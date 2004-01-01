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Capnography Extension

Extensión de mediciones

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La extensión de capnografía utiliza espectroscopia de absorción de infrarrojos para medir de manera continua los valores de CO₂, y está indicada para su uso con los monitores de paciente IntelliVue y los racks. Proporciona en la pantalla del monitor IntelliVue la forma de onda y los valores numéricos del CO₂, además de la temperatura y dos presiones invasivas. El procesador de señales digitales situado en el sensor permite la medición directa y lateral del CO₂ espiratorio final, y la FR en vías aéreas durante los traslados, las cirugías, y en cuidados intensivos.

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Características
Alimentación

Alimentación

La extensión se alimenta durante el traslado cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

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La extensión se alimenta durante el traslado cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

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La extensión se alimenta durante el traslado cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

Especificaciones

Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt; 0,50 kg (1,1 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm (7,8 x 3,8 x 3,5 in)
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Límites de temperatura de funcionamiento
  • 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Límites de temperatura de almacenamiento
  • -20 a 60 °C (-4 a -140 °F)
Límites de humedad de funcionamiento
  • 15% a 95% de humedad relativa sin condensación
Límites de humedad de almacenamiento
  • 5% a 90% de humedad relativa sin condensación
Límites de altitud de funcionamiento
  • -500 a 3000 m (-1640 a 9842 ft)
Límites de altitud de almacenamiento
  • -500 a 4600 m (-1640 a 15.091 ft)
Grado de protección
  • IP32 (en posición horizontal)
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt; 0,50 kg (1,1 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm (7,8 x 3,8 x 3,5 in)
Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales
Límites de temperatura de funcionamiento
  • 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Límites de temperatura de almacenamiento
  • -20 a 60 °C (-4 a -140 °F)
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Especificaciones físicas
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Peso máximo
  • &lt; 0,50 kg (1,1 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm (7,8 x 3,8 x 3,5 in)
Especificaciones ambientales
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Límites de temperatura de funcionamiento
  • 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Límites de temperatura de almacenamiento
  • -20 a 60 °C (-4 a -140 °F)
Límites de humedad de funcionamiento
  • 15% a 95% de humedad relativa sin condensación
Límites de humedad de almacenamiento
  • 5% a 90% de humedad relativa sin condensación
Límites de altitud de funcionamiento
  • -500 a 3000 m (-1640 a 9842 ft)
Límites de altitud de almacenamiento
  • -500 a 4600 m (-1640 a 15.091 ft)
Grado de protección
  • IP32 (en posición horizontal)

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