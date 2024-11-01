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Visions PV .018

Catéter digital por ultrasonidos intravasculares

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Como complemento de las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter digital de ultrasonidos intravasculares Visions PV .018 evalúa la morfología vascular de los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de dichos vasos. Con una longitud útil de 135 cm y un diámetro de adquisición de imágenes máximo de 24 mm para procedimientos intervencionistas con cable guía de 0,018", el dispositivo ayuda a diagnosticar las arteriopatías periféricas y guía al personal clínico hacia la terapia adecuada en función de las necesidades particulares del paciente.

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Características
Evaluación de enfermedades mediante ultrasonidos intravasculares
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades

Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades

La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.

Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades

Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.

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La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
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La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Decisiones de tratamiento
Ayuda a la toma de decisiones durante la intervención

Ayuda a la toma de decisiones durante la intervención

Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los profesionales clínicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los profesionales clínicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.

Ayuda a la toma de decisiones durante la intervención

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Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los profesionales clínicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los profesionales clínicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.

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Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los profesionales clínicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los profesionales clínicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.
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Decisiones de tratamiento
Ayuda a la toma de decisiones durante la intervención

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Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los profesionales clínicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los profesionales clínicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.
Resultados del tratamiento para el paciente
Ayudan a confirmar los resultados del tratamiento

Ayudan a confirmar los resultados del tratamiento

Las imágenes por ultrasonidos intravasculares ayudan a confirmar los resultados del tratamiento, incluida la completitud del tratamiento, la aposición y expansión de la colocación de la endoprótesis vascular, y si el paciente precisa un goteo trombolítico o no. Las imágenes de ChromaFlo, por ejemplo, se pueden usar para demostrar la aposición de la endoprótesis vascular al representar la ausencia de flujo.

Ayudan a confirmar los resultados del tratamiento

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Las imágenes por ultrasonidos intravasculares ayudan a confirmar los resultados del tratamiento, incluida la completitud del tratamiento, la aposición y expansión de la colocación de la endoprótesis vascular, y si el paciente precisa un goteo trombolítico o no. Las imágenes de ChromaFlo, por ejemplo, se pueden usar para demostrar la aposición de la endoprótesis vascular al representar la ausencia de flujo.

Ayudan a confirmar los resultados del tratamiento

Las imágenes por ultrasonidos intravasculares ayudan a confirmar los resultados del tratamiento, incluida la completitud del tratamiento, la aposición y expansión de la colocación de la endoprótesis vascular, y si el paciente precisa un goteo trombolítico o no. Las imágenes de ChromaFlo, por ejemplo, se pueden usar para demostrar la aposición de la endoprótesis vascular al representar la ausencia de flujo.
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Resultados del tratamiento para el paciente
Ayudan a confirmar los resultados del tratamiento

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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

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ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

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La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.

Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades

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Decisiones de tratamiento
Ayuda a la toma de decisiones durante la intervención

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ChromaFlo
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Especificaciones

Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Catéter guía mínimo
  • 6 F
Cable guía máximo
  • 0,018"
Diámetro máximo para adquisición de imágenes
  • 24 mm
Longitud útil
  • 135 cm
Especificaciones técnicas
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  • 6 F
Cable guía máximo
  • 0,018"
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