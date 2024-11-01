The IntelliSpace Portal 7.0 provides access to review, analyze, diagnose, and share MI images from your PC, laptop, or any networked device, virtually anytime, anywhere. This scaleable, cost-effective solution lets you tap the power of MI and other multi-modality applications directly from your PACS. You can share images and tools with referring physicians in real time to confirm your diagnosis.
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