Nasal Alar Multi-Compatible SpO₂ Sensor - Case of 24

Fungibles para pulsioximetría

El sensor multicompatible Nasal Alar SpO₂* para un solo paciente mide la saturación de oxígeno arterial en el ala nasal, un área óptima en pacientes en los que esta medición es difícil. Genera una señal fuerte y constante, incluso en pacientes con perfusión baja¹. Diseñado para mayor comodidad y durabilidad, este sensor no adhesivo se puede utilizar en un paciente durante un máximo de siete días.

Características
Solución para perfusión baja
El sensor de ala nasal mantiene un flujo sanguíneo adecuado y uniforme desde las arterias carótidas interna y externa, lo que genera una señal continua y fuerte y reduce la vasoconstricción que causan los sensores aplicados en las extremidades. Ofrece resultados fiables incluso en estados críticos de perfusión baja y centralización del flujo sanguíneo.

El sensor de ala nasal mantiene un flujo sanguíneo adecuado y uniforme desde las arterias carótidas interna y externa, lo que genera una señal continua y fuerte y reduce la vasoconstricción que causan los sensores aplicados en las extremidades. Ofrece resultados fiables incluso en estados críticos de perfusión baja y centralización del flujo sanguíneo.

El sensor de ala nasal mantiene un flujo sanguíneo adecuado y uniforme desde las arterias carótidas interna y externa, lo que genera una señal continua y fuerte y reduce la vasoconstricción que causan los sensores aplicados en las extremidades. Ofrece resultados fiables incluso en estados críticos de perfusión baja y centralización del flujo sanguíneo.
Solución para perfusión baja
El sensor de ala nasal mantiene un flujo sanguíneo adecuado y uniforme desde las arterias carótidas interna y externa, lo que genera una señal continua y fuerte y reduce la vasoconstricción que causan los sensores aplicados en las extremidades. Ofrece resultados fiables incluso en estados críticos de perfusión baja y centralización del flujo sanguíneo.
Casos de uso flexible
Mantenimiento de una señal de SpO₂ uniforme durante procedimientos críticos en la UCI. Aplicación del sensor en un punto más accesible durante los procedimientos quirúrgicos, en comparación con los sensores de dedo tradicionales. Mayor ahorro de tiempo, al evitar que el equipo de enfermería deba descartar varios sensores para intentar obtener una señal estable.

Mantenimiento de una señal de SpO₂ uniforme durante procedimientos críticos en la UCI. Aplicación del sensor en un punto más accesible durante los procedimientos quirúrgicos, en comparación con los sensores de dedo tradicionales. Mayor ahorro de tiempo, al evitar que el equipo de enfermería deba descartar varios sensores para intentar obtener una señal estable.

Mantenimiento de una señal de SpO₂ uniforme durante procedimientos críticos en la UCI. Aplicación del sensor en un punto más accesible durante los procedimientos quirúrgicos, en comparación con los sensores de dedo tradicionales. Mayor ahorro de tiempo, al evitar que el equipo de enfermería deba descartar varios sensores para intentar obtener una señal estable.
Casos de uso flexible
Mantenimiento de una señal de SpO₂ uniforme durante procedimientos críticos en la UCI. Aplicación del sensor en un punto más accesible durante los procedimientos quirúrgicos, en comparación con los sensores de dedo tradicionales. Mayor ahorro de tiempo, al evitar que el equipo de enfermería deba descartar varios sensores para intentar obtener una señal estable.
Sensor de SpO₂ duradero
El sensor Nasal Alar SpO₂ Philips ofrece una opción sostenible y duradera, ya que puede utilizarse durante un máximo de 7 días en diferentes unidades de cuidados.

El sensor Nasal Alar SpO₂ Philips ofrece una opción sostenible y duradera, ya que puede utilizarse durante un máximo de 7 días en diferentes unidades de cuidados.

El sensor Nasal Alar SpO₂ Philips ofrece una opción sostenible y duradera, ya que puede utilizarse durante un máximo de 7 días en diferentes unidades de cuidados.
Sensor de SpO₂ duradero
El sensor Nasal Alar SpO₂ Philips ofrece una opción sostenible y duradera, ya que puede utilizarse durante un máximo de 7 días en diferentes unidades de cuidados.
Los pulsioxímetros convencionales se colocan en el dedo. No obstante, en caso de perfusión baja, el sensor Nasal Alar SpO2 de Philips ofrece una alternativa novedosa y práctica. En este vídeo, el Dr. Lieven Vergote y el Sr. Kristoff Colman, del A.S.Z. Hospital de Aalst (Bélgica), comparten su experiencia real con el sensor Nasal Alar y explican algunos de los beneficios de esta solución.

