Neonatal Infant Soft Single Patient Cuff Size #5

Manguito

Perímetro de 10,0 a 15,0 cm, con nueva configuración de conectores, y 40 manguitos por caja.

Especificaciones

Manguito de PNI
Manguito de PNI
Tipo de paciente
  • Neonato
Tamaño de manguito
  • Tamaño 5
Perímetro de la extremidad
  • 10 a 15 cm
Ancho de la bolsa de inflado
  • 5,5 cm (2,2 in)
Color del manguito
  • Burdeos
Longitud bolsa de inflado
  • Longitud manguito: 25,6 cm (10,1 in). Longitud bolsa inflado: 15,4 cm (6,1 in).
Número de tubos
  • 1
Tipo de conector del manguito
  • Seguridad
Detalles del producto
Detalles del producto
Uso con equipos de terceros
  • No
Uso con equipos Philips
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M8105AS
Categoría de producto
  • PNI
Tipo de producto
  • Manguito
Con marcado CE
Uso en un solo paciente o multipaciente
  • Un solo paciente
Peso del paquete
  • 1,095 kg
Unidad de embalaje
  • 40 manguitos por caja
Fabricado sin látex de caucho natural
Duración mínima de conservación
  • Ninguno
Estéril o no estéril
  • No estéril
Uso con otros fungibles
  • 989803209741, 989803209751, 989803166851 (M1596C), 989803166861 (M1597C)
  • Este producto puede no estar disponible en todos los países. Contacte con Philips para comprobar la disponibilidad de todos los productos.

