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Materiales de calidad ayudan a mantener la temperatura corporal
Las mantas Cozycare Bunting están confeccionadas en un material suave 100% poliéster, no alergénico, no tóxico, retardador de llama, no tejido, con una capa de material DuPont Thermolite® que ayuda al bebé a mantener la temperatura.
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Tres tamaños || Warm, convenient design
Tres tamaños para bebés prematuros, microprematuros y recién nacidos
Las Cozycare Buntings vienen en tres tamaños fácilmente ajustables con lengüetas suaves reajustables. Están diseñadas para ajustarse a microprematuros, prematuros y recién nacidos.
Tres tamaños para bebés prematuros, microprematuros y recién nacidos
Las Cozycare Buntings vienen en tres tamaños fácilmente ajustables con lengüetas suaves reajustables. Están diseñadas para ajustarse a microprematuros, prematuros y recién nacidos.
Tres tamaños para bebés prematuros, microprematuros y recién nacidos
Las Cozycare Buntings vienen en tres tamaños fácilmente ajustables con lengüetas suaves reajustables. Están diseñadas para ajustarse a microprematuros, prematuros y recién nacidos.
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Tres tamaños para bebés prematuros, microprematuros y recién nacidos
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Tres tamaños para bebés prematuros, microprematuros y recién nacidos
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