Los pulsioxímetros convencionales se colocan en el dedo. No obstante, en caso de perfusión baja, el sensor Nasal Alar SpO2 de Philips ofrece una alternativa novedosa y práctica. En este vídeo, el Dr. Lieven Vergote y el Sr. Kristoff Colman, del A.S.Z. Hospital de Aalst (Bélgica), comparten su experiencia real con el sensor Nasal Alar y explican algunos de los beneficios de esta solución.

Los pulsioxímetros convencionales se colocan en el dedo. No obstante, en caso de perfusión baja, el sensor Nasal Alar SpO2 de Philips ofrece una alternativa novedosa y práctica. En este vídeo, el Dr. Lieven Vergote y el Sr. Kristoff Colman, del A.S.Z. Hospital de Aalst (Bélgica), comparten su experiencia real con el sensor Nasal Alar y explican algunos de los beneficios de esta solución.
Solución para perfusión baja
El sensor de ala nasal mantiene un flujo sanguíneo adecuado y uniforme desde las arterias carótidas interna y externa, lo que genera una señal continua y fuerte y reduce la vasoconstricción que causan los sensores aplicados en las extremidades. Ofrece resultados fiables incluso en estados críticos de perfusión baja y centralización del flujo sanguíneo.

El sensor de ala nasal mantiene un flujo sanguíneo adecuado y uniforme desde las arterias carótidas interna y externa, lo que genera una señal continua y fuerte y reduce la vasoconstricción que causan los sensores aplicados en las extremidades. Ofrece resultados fiables incluso en estados críticos de perfusión baja y centralización del flujo sanguíneo.

El sensor de ala nasal mantiene un flujo sanguíneo adecuado y uniforme desde las arterias carótidas interna y externa, lo que genera una señal continua y fuerte y reduce la vasoconstricción que causan los sensores aplicados en las extremidades. Ofrece resultados fiables incluso en estados críticos de perfusión baja y centralización del flujo sanguíneo.
Solución para perfusión baja
El sensor de ala nasal mantiene un flujo sanguíneo adecuado y uniforme desde las arterias carótidas interna y externa, lo que genera una señal continua y fuerte y reduce la vasoconstricción que causan los sensores aplicados en las extremidades. Ofrece resultados fiables incluso en estados críticos de perfusión baja y centralización del flujo sanguíneo.
Casos de uso flexible
Mantenimiento de una señal de SpO₂ uniforme durante procedimientos críticos en la UCI. Aplicación del sensor en un punto más accesible durante los procedimientos quirúrgicos, en comparación con los sensores de dedo tradicionales. Mayor ahorro de tiempo, al evitar que el equipo de enfermería deba descartar varios sensores para intentar obtener una señal estable.

Mantenimiento de una señal de SpO₂ uniforme durante procedimientos críticos en la UCI. Aplicación del sensor en un punto más accesible durante los procedimientos quirúrgicos, en comparación con los sensores de dedo tradicionales. Mayor ahorro de tiempo, al evitar que el equipo de enfermería deba descartar varios sensores para intentar obtener una señal estable.

Mantenimiento de una señal de SpO₂ uniforme durante procedimientos críticos en la UCI. Aplicación del sensor en un punto más accesible durante los procedimientos quirúrgicos, en comparación con los sensores de dedo tradicionales. Mayor ahorro de tiempo, al evitar que el equipo de enfermería deba descartar varios sensores para intentar obtener una señal estable.
Casos de uso flexible
Mantenimiento de una señal de SpO₂ uniforme durante procedimientos críticos en la UCI. Aplicación del sensor en un punto más accesible durante los procedimientos quirúrgicos, en comparación con los sensores de dedo tradicionales. Mayor ahorro de tiempo, al evitar que el equipo de enfermería deba descartar varios sensores para intentar obtener una señal estable.
Sensor de SpO₂ duradero
El sensor Nasal Alar SpO₂ Philips ofrece una opción sostenible y duradera, ya que puede utilizarse durante un máximo de 7 días en diferentes unidades de cuidados.

El sensor Nasal Alar SpO₂ Philips ofrece una opción sostenible y duradera, ya que puede utilizarse durante un máximo de 7 días en diferentes unidades de cuidados.

