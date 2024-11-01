Set de 5 latiguillos con pinza, con sensor de SpO2, conexión directa, uso para un solo paciente, longitud de 85 cm (33,5 in)
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|Tipo de paciente
|
|Longitud del set de latiguillos
|
|Número de latiguillos
|
|Apantallado
|
|Método de fijación al electrodo
|
|Codificación por colores
|
|Uso con equipos de terceros
|
|Uso con equipos Philips
|
|Categoría de producto
|
|Tipo de producto
|
|Con certificación CE
|
|Para un solo paciente O para varios pacientes
|
|Unidad de embalaje
|
|Fabricado sin látex de caucho natural
|
|Duración mínima de conservación
|
|Estéril o no estéril
|
|Uso con otros fungibles
|
|Tipo de paciente
|
|Longitud del set de latiguillos
|
|Uso con equipos de terceros
|
|Uso con equipos Philips
|
|Tipo de paciente
|
|Longitud del set de latiguillos
|
|Número de latiguillos
|
|Apantallado
|
|Método de fijación al electrodo
|
|Codificación por colores
|
|Uso con equipos de terceros
|
|Uso con equipos Philips
|
|Categoría de producto
|
|Tipo de producto
|
|Con certificación CE
|
|Para un solo paciente O para varios pacientes
|
|Unidad de embalaje
|
|Fabricado sin látex de caucho natural
|
|Duración mínima de conservación
|
|Estéril o no estéril
|
|Uso con otros fungibles
|
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