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Como complemento de las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter digital de ultrasonidos intravasculares Visions PV .018 evalúa la morfología vascular de los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de dichos vasos. Con una longitud útil de 135 cm y un diámetro de adquisición de imágenes máximo de 24 mm para procedimientos intervencionistas con cable guía de 0,018", el dispositivo ayuda a diagnosticar las arteriopatías periféricas y guía al personal clínico hacia la terapia adecuada en función de las necesidades particulares del paciente.
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Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
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Ayuda a la toma de decisiones durante la intervención
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Ayudan a confirmar los resultados del tratamiento
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Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo
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Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
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Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo
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Como complemento de las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter digital de ultrasonidos intravasculares Visions PV .035 evalúa la morfología vascular de los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de dichos vasos. Con una longitud de 90 cm y un diámetro de adquisición de imágenes máximo de 60 mm para procedimientos intervencionistas con cable guía de 0,035", el dispositivo ayuda a diagnosticar las arteriopatías periféricas y las enfermedades venosas, y guía al personal clínico hacia la terapia adecuada en función de las necesidades particulares del paciente.
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Como complemento de las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter digital de ultrasonidos intravasculares Visions PV .014P evalúa la morfología vascular de los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de dichos vasos. Con una longitud útil de 150 cm y un diámetro de adquisición de imágenes máximo de 20 mm para procedimientos intervencionistas con cable guía de 0,014", el dispositivo ayuda a diagnosticar las arteriopatías periféricas y guía al personal clínico hacia la terapia adecuada en función de las necesidades particulares del paciente.
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Los sistemas de terapia con guía de precisión Core permiten elegir entre adquisición de imágenes y fisiología en una única plataforma integrada.¹ Core contribuye a aportar claridad en el método utilizado, confianza en las decisiones y sencillez en el diagnóstico y los flujos de trabajo intervencionistas.
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Core Mobile está diseñado para impulsar el futuro de la terapia guiada de precisión y permite elegir entre adquisición de imágenes y fisiología en una única plataforma móvil.¹ Core Mobile ofrece además claridad en el método utilizado y confianza en los resultados al proporcionar más información durante la fase de diagnóstico, facilitando de este modo la toma de decisiones durante la intervención.
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