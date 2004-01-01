La extensión de capnografía utiliza espectroscopia de absorción de infrarrojos para medir de manera continua los valores de CO₂, y está indicada para su uso con los monitores de paciente IntelliVue y los racks. Proporciona en la pantalla del monitor IntelliVue la forma de onda y los valores numéricos del CO₂, además de la temperatura y dos presiones invasivas. El procesador de señales digitales situado en el sensor permite la medición directa y lateral del CO₂ espiratorio final, y la FR en vías aéreas durante los traslados, las cirugías, y en cuidados intensivos.
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