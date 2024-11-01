Catéter por ultrasonidos intravasculares rotativo de última generación de Philips. Con una capacidad de administración excepcional; el catéter navega con facilidad a través de lesiones difíciles. Gracias a la compatibilidad del cable guía de 5 F, este permite el acceso radial y, con una imagen de alta resolución de 45 MHz, crea imágenes claras y nítidas para la interpretación precisa de los vasos y la evaluación de las lesiones.
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Philips España
900 180 612
|Catéter guía compatible
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|Cable guía compatible
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|Diámetro del eje exterior
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|Diámetro del escáner
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|Longitud útil
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|Longitud de punta a transductor
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|Información sobre pedidos
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|Catéter guía compatible
|
|Cable guía compatible
|
|Catéter guía compatible
|
|Cable guía compatible
|
|Diámetro del eje exterior
|
|Diámetro del escáner
|
|Longitud útil
|
|Longitud de punta a transductor
|
|Información sobre pedidos
|
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