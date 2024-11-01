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WeePee diapers

Pañales

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La unidad de Children's Medical Ventures de Philips desarrolló estos pañales específicamente para bebés prematuros para ayudar a asegurar que incluso los bebes más pequeños disfruten de una comodidad y una colocación apropiadas.

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Características
Suaves frunces elásticos en las piern... || Excellent, comfortable fit

Suaves frunces elásticos en las piernas

Los pañales WeePee cuentan con frunces de doble banda en las piernas. Están hechos de elástico suave que mejora la comodidad y proporciona un ajuste perfecto que contribuye a minimizar las pérdidas.

Suaves frunces elásticos en las piernas

Los pañales WeePee cuentan con frunces de doble banda en las piernas. Están hechos de elástico suave que mejora la comodidad y proporciona un ajuste perfecto que contribuye a minimizar las pérdidas.

Suaves frunces elásticos en las piernas

Los pañales WeePee cuentan con frunces de doble banda en las piernas. Están hechos de elástico suave que mejora la comodidad y proporciona un ajuste perfecto que contribuye a minimizar las pérdidas.
Súper absorbentes || Great performance

Son súper absorbentes para mantener la humedad alejada de la piel del bebé

Los pañales WeePee tienen una capacidad de absorción de hasta 70cc de líquido según el tamaño. Tamaño XS - 25cc; tamaño S - 50cc; tamaño M - 70cc.

Son súper absorbentes para mantener la humedad alejada de la piel del bebé

Los pañales WeePee tienen una capacidad de absorción de hasta 70cc de líquido según el tamaño. Tamaño XS - 25cc; tamaño S - 50cc; tamaño M - 70cc.

Son súper absorbentes para mantener la humedad alejada de la piel del bebé

Los pañales WeePee tienen una capacidad de absorción de hasta 70cc de líquido según el tamaño. Tamaño XS - 25cc; tamaño S - 50cc; tamaño M - 70cc.
Tres tamaños || Range of sizes

Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado

Los pañales WeePee se ofrecen en tres tamaños para brindar el mejor ajuste. Los paquetes codificados por color ayudan a diferenciar los tamaños a simple vista. Tamaños disponibles: Tamaño extra small (paquete violeta, para bebés 800g), small (paquete turquesa, para bebés de entre 800 y 1250g) y medium (paquete color durazno, para bebés de entre 1250 y 2250 g).

Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado

Los pañales WeePee se ofrecen en tres tamaños para brindar el mejor ajuste. Los paquetes codificados por color ayudan a diferenciar los tamaños a simple vista. Tamaños disponibles: Tamaño extra small (paquete violeta, para bebés 800g), small (paquete turquesa, para bebés de entre 800 y 1250g) y medium (paquete color durazno, para bebés de entre 1250 y 2250 g).

Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado

Los pañales WeePee se ofrecen en tres tamaños para brindar el mejor ajuste. Los paquetes codificados por color ayudan a diferenciar los tamaños a simple vista. Tamaños disponibles: Tamaño extra small (paquete violeta, para bebés 800g), small (paquete turquesa, para bebés de entre 800 y 1250g) y medium (paquete color durazno, para bebés de entre 1250 y 2250 g).
Cierres reajustables || Excellent, comfortable fit

Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado

Los cierres son suaves y flexibles, posibilitándole ofrecer un gran ajuste y una comodidad excelente. Los cierres no se adhieren a la piel del bebé.

Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado

Los cierres son suaves y flexibles, posibilitándole ofrecer un gran ajuste y una comodidad excelente. Los cierres no se adhieren a la piel del bebé.

Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado

Los cierres son suaves y flexibles, posibilitándole ofrecer un gran ajuste y una comodidad excelente. Los cierres no se adhieren a la piel del bebé.
Diseño || Great performance

El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo

El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo.

El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo

El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo.

