Nasal Alar FAST SpO₂ Sensor, Case of 20

El sensor Nasal Alar SpO2 Philips garantiza una monitorización fiable de la saturación de oxígeno en el ala nasal, donde el flujo sanguíneo procedente de las arterias carótidas se mantiene uniforme. Esta área genera una señal fuerte, constante y menos susceptible a la vasoconstricción en comparación con las extremidades,¹ lo que permite aumentar la exactitud y fiabilidad incluso en condiciones de baja perfusión y centralización del flujo sanguíneo.² Diseñado para mayor comodidad y durabilidad, este sensor no adhesivo se puede utilizar en un paciente durante un máximo de siete días y en diferentes unidades de cuidados.

