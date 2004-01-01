Buscar términos

Neonatal NIBP Air Hose

Conector de 6 mm de diámetro y de 1,5 m (4,92 ft) de largo

Tubo de PNI neonatal de 1,5 m (4,92 ft) de largo. Conecta al monitor los manguitos neonatales Philips para un solo paciente (no los manguitos para pacientes adultos ni pediátricos), e incorpora una configuración nueva de conectores. Este cable se utiliza para alcanzar mayor proximidad al paciente, y sustituye a la opción M1596B. NO SE PUEDE UTILIZAR con manguitos para pacientes adultos ni pediátricos.

Especificaciones

Tubo de PNI
Tubo de PNI
Longitud del tubo
  • 1,5 m (4,9 ft)
Tipo de paciente
  • Neonato
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
  • No
Uso con equipos Philips
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Categoría de producto
  • PNI
Tipo de producto
  • Tubo
Con marcado CE
Uso en un solo paciente o multipaciente
  • Multipaciente
Peso del paquete
  • 0,150 kg
Unidad de embalaje
  • 1 por caja
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Uso con otros fungibles
  • Manguitos de PNI neonatales Philips
