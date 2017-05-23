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Pantalla táctil para verificar fácilmente a los pacientes
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Opciones de manejo de alarma para ajustarse a su entorno
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Mediciones sin cables IntelliVue, extienden su alcance
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Modo apagado de pantalla para comodidad del paciente
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Diseño y limpieza fácil, reduce el potencial de contaminación cruzada
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Monitor usable para libertad de movimiento
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Elección de la batería para ajustarse a su preferencia
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Verificación fácil de los pacientes y el equipo
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Los profesionales confían en los monitores de paciente IntelliVue de Philips para obtener los datos que necesitan en el momento oportuno. Además, tienen la garantía de que estos datos se transmiten de acuerdo con sus exigencias.
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El monitor de paciente al lado de la cama Philips IntelliVue MP5 proporciona información que puede poner en práctica sobre sus pacientes. Proporciona funcionalidad y potencia de monitoreo IntelliVue en una carcasa resistente y compacta que funciona en una amplia variedad de entornos de cuidado.
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Philips IntelliVue MP5SC con IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS) (Guardián de puntuación para alerta temprana) ayuda a mejorar la atención al paciente al proporcionar las mediciones solicitadas y soporte de decisiones clínicas justo en el punto de atención.
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El Sistema de Telemetría IntelliVue utiliza la tecnología de salto inteligente, adaptada a partir de un protocolo de comunicaciones de voz, para el mantenimiento de conexiones sólidas entre la estación central y los dispositivos de telemetría. Para lograr un sistema escalable y conexiones de calidad.
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Al permitir una mayor movilización, la solución de medición inalámbrica de lPhilips IntelliVue proporciona datos de NBP y SpO₂ para ayudarle a mejorar la atención y facilitar la movilización de los pacientes en las instalaciones del hospital. Presenta dispositivos pequeños y livianos.
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