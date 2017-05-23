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Características
Pantalla táctil || Monitors patients on the move

Pantalla táctil para verificar fácilmente a los pacientes

Con sólo un simple toque, puede visualizar los ajustes de alarma actuales, historiales de alarma, así como ECG, SPO2 y otros signos vitales en tiempo real en el paciente, incluso cuando son móviles. Seleccione entre cinco formatos de pantalla.

Pantalla táctil para verificar fácilmente a los pacientes

Con sólo un simple toque, puede visualizar los ajustes de alarma actuales, historiales de alarma, así como ECG, SPO2 y otros signos vitales en tiempo real en el paciente, incluso cuando son móviles. Seleccione entre cinco formatos de pantalla.

Pantalla táctil para verificar fácilmente a los pacientes

Con sólo un simple toque, puede visualizar los ajustes de alarma actuales, historiales de alarma, así como ECG, SPO2 y otros signos vitales en tiempo real en el paciente, incluso cuando son móviles. Seleccione entre cinco formatos de pantalla.
Opciones de manejo de alarma || Provides flexibility for alarm

Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno

IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO₂, respiración de impedancia y presión sanguínea no invasiva (cuando se utilizan los cables NBP). El médico puede decidir cuando las alarmas deben anunciarse en el MX40. También pueden revisar y verificar rápidamente las alarmas en el dispositivo. Esta flexibilidad es compatible con las políticas de manejo de alarmas incluidas en varios entornos clínicos sin la necesidad de equipo adicional.

Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno

IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO₂, respiración de impedancia y presión sanguínea no invasiva (cuando se utilizan los cables NBP). El médico puede decidir cuando las alarmas deben anunciarse en el MX40. También pueden revisar y verificar rápidamente las alarmas en el dispositivo. Esta flexibilidad es compatible con las políticas de manejo de alarmas incluidas en varios entornos clínicos sin la necesidad de equipo adicional.

Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno

IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO₂, respiración de impedancia y presión sanguínea no invasiva (cuando se utilizan los cables NBP). El médico puede decidir cuando las alarmas deben anunciarse en el MX40. También pueden revisar y verificar rápidamente las alarmas en el dispositivo. Esta flexibilidad es compatible con las políticas de manejo de alarmas incluidas en varios entornos clínicos sin la necesidad de equipo adicional.
Mediciones sin cables IntelliVue || Designed responsibly

Mediciones sin cables IntelliVue, extienden su alcance

El monitor IntelliVue MX40 ofrece los avances técnicos y clínicos para ayudarle a agilizar su flujo de trabajo y mejorar el cuidado, mientras permite libertad a sus pacientes de moverse. Al conectarse a través de tecnología de radio de rango corto mediante las mediciones sin cables IntelliVue, usted puede añadir presión sanguínea no invasiva u oximetría de pulso sin la preocupación de cables adicionales.

Mediciones sin cables IntelliVue, extienden su alcance

El monitor IntelliVue MX40 ofrece los avances técnicos y clínicos para ayudarle a agilizar su flujo de trabajo y mejorar el cuidado, mientras permite libertad a sus pacientes de moverse. Al conectarse a través de tecnología de radio de rango corto mediante las mediciones sin cables IntelliVue, usted puede añadir presión sanguínea no invasiva u oximetría de pulso sin la preocupación de cables adicionales.

Mediciones sin cables IntelliVue, extienden su alcance

El monitor IntelliVue MX40 ofrece los avances técnicos y clínicos para ayudarle a agilizar su flujo de trabajo y mejorar el cuidado, mientras permite libertad a sus pacientes de moverse. Al conectarse a través de tecnología de radio de rango corto mediante las mediciones sin cables IntelliVue, usted puede añadir presión sanguínea no invasiva u oximetría de pulso sin la preocupación de cables adicionales.
Modo apagado de pantalla || Monitors patients on the move

Modo apagado de pantalla para comodidad del paciente

La pantalla táctil a color tiene modo "apagado" para conservar la vida de la batería, aún así puede activarse con el toque de un botón para permitir la visualización de los encargados del cuidado.

