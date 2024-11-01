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La unidad de Children's Medical Ventures de Philips desarrolló estos pañales específicamente para bebés prematuros para ayudar a asegurar que incluso los bebes más pequeños disfruten de una comodidad y una colocación apropiadas.
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Suaves frunces elásticos en las piernas
Suaves frunces elásticos en las piernas
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Son súper absorbentes para mantener la humedad alejada de la piel del bebé
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Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado
Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado
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Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado
Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado
Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado
El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo
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Suaves frunces elásticos en las piernas
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Son súper absorbentes para mantener la humedad alejada de la piel del bebé
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Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado
Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado
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Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado
Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado
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El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo
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