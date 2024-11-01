Coil designed for high SNR imaging over an extended field of view of the knee. Transmit/receive (T/R) design gives low RF deposition and short RF pulses to increase speed and SNR. Large aperture for muscular or obese patients. Split design for easy patient setup and an ergonomically ramped insert to promote patient comfort.
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