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Refinity

Catéter por ultrasonidos intravasculares rotativo de punta corta

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Catéter por ultrasonidos intravasculares rotativo de última generación de Philips. Con una capacidad de administración excepcional; el catéter navega con facilidad a través de lesiones difíciles. Gracias a la compatibilidad del cable guía de 5 F, este permite el acceso radial y, con una imagen de alta resolución de 45 MHz, crea imágenes claras y nítidas para la interpretación precisa de los vasos y la evaluación de las lesiones.

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Características
Plataforma multimodalidad
Plataforma multimodalidad

Plataforma multimodalidad

Philips ofrece una variedad de modalidades de ultrasonidos intravasculares (IVUS) y es la única empresa que ofrece dispositivos digitales y giratorios para diversas prácticas y unidades médicas.

Plataforma multimodalidad

Plataforma multimodalidad
Philips ofrece una variedad de modalidades de ultrasonidos intravasculares (IVUS) y es la única empresa que ofrece dispositivos digitales y giratorios para diversas prácticas y unidades médicas.

Plataforma multimodalidad

Philips ofrece una variedad de modalidades de ultrasonidos intravasculares (IVUS) y es la única empresa que ofrece dispositivos digitales y giratorios para diversas prácticas y unidades médicas.
Leer más
Plataforma multimodalidad
Plataforma multimodalidad

Plataforma multimodalidad

Philips ofrece una variedad de modalidades de ultrasonidos intravasculares (IVUS) y es la única empresa que ofrece dispositivos digitales y giratorios para diversas prácticas y unidades médicas.
Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz
Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Una frecuencia de 45 MHz produce imágenes vivas y nítidas para una interpretación y evaluación fiables de la morfología vascular.

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz
Una frecuencia de 45 MHz produce imágenes vivas y nítidas para una interpretación y evaluación fiables de la morfología vascular.

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Una frecuencia de 45 MHz produce imágenes vivas y nítidas para una interpretación y evaluación fiables de la morfología vascular.
Leer más
Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz
Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Una frecuencia de 45 MHz produce imágenes vivas y nítidas para una interpretación y evaluación fiables de la morfología vascular.
Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F
Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Refinity se adapta a todos los catéteres guía de 5 F y es adecuado para el acceso radial.

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F
Refinity se adapta a todos los catéteres guía de 5 F y es adecuado para el acceso radial.

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Refinity se adapta a todos los catéteres guía de 5 F y es adecuado para el acceso radial.
Leer más
Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F
Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Refinity se adapta a todos los catéteres guía de 5 F y es adecuado para el acceso radial.
Capacidad de administración excepcional
Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Refinity está diseñado para satisfacer las necesidades de los casos de ICP más complejos. • Gran cable de alimentación Asahi Intecc de 0,026 pulgadas para mejorar la capacidad de presión • Transición fluida de la parte proximal a la media • Recubrimiento hidrofílico GlyDx para mejorar la capacidad de presión y seguimiento • La punta suave y flexible facilita el acceso distal

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles
Refinity está diseñado para satisfacer las necesidades de los casos de ICP más complejos. • Gran cable de alimentación Asahi Intecc de 0,026 pulgadas para mejorar la capacidad de presión • Transición fluida de la parte proximal a la media • Recubrimiento hidrofílico GlyDx para mejorar la capacidad de presión y seguimiento • La punta suave y flexible facilita el acceso distal

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Refinity está diseñado para satisfacer las necesidades de los casos de ICP más complejos. • Gran cable de alimentación Asahi Intecc de 0,026 pulgadas para mejorar la capacidad de presión • Transición fluida de la parte proximal a la media • Recubrimiento hidrofílico GlyDx para mejorar la capacidad de presión y seguimiento • La punta suave y flexible facilita el acceso distal
Leer más
Capacidad de administración excepcional
Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Refinity está diseñado para satisfacer las necesidades de los casos de ICP más complejos. • Gran cable de alimentación Asahi Intecc de 0,026 pulgadas para mejorar la capacidad de presión • Transición fluida de la parte proximal a la media • Recubrimiento hidrofílico GlyDx para mejorar la capacidad de presión y seguimiento • La punta suave y flexible facilita el acceso distal
  • Plataforma multimodalidad
  • Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz
  • Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F
  • Capacidad de administración excepcional
Ver todas las características
Plataforma multimodalidad
Plataforma multimodalidad

Plataforma multimodalidad

Philips ofrece una variedad de modalidades de ultrasonidos intravasculares (IVUS) y es la única empresa que ofrece dispositivos digitales y giratorios para diversas prácticas y unidades médicas.

Plataforma multimodalidad

Plataforma multimodalidad
Philips ofrece una variedad de modalidades de ultrasonidos intravasculares (IVUS) y es la única empresa que ofrece dispositivos digitales y giratorios para diversas prácticas y unidades médicas.

