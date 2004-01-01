FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.

Con FlexVision Pro, puede controlar de forma intuitiva todas las aplicaciones disponibles en la mesa mediante el ratón de manera fluida a fin de optimizar su flujo de trabajo. Esto puede aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de dejar el campo esteril durante los casos. Puede ver y controlar las aplicaciones conectadas desde la mesa del paciente para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios, crear un número ilimitado de diseños de pantalla y redimensionar o capturar imágene en tiempo real con un solo clic mientras realiza mediciones en la mesa