Modo apagado de pantalla para comodidad del paciente

La pantalla táctil a color tiene modo "apagado" para conservar la vida de la batería, aún así puede activarse con el toque de un botón para permitir la visualización de los encargados del cuidado.

Modo apagado de pantalla para comodidad del paciente

La pantalla táctil a color tiene modo "apagado" para conservar la vida de la batería, aún así puede activarse con el toque de un botón para permitir la visualización de los encargados del cuidado.
Diseño y limpieza fácil || Designed responsibly

Diseño y limpieza fácil, reduce el potencial de contaminación cruzada

IntelliVue MX40 se diseñó con prevención y limpieza de contaminación cruzada en mente. Un conector externo único reduce la recolección de polvo y líquidos. El dispositivo es liso, lo que permite una limpieza fácil. El material de la carcasa acepta la limpieza con una variedad de desinfectantes estándares de nivel bajo o alto y puede esterilizarse periódicamente con plasma de peróxido de hidrógeno o procesos de vapor.

Diseño y limpieza fácil, reduce el potencial de contaminación cruzada

IntelliVue MX40 se diseñó con prevención y limpieza de contaminación cruzada en mente. Un conector externo único reduce la recolección de polvo y líquidos. El dispositivo es liso, lo que permite una limpieza fácil. El material de la carcasa acepta la limpieza con una variedad de desinfectantes estándares de nivel bajo o alto y puede esterilizarse periódicamente con plasma de peróxido de hidrógeno o procesos de vapor.

Diseño y limpieza fácil, reduce el potencial de contaminación cruzada

IntelliVue MX40 se diseñó con prevención y limpieza de contaminación cruzada en mente. Un conector externo único reduce la recolección de polvo y líquidos. El dispositivo es liso, lo que permite una limpieza fácil. El material de la carcasa acepta la limpieza con una variedad de desinfectantes estándares de nivel bajo o alto y puede esterilizarse periódicamente con plasma de peróxido de hidrógeno o procesos de vapor.
Monitor usable || Monitors patients on the move

Monitor usable para libertad de movimiento

Con oximetría de pulso opcional y monitoreo ECG continuo, los monitores IntelliVue MX40 cuidan de forma progresiva a los pacientes con distintos niveles de gravedad a donde vayan dentro del hospital. Los pacientes tienen la libertad de moverse alrededor de la unidad de cuidado.

Monitor usable para libertad de movimiento

Con oximetría de pulso opcional y monitoreo ECG continuo, los monitores IntelliVue MX40 cuidan de forma progresiva a los pacientes con distintos niveles de gravedad a donde vayan dentro del hospital. Los pacientes tienen la libertad de moverse alrededor de la unidad de cuidado.

Monitor usable para libertad de movimiento

Con oximetría de pulso opcional y monitoreo ECG continuo, los monitores IntelliVue MX40 cuidan de forma progresiva a los pacientes con distintos niveles de gravedad a donde vayan dentro del hospital. Los pacientes tienen la libertad de moverse alrededor de la unidad de cuidado.
Elección de la batería || Designed responsibly

Elección de la batería para ajustarse a su preferencia

El dispositivo también cuenta con elección de batería flexible: baterías AA desechables o la batería de ion de litio recargable de Philips. Elegir la batería recargable Philips puede reducir el costo recurrente de baterías desechables.

Elección de la batería para ajustarse a su preferencia

El dispositivo también cuenta con elección de batería flexible: baterías AA desechables o la batería de ion de litio recargable de Philips. Elegir la batería recargable Philips puede reducir el costo recurrente de baterías desechables.

Elección de la batería para ajustarse a su preferencia

El dispositivo también cuenta con elección de batería flexible: baterías AA desechables o la batería de ion de litio recargable de Philips. Elegir la batería recargable Philips puede reducir el costo recurrente de baterías desechables.
Verificación fácil || Monitors patients on the move

Verificación fácil de los pacientes y el equipo

La identificación apropiada de los pacientes y el equipo es esencial. La información demográfica del paciente se muestra para asegurarse de que IntelliVue MX40 se asigna al paciente correcto, proporciona una verificación de valor después de la admisión del centro de información de Intellivue.