Plataforma multimodalidad

Philips ofrece una variedad de modalidades de ultrasonidos intravasculares (IVUS) y es la única empresa que ofrece dispositivos digitales y giratorios para diversas prácticas y unidades médicas.
Leer más
Plataforma multimodalidad
Plataforma multimodalidad

Plataforma multimodalidad

Philips ofrece una variedad de modalidades de ultrasonidos intravasculares (IVUS) y es la única empresa que ofrece dispositivos digitales y giratorios para diversas prácticas y unidades médicas.
Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz
Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Una frecuencia de 45 MHz produce imágenes vivas y nítidas para una interpretación y evaluación fiables de la morfología vascular.

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz
Una frecuencia de 45 MHz produce imágenes vivas y nítidas para una interpretación y evaluación fiables de la morfología vascular.

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Una frecuencia de 45 MHz produce imágenes vivas y nítidas para una interpretación y evaluación fiables de la morfología vascular.
Leer más
Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz
Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Adquisición de imágenes a una frecuencia de 45 MHz

Una frecuencia de 45 MHz produce imágenes vivas y nítidas para una interpretación y evaluación fiables de la morfología vascular.
Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F
Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Refinity se adapta a todos los catéteres guía de 5 F y es adecuado para el acceso radial.

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F
Refinity se adapta a todos los catéteres guía de 5 F y es adecuado para el acceso radial.

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Refinity se adapta a todos los catéteres guía de 5 F y es adecuado para el acceso radial.
Leer más
Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F
Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Perfil bajo, compatibilidad del cable guía de 5 F

Refinity se adapta a todos los catéteres guía de 5 F y es adecuado para el acceso radial.
Capacidad de administración excepcional
Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Refinity está diseñado para satisfacer las necesidades de los casos de ICP más complejos. • Gran cable de alimentación Asahi Intecc de 0,026 pulgadas para mejorar la capacidad de presión • Transición fluida de la parte proximal a la media • Recubrimiento hidrofílico GlyDx para mejorar la capacidad de presión y seguimiento • La punta suave y flexible facilita el acceso distal

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles
Refinity está diseñado para satisfacer las necesidades de los casos de ICP más complejos. • Gran cable de alimentación Asahi Intecc de 0,026 pulgadas para mejorar la capacidad de presión • Transición fluida de la parte proximal a la media • Recubrimiento hidrofílico GlyDx para mejorar la capacidad de presión y seguimiento • La punta suave y flexible facilita el acceso distal

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Refinity está diseñado para satisfacer las necesidades de los casos de ICP más complejos. • Gran cable de alimentación Asahi Intecc de 0,026 pulgadas para mejorar la capacidad de presión • Transición fluida de la parte proximal a la media • Recubrimiento hidrofílico GlyDx para mejorar la capacidad de presión y seguimiento • La punta suave y flexible facilita el acceso distal
Leer más
Capacidad de administración excepcional
Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Atraviesa con facilidad las lesiones difíciles

Refinity está diseñado para satisfacer las necesidades de los casos de ICP más complejos. • Gran cable de alimentación Asahi Intecc de 0,026 pulgadas para mejorar la capacidad de presión • Transición fluida de la parte proximal a la media • Recubrimiento hidrofílico GlyDx para mejorar la capacidad de presión y seguimiento • La punta suave y flexible facilita el acceso distal

Especificaciones

Especificaciones de tamaño de catéter
Especificaciones de tamaño de catéter
Catéter guía compatible
  • 5 F (DI ≥0,056")
Cable guía compatible
  • 0,014"
Diámetro del eje exterior
  • 3,0 F
Diámetro del escáner
  • 14 mm
Longitud útil
  • 135 mm
Longitud de punta a transductor
  • 20,5 mm
Información sobre pedidos
  • N.º de referencia 89900
Especificaciones de tamaño de catéter
Especificaciones de tamaño de catéter
Catéter guía compatible
  • 5 F (DI ≥0,056")
Cable guía compatible
  • 0,014"
Ver todas las especificaciones
Especificaciones de tamaño de catéter
Especificaciones de tamaño de catéter
Catéter guía compatible
  • 5 F (DI ≥0,056")
Cable guía compatible
  • 0,014"
Diámetro del eje exterior
  • 3,0 F
Diámetro del escáner
  • 14 mm
Longitud útil
  • 135 mm
Longitud de punta a transductor
  • 20,5 mm
Información sobre pedidos
  • N.º de referencia 89900
  • Datos de archivo de Philips. Se realizaron pruebas de laboratorio con tres catéteres por sonidos intravasculares rotativos: Refinity, Revolution y Opticross a través de un modelo tortuoso.
  • La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.
  • Intermed distribuye Refinity en Nueva Zelanda.

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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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