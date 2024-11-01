Ya puede comprobar la potencia de dStream, la arquitectura de RM digital de banda ancha de Philips que le ayuda a obtener información de modo reproducible, en el mismo tiempo.

El mapa interactivo de casos clínicos de dStream le permite consultar los casos clínicos de los usuarios de dStream en tiempo real, un ejemplo de la claridad digital y la velocidad que dStream aporta a la adquisición de imágenes por RM. Puede visualizar los casos por área clínica, intensidad de campo o según sus necesidades de imagen.

El mapa de casos clínicos de dStream es una forma destacable de apreciar la potencia de dStream. Visite el sitio específico y prepárese para sorprenderse.

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