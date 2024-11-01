El sistema de aterectomía Phoenix combina las ventajas de los sistemas de aterectomía existentes para proporcionar una exclusiva opción de aterectomía híbrida con la que ayudar a los médicos a adaptar el método de tratamiento a cada paciente.¹ Corta, captura y elimina el tejido enfermo con una sola inserción. Phoenix permite tratar una gran variedad de tipos de tejidos, desde placas blandas hasta arterias calcificadas, y se puede usar en lesiones situadas por encima y por debajo de la rodilla.²
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Phoenix funciona con batería y se maneja con un asa. No se necesitan otros equipos ni accesorios para procedimientos específicos.
Capacidad de administración
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El diseño de corte frontal de dimensiones reducidas permite acceder directamente a las lesiones sin tener que introducir primero una punta. El diseño sobre guía favorece el seguimiento y la presión sobre el catéter.
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El diseño de corte frontal de dimensiones reducidas permite acceder directamente a las lesiones sin tener que introducir primero una punta. El diseño sobre guía favorece el seguimiento y la presión sobre el catéter.
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Versatilidad
Versatilidad
Los datos del ensayo EASE confirman la capacidad de Phoenix de tratar eficazmente una gran variedad de tipos de tejidos, desde placa blanda hasta arterias calcificadas, en lesiones situadas por encima y por debajo de la rodilla.³,⁴ Los catéteres de seguimiento de 1,8 y 2,2 mm resultan adecuados para el tratamiento de vasos pequeños o lesiones con un alto grado de estenosis. El catéter deflectante de 2,4 mm es apropiado para vasos de mayor tamaño o lesiones excéntricas.
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Los datos del ensayo EASE confirman la capacidad de Phoenix de tratar eficazmente una gran variedad de tipos de tejidos, desde placa blanda hasta arterias calcificadas, en lesiones situadas por encima y por debajo de la rodilla.³,⁴ Los catéteres de seguimiento de 1,8 y 2,2 mm resultan adecuados para el tratamiento de vasos pequeños o lesiones con un alto grado de estenosis. El catéter deflectante de 2,4 mm es apropiado para vasos de mayor tamaño o lesiones excéntricas.
Phoenix funciona con batería y se maneja con un asa. No se necesitan otros equipos ni accesorios para procedimientos específicos.
Capacidad de administración
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Versatilidad
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Los datos del ensayo EASE confirman la capacidad de Phoenix de tratar eficazmente una gran variedad de tipos de tejidos, desde placa blanda hasta arterias calcificadas, en lesiones situadas por encima y por debajo de la rodilla.³,⁴ Los catéteres de seguimiento de 1,8 y 2,2 mm resultan adecuados para el tratamiento de vasos pequeños o lesiones con un alto grado de estenosis. El catéter deflectante de 2,4 mm es apropiado para vasos de mayor tamaño o lesiones excéntricas.
1. La aterectomía híbrida hace referencia a la gama de productos Phoenix. El catéter deflectante de 2,4 mm es el único dispositivo con capacidad de corte direccional.
2. Controle el flujo de material extirpado hacia el depósito de desecho durante el funcionamiento del catéter. Si se interrumpe el flujo de material extirpado durante el procedimiento, es un indicio de que el sistema de accionamiento del catéter (cuchilla, eje de fuerza, o transmisión del motor del asa) tal vez no funcione correctamente.
3. El dispositivo de aterectomía Phoenix está indicado para vasos con un diámetro de 2,5 mm en adelante.
4. Endovascular Atherectomy Safety and Effectiveness Study (EASE), identificador de ClinicalTrials.gov NCT01541774 (con acceso el 23 oct. 2015). Resultados presentados en el congreso Vascular Interventional Advances (VIVA) en octubre de 2013 (Las Vegas, Nevada, EE. UU.) por el Dr. Stephen Williams.
5. Los resultados del estudio de caso no se pueden usar para elaborar predicciones. En otros casos, los resultados pueden variar.
6. Caso realizado por el Dr. Christopher LeSar en el Vascular Institute of Chattanooga.
7. Caso realizado por el Dr. Joseph Griffin en el hospital general de Baton Rouge.
8. Centre el dispositivo de corte de masa cuando el cable guía esté centrado.
9. Caso realizado por el Dr. William Crowder en Jackson, Mississippi, EE. UU.
10. Caso realizado por el Dr. Tom Davis en Detroit, Michigan, EE. UU.
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