El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo

El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo.
  • Suaves frunces elásticos en las piern... || Excellent, comfortable fit
  • Súper absorbentes || Great performance
  • Tres tamaños || Range of sizes
  • Cierres reajustables || Excellent, comfortable fit
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Suaves frunces elásticos en las piern... || Excellent, comfortable fit

Suaves frunces elásticos en las piernas

Los pañales WeePee cuentan con frunces de doble banda en las piernas. Están hechos de elástico suave que mejora la comodidad y proporciona un ajuste perfecto que contribuye a minimizar las pérdidas.

Suaves frunces elásticos en las piernas

Los pañales WeePee cuentan con frunces de doble banda en las piernas. Están hechos de elástico suave que mejora la comodidad y proporciona un ajuste perfecto que contribuye a minimizar las pérdidas.

Suaves frunces elásticos en las piernas

Los pañales WeePee cuentan con frunces de doble banda en las piernas. Están hechos de elástico suave que mejora la comodidad y proporciona un ajuste perfecto que contribuye a minimizar las pérdidas.
Súper absorbentes || Great performance

Son súper absorbentes para mantener la humedad alejada de la piel del bebé

Los pañales WeePee tienen una capacidad de absorción de hasta 70cc de líquido según el tamaño. Tamaño XS - 25cc; tamaño S - 50cc; tamaño M - 70cc.

Son súper absorbentes para mantener la humedad alejada de la piel del bebé

Los pañales WeePee tienen una capacidad de absorción de hasta 70cc de líquido según el tamaño. Tamaño XS - 25cc; tamaño S - 50cc; tamaño M - 70cc.

Son súper absorbentes para mantener la humedad alejada de la piel del bebé

Los pañales WeePee tienen una capacidad de absorción de hasta 70cc de líquido según el tamaño. Tamaño XS - 25cc; tamaño S - 50cc; tamaño M - 70cc.
Tres tamaños || Range of sizes

Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado

Los pañales WeePee se ofrecen en tres tamaños para brindar el mejor ajuste. Los paquetes codificados por color ayudan a diferenciar los tamaños a simple vista. Tamaños disponibles: Tamaño extra small (paquete violeta, para bebés 800g), small (paquete turquesa, para bebés de entre 800 y 1250g) y medium (paquete color durazno, para bebés de entre 1250 y 2250 g).

Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado

Los pañales WeePee se ofrecen en tres tamaños para brindar el mejor ajuste. Los paquetes codificados por color ayudan a diferenciar los tamaños a simple vista. Tamaños disponibles: Tamaño extra small (paquete violeta, para bebés 800g), small (paquete turquesa, para bebés de entre 800 y 1250g) y medium (paquete color durazno, para bebés de entre 1250 y 2250 g).

Se ofrecen tres tamaños disponibles que proporcionan un ajuste confortable y personalizado

Los pañales WeePee se ofrecen en tres tamaños para brindar el mejor ajuste. Los paquetes codificados por color ayudan a diferenciar los tamaños a simple vista. Tamaños disponibles: Tamaño extra small (paquete violeta, para bebés 800g), small (paquete turquesa, para bebés de entre 800 y 1250g) y medium (paquete color durazno, para bebés de entre 1250 y 2250 g).
Cierres reajustables || Excellent, comfortable fit

Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado

Los cierres son suaves y flexibles, posibilitándole ofrecer un gran ajuste y una comodidad excelente. Los cierres no se adhieren a la piel del bebé.

Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado

Los cierres son suaves y flexibles, posibilitándole ofrecer un gran ajuste y una comodidad excelente. Los cierres no se adhieren a la piel del bebé.

Los cierres reajustables ofrecen el ajuste adecuado

Los cierres son suaves y flexibles, posibilitándole ofrecer un gran ajuste y una comodidad excelente. Los cierres no se adhieren a la piel del bebé.
Diseño || Great performance

El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo

El diseño ayuda a promover el posicionamiento adecuado orientado al desarrollo.

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Documentación

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