Verificación fácil de los pacientes y el equipo

La identificación apropiada de los pacientes y el equipo es esencial. La información demográfica del paciente se muestra para asegurarse de que IntelliVue MX40 se asigna al paciente correcto, proporciona una verificación de valor después de la admisión del centro de información de Intellivue.

Verificación fácil de los pacientes y el equipo

La identificación apropiada de los pacientes y el equipo es esencial. La información demográfica del paciente se muestra para asegurarse de que IntelliVue MX40 se asigna al paciente correcto, proporciona una verificación de valor después de la admisión del centro de información de Intellivue.
  • Pantalla táctil || Monitors patients on the move
  • Opciones de manejo de alarma || Provides flexibility for alarm
  • Mediciones sin cables IntelliVue || Designed responsibly
  • Modo apagado de pantalla || Monitors patients on the move
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Pantalla táctil || Monitors patients on the move

Pantalla táctil para verificar fácilmente a los pacientes

Con sólo un simple toque, puede visualizar los ajustes de alarma actuales, historiales de alarma, así como ECG, SPO2 y otros signos vitales en tiempo real en el paciente, incluso cuando son móviles. Seleccione entre cinco formatos de pantalla.

Pantalla táctil para verificar fácilmente a los pacientes

Con sólo un simple toque, puede visualizar los ajustes de alarma actuales, historiales de alarma, así como ECG, SPO2 y otros signos vitales en tiempo real en el paciente, incluso cuando son móviles. Seleccione entre cinco formatos de pantalla.

Pantalla táctil para verificar fácilmente a los pacientes

Con sólo un simple toque, puede visualizar los ajustes de alarma actuales, historiales de alarma, así como ECG, SPO2 y otros signos vitales en tiempo real en el paciente, incluso cuando son móviles. Seleccione entre cinco formatos de pantalla.
Opciones de manejo de alarma || Provides flexibility for alarm

Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno

IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO₂, respiración de impedancia y presión sanguínea no invasiva (cuando se utilizan los cables NBP). El médico puede decidir cuando las alarmas deben anunciarse en el MX40. También pueden revisar y verificar rápidamente las alarmas en el dispositivo. Esta flexibilidad es compatible con las políticas de manejo de alarmas incluidas en varios entornos clínicos sin la necesidad de equipo adicional.

Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno

IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO₂, respiración de impedancia y presión sanguínea no invasiva (cuando se utilizan los cables NBP). El médico puede decidir cuando las alarmas deben anunciarse en el MX40. También pueden revisar y verificar rápidamente las alarmas en el dispositivo. Esta flexibilidad es compatible con las políticas de manejo de alarmas incluidas en varios entornos clínicos sin la necesidad de equipo adicional.

Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno

IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO₂, respiración de impedancia y presión sanguínea no invasiva (cuando se utilizan los cables NBP). El médico puede decidir cuando las alarmas deben anunciarse en el MX40. También pueden revisar y verificar rápidamente las alarmas en el dispositivo. Esta flexibilidad es compatible con las políticas de manejo de alarmas incluidas en varios entornos clínicos sin la necesidad de equipo adicional.
Mediciones sin cables IntelliVue || Designed responsibly

Mediciones sin cables IntelliVue, extienden su alcance

El monitor IntelliVue MX40 ofrece los avances técnicos y clínicos para ayudarle a agilizar su flujo de trabajo y mejorar el cuidado, mientras permite libertad a sus pacientes de moverse. Al conectarse a través de tecnología de radio de rango corto mediante las mediciones sin cables IntelliVue, usted puede añadir presión sanguínea no invasiva u oximetría de pulso sin la preocupación de cables adicionales.

Mediciones sin cables IntelliVue, extienden su alcance

El monitor IntelliVue MX40 ofrece los avances técnicos y clínicos para ayudarle a agilizar su flujo de trabajo y mejorar el cuidado, mientras permite libertad a sus pacientes de moverse. Al conectarse a través de tecnología de radio de rango corto mediante las mediciones sin cables IntelliVue, usted puede añadir presión sanguínea no invasiva u oximetría de pulso sin la preocupación de cables adicionales.

