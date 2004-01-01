FlexVision es un concepto de visualización avanzada que le aporta flexibilidad y control sobre el entorno de visualización desde la mesa de paciente. Con la pantalla LCD (disponible en los tamaños 55''/58''/65''[1], podrá ver varias imágenes de alta definición en diferentes formatos, cada uno de ellos adaptado a la intervención específica.
El monitor FlexVision es una pantalla LCD a color adaptable. Puede ver imágenes procedentes de 8 fuentes de vídeo (sistemas Philips y de otros fabricantes) de forma simultánea y con el tamaño que desee. Las imágenes se disponen en la pantalla de acuerdo con sus preferencias personales y las del procedimiento. Se admiten hasta 20 fuentes de vídeo.
Todo lo que necesita de un vistazo
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
Con FlexVision Pro, puede controlar de forma intuitiva todas las aplicaciones disponibles en la mesa mediante el ratón de manera fluida a fin de optimizar su flujo de trabajo. Esto puede aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de dejar el campo esteril durante los casos. Puede ver y controlar las aplicaciones conectadas desde la mesa del paciente para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios, crear un número ilimitado de diseños de pantalla y redimensionar o capturar imágene en tiempo real con un solo clic mientras realiza mediciones en la mesa
Más detalles
Utilice SuperZoom y XperHD para visualizar perfectamente los detalles de anatomías complicadas. Con SuperZoom puede ampliar una imagen entre un 32% y un 420%, sin que se vea afectada en absoluto la calidad. La visualización de alta definición XperHD le permite disfrutar de imágenes clínicas nítidas a tamaño completo. Todos los profesionales pueden observar claramente los vasos distales, la vasculatura tortuosa y la morfología de las lesiones, entre otros.
Confort y control
Puede acceder a la información más relevante, ubicar la pantalla en la posición idónea en el momento exacto en que lo necesite y con el tamaño adecuado de imagen, solamente con un toque en el módulo de pantalla táctil. Todas las imágenes críticas se sitúan en una posición predominante justo después de que solicite el acceso a ellas, lo que facilita su visualización.
Personalice los formatos de visualización
Dispone de 24 opciones de formato de pantalla preestablecidas para diferentes intervenciones. También puede crear su propio formato para cada intervención, de modo que se adapte a sus preferencias personales. Seleccione las fuentes, la posición y el tamaño, y acceda al formato con uno solo clic.
Todo lo que necesita de un vistazo
FlexVision Pro le ofrece un control total desde la mesa del paciente mediante el ratón de manera fluida.
Más detalles
Utilice SuperZoom y XperHD para visualizar perfectamente los detalles de anatomías complicadas. Con SuperZoom puede ampliar una imagen entre un 32% y un 420%, sin que se vea afectada en absoluto la calidad. La visualización de alta definición XperHD le permite disfrutar de imágenes clínicas nítidas a tamaño completo. Todos los profesionales pueden observar claramente los vasos distales, la vasculatura tortuosa y la morfología de las lesiones, entre otros.
Confort y control
Puede acceder a la información más relevante, ubicar la pantalla en la posición idónea en el momento exacto en que lo necesite y con el tamaño adecuado de imagen, solamente con un toque en el módulo de pantalla táctil. Todas las imágenes críticas se sitúan en una posición predominante justo después de que solicite el acceso a ellas, lo que facilita su visualización.
Personalice los formatos de visualización
Dispone de 24 opciones de formato de pantalla preestablecidas para diferentes intervenciones. También puede crear su propio formato para cada intervención, de modo que se adapte a sus preferencias personales. Seleccione las fuentes, la posición y el tamaño, y acceda al formato con uno solo clic.
1. El tamaño del monitor FlexVision disponible depende de la configuración del sistema.
