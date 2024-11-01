Sistema de aterectomía Phoenix Sistema de aterectomía híbrido

El sistema de aterectomía Phoenix combina las ventajas de los sistemas de aterectomía existentes para proporcionar una exclusiva opción de aterectomía híbrida con la que ayudar a los médicos a adaptar el método de tratamiento a cada paciente.¹ Corta, captura y elimina el tejido enfermo con una sola inserción. Phoenix permite tratar una gran variedad de tipos de tejidos, desde placas blandas hasta arterias calcificadas, y se puede usar en lesiones situadas por encima y por debajo de la rodilla.²