Mediciones sin cables IntelliVue, extienden su alcance

El monitor IntelliVue MX40 ofrece los avances técnicos y clínicos para ayudarle a agilizar su flujo de trabajo y mejorar el cuidado, mientras permite libertad a sus pacientes de moverse. Al conectarse a través de tecnología de radio de rango corto mediante las mediciones sin cables IntelliVue, usted puede añadir presión sanguínea no invasiva u oximetría de pulso sin la preocupación de cables adicionales.
Modo apagado de pantalla || Monitors patients on the move

Modo apagado de pantalla para comodidad del paciente

La pantalla táctil a color tiene modo "apagado" para conservar la vida de la batería, aún así puede activarse con el toque de un botón para permitir la visualización de los encargados del cuidado.

Modo apagado de pantalla para comodidad del paciente

La pantalla táctil a color tiene modo "apagado" para conservar la vida de la batería, aún así puede activarse con el toque de un botón para permitir la visualización de los encargados del cuidado.

Modo apagado de pantalla para comodidad del paciente

La pantalla táctil a color tiene modo "apagado" para conservar la vida de la batería, aún así puede activarse con el toque de un botón para permitir la visualización de los encargados del cuidado.
Diseño y limpieza fácil || Designed responsibly

Diseño y limpieza fácil, reduce el potencial de contaminación cruzada

IntelliVue MX40 se diseñó con prevención y limpieza de contaminación cruzada en mente. Un conector externo único reduce la recolección de polvo y líquidos. El dispositivo es liso, lo que permite una limpieza fácil. El material de la carcasa acepta la limpieza con una variedad de desinfectantes estándares de nivel bajo o alto y puede esterilizarse periódicamente con plasma de peróxido de hidrógeno o procesos de vapor.

Diseño y limpieza fácil, reduce el potencial de contaminación cruzada

IntelliVue MX40 se diseñó con prevención y limpieza de contaminación cruzada en mente. Un conector externo único reduce la recolección de polvo y líquidos. El dispositivo es liso, lo que permite una limpieza fácil. El material de la carcasa acepta la limpieza con una variedad de desinfectantes estándares de nivel bajo o alto y puede esterilizarse periódicamente con plasma de peróxido de hidrógeno o procesos de vapor.

Diseño y limpieza fácil, reduce el potencial de contaminación cruzada

IntelliVue MX40 se diseñó con prevención y limpieza de contaminación cruzada en mente. Un conector externo único reduce la recolección de polvo y líquidos. El dispositivo es liso, lo que permite una limpieza fácil. El material de la carcasa acepta la limpieza con una variedad de desinfectantes estándares de nivel bajo o alto y puede esterilizarse periódicamente con plasma de peróxido de hidrógeno o procesos de vapor.
Monitor usable || Monitors patients on the move

Monitor usable para libertad de movimiento

Con oximetría de pulso opcional y monitoreo ECG continuo, los monitores IntelliVue MX40 cuidan de forma progresiva a los pacientes con distintos niveles de gravedad a donde vayan dentro del hospital. Los pacientes tienen la libertad de moverse alrededor de la unidad de cuidado.

Monitor usable para libertad de movimiento

Con oximetría de pulso opcional y monitoreo ECG continuo, los monitores IntelliVue MX40 cuidan de forma progresiva a los pacientes con distintos niveles de gravedad a donde vayan dentro del hospital. Los pacientes tienen la libertad de moverse alrededor de la unidad de cuidado.

Monitor usable para libertad de movimiento

Con oximetría de pulso opcional y monitoreo ECG continuo, los monitores IntelliVue MX40 cuidan de forma progresiva a los pacientes con distintos niveles de gravedad a donde vayan dentro del hospital. Los pacientes tienen la libertad de moverse alrededor de la unidad de cuidado.
Elección de la batería || Designed responsibly

Elección de la batería para ajustarse a su preferencia

El dispositivo también cuenta con elección de batería flexible: baterías AA desechables o la batería de ion de litio recargable de Philips. Elegir la batería recargable Philips puede reducir el costo recurrente de baterías desechables.

Elección de la batería para ajustarse a su preferencia

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Verificación fácil || Monitors patients on the move

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