El sensor Nasal Alar SpO₂ Philips ofrece una opción sostenible y duradera, ya que puede utilizarse durante un máximo de 7 días en diferentes unidades de cuidados.
Sensor de SpO₂ duradero
El sensor Nasal Alar SpO₂ Philips ofrece una opción sostenible y duradera, ya que puede utilizarse durante un máximo de 7 días en diferentes unidades de cuidados.
Los pulsioxímetros convencionales se colocan en el dedo. No obstante, en caso de perfusión baja, el sensor Nasal Alar SpO2 de Philips ofrece una alternativa novedosa y práctica. En este vídeo, el Dr. Lieven Vergote y el Sr. Kristoff Colman, del A.S.Z. Hospital de Aalst (Bélgica), comparten su experiencia real con el sensor Nasal Alar y explican algunos de los beneficios de esta solución.

Los pulsioxímetros convencionales se colocan en el dedo. No obstante, en caso de perfusión baja, el sensor Nasal Alar SpO2 de Philips ofrece una alternativa novedosa y práctica. En este vídeo, el Dr. Lieven Vergote y el Sr. Kristoff Colman, del A.S.Z. Hospital de Aalst (Bélgica), comparten su experiencia real con el sensor Nasal Alar y explican algunos de los beneficios de esta solución.

Los pulsioxímetros convencionales se colocan en el dedo. No obstante, en caso de perfusión baja, el sensor Nasal Alar SpO2 de Philips ofrece una alternativa novedosa y práctica. En este vídeo, el Dr. Lieven Vergote y el Sr. Kristoff Colman, del A.S.Z. Hospital de Aalst (Bélgica), comparten su experiencia real con el sensor Nasal Alar y explican algunos de los beneficios de esta solución.

Especificaciones

Detalles del producto
Dimensiones del embalaje
  • 270 x 230 x 127 mm (10,5 x 9 x 5 in)
Uso con equipos de terceros
Uso con equipos Philips
  • M1020B, M3001A, MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Color
  • Blanco
Categoría de producto
  • SpO₂
Tipo de producto
  • Sensor
Con Marcado CE
  • No
Un solo paciente o multipaciente
  • Uso en un solo paciente
Peso del embalaje
  • 1,36 kg (3 lb)
Unidad de embalaje
  • 24 sensores
Fabricado sin látex de caucho natural
Estéril o no estéril
  • No estéril
Vida útil
  • 5 años
Sensor de SpO₂
Sensor de SpO₂
Tipo de paciente
  • Pediátrico y adulto
Área de aplicación
  • Ala nasal
Longitud del cable
  • 1 m (3,28 ft)
Sensor de SpO2
Sensor de SpO2
Tipo de paciente
  • Pediátrico y adulto
Área de aplicación
  • Ala nasal
Peso de paciente recomendado
  • ≥ 15 kg (≥ 33 lb) y a partir de 4 años
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1943A, M1943AL y 1943NL
Longitud del cable
  • 1 m (3,28 ft)
Dimensiones del embalaje
  • 270 x 230 x 127 mm (10,5 x 9 x 5 in)
Uso con equipos de terceros
Uso con equipos Philips
  • M1020B, M3001A, MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Dimensiones del embalaje
  • 270 x 230 x 127 mm (10,5 x 9 x 5 in)
Uso con equipos de terceros
Uso con equipos Philips
  • M1020B, M3001A, MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Color
  • Blanco
Categoría de producto
  • SpO₂
Tipo de producto
  • Sensor
Con Marcado CE
  • No
Un solo paciente o multipaciente
  • Uso en un solo paciente
Peso del embalaje
  • 1,36 kg (3 lb)
Unidad de embalaje
  • 24 sensores
Fabricado sin látex de caucho natural
Estéril o no estéril
  • No estéril
Vida útil
  • 5 años
Tipo de paciente
  • Pediátrico y adulto
Área de aplicación
  • Ala nasal
Longitud del cable
  • 1 m (3,28 ft)
Tipo de paciente
  • Pediátrico y adulto
Área de aplicación
  • Ala nasal
Peso de paciente recomendado
  • ≥ 15 kg (≥ 33 lb) y a partir de 4 años
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1943A, M1943AL y 1943NL
Longitud del cable
  • 1 m (3,28 ft)
  • * El sensor Nasal Alar SpO₂ no está disponible en todos los países. Contacte con su representante local de Philips para conocer la disponibilidad de todos los productos.
  • 1. Shallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.).

