes de baja dosis de ClarityIQ le brinda más flexibilidad para manejar los niveles de dosis y extender el tiempo de fluoroscopia para obtener imágenes de pacientes obesos y de alto riesgo.
La tecnología ClarityIQ reduce drásticamente la dosis de rayos X, lo que disminuye el riesgo de complicaciones derivadas de la exposición a la radiación de los pacientes [1-39, a,b]. Permite realizar procedimientos más largos para tratar pacientes obesos y de alto riesgo [1-39, a,b]. ClarityIQ disminuye la radiación dispersa, reduciendo así el riesgo a largo plazo para la salud de los médicos y el personal [1-39, a,b]. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 21.275 pacientes [1-39, a] sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: la dosis significativamente más baja para las áreas clínicas, los pacientes y los usuarios [1-39, a].
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La tecnología ClarityIQ reduce drásticamente la dosis de rayos X, lo que disminuye el riesgo de complicaciones derivadas de la exposición a la radiación de los pacientes [1-39, a,b]. Permite realizar procedimientos más largos para tratar pacientes obesos y de alto riesgo [1-39, a,b]. ClarityIQ disminuye la radiación dispersa, reduciendo así el riesgo a largo plazo para la salud de los médicos y el personal [1-39, a,b]. Hasta la fecha, se han publicado varios estudios clínicos acerca de más de 21.275 pacientes [1-39, a] sobre la tecnología ClarityIQ que revelan un hecho: la dosis significativamente más baja para las áreas clínicas, los pacientes y los usuarios [1-39, a].
Mayor visibilidad vascular
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ClarityIQ utiliza un filtrado espacial avanzado para resaltar estructuras y reducir el impacto del ruido de fondo en una imagen. Las capacidades informáticas paralelas de alta velocidad mejoran el filtrado en tiempo real. El resultado es una visualización excepcional de las estructuras clínicamente relevantes con niveles drásticamente bajos de la dosis de rayos X del detector. Esto es especialmente beneficioso para los casos endovasculares.
Menos deformación del movimiento
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Para reducir la dosis de rayos X sin perder información clínicamente relevante en la anatomía cardiaca dinámica, la tecnología ClarityIQ utiliza una nueva función de compensación del movimiento. Reduce el desenfoque en solo una parte de una imagen de objetos en movimiento, como el corazón y el tracto digestivo, mejorando así la calidad de la imagen. La apariencia de las imágenes cardiacas se puede ajustar durante la instalación para adaptarse a las preferencias del usuario.
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Flexibilidad clínica singular
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Configuraciones de aplicación personalizadas
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Reducción de artefactos de movimiento
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Tratamiento de pacientes de alto riesgo
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[a] En 39 estudios comparativos individuales, se observaron reducciones de la radiación recibida por el paciente con Philips ClarityIQ. Ref. 1-39. [b] Relación entre la exposición a la radiación y el riesgo de complicaciones, el riesgo para la salud a largo plazo, el tiempo del procedimiento y las características del paciente, la complejidad del procedimiento, según se informa en las directrices médicas (Stecker, M.S., et al., Guidelines for Patient Radiation Dose Management. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 2009. 20(7): p. S263-S273).
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