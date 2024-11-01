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SmartPath para dStream

Actualización del equipo de RM

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Una manera inteligente hacia la RM digital de banda ancha: aquellos que adquieran el método Ingenia disfrutarán de una mejor calidad de imagen, funciones clínicas avanzadas y un flujo de trabajo eficiente gracias a la arquitectura digital de banda ancha de dStream. La actualización SmartPath a dStream ofrece un sistema dStream completo sin que sea necesario instalar un sistema totalmente nuevo.

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Características
Proceso de conversión || Proceso de conversión

SmartPath

Un camino rentable a la MR digital de banda ancha, el programa SmartPath a dStream extiende esencialmente la vida útil del sistema. Usted obtiene un sistema que está como nuevo, a un costo sustancialmente más bajo que un sistema nuevo. No hay necesidad de diseñar una sala nueva de MR. El magneto puede permanecer en la sala de exámenes mientras que se realiza la renovación, lo que resulta en una alteración mucho menor a su instalación.

SmartPath

Un camino rentable a la MR digital de banda ancha, el programa SmartPath a dStream extiende esencialmente la vida útil del sistema. Usted obtiene un sistema que está como nuevo, a un costo sustancialmente más bajo que un sistema nuevo. No hay necesidad de diseñar una sala nueva de MR. El magneto puede permanecer en la sala de exámenes mientras que se realiza la renovación, lo que resulta en una alteración mucho menor a su instalación.

SmartPath

Un camino rentable a la MR digital de banda ancha, el programa SmartPath a dStream extiende esencialmente la vida útil del sistema. Usted obtiene un sistema que está como nuevo, a un costo sustancialmente más bajo que un sistema nuevo. No hay necesidad de diseñar una sala nueva de MR. El magneto puede permanecer en la sala de exámenes mientras que se realiza la renovación, lo que resulta en una alteración mucho menor a su instalación.
Calidad de imagen premium || Conduzca el desempeño clínico

Calidad de imagen premium

Las técnicas impactantes de imaginología, desarrolladas en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combinan con la pureza digital del dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.

Calidad de imagen premium

Las técnicas impactantes de imaginología, desarrolladas en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combinan con la pureza digital del dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.

Calidad de imagen premium

Las técnicas impactantes de imaginología, desarrolladas en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combinan con la pureza digital del dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.
dStream || Mejore la experiencia del paci

dStream

dStream le permite obtener información consistentemente en el mismo momento, al proporcionar una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital.

dStream

dStream le permite obtener información consistentemente en el mismo momento, al proporcionar una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital.

dStream

dStream le permite obtener información consistentemente en el mismo momento, al proporcionar una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital.
Portal IntelliSpace || Asegurando valor económico

Portal IntelliSpace

El portal IntelliSpace proporciona un flujo de trabajo clínico sencillo y herramientas de colaboración para ayudarle a agilizar su rutina diaria. Active el funcionamiento de los sistemas de CT, MR, imaginología molecular y ultrasonido con aplicaciones clínicas enriquecidas accesibles en donde usted se encuentre.

Portal IntelliSpace

El portal IntelliSpace proporciona un flujo de trabajo clínico sencillo y herramientas de colaboración para ayudarle a agilizar su rutina diaria. Active el funcionamiento de los sistemas de CT, MR, imaginología molecular y ultrasonido con aplicaciones clínicas enriquecidas accesibles en donde usted se encuentre.

Portal IntelliSpace

El portal IntelliSpace proporciona un flujo de trabajo clínico sencillo y herramientas de colaboración para ayudarle a agilizar su rutina diaria. Active el funcionamiento de los sistemas de CT, MR, imaginología molecular y ultrasonido con aplicaciones clínicas enriquecidas accesibles en donde usted se encuentre.
Soluciones diagnósticas avanzadas || Conduzca el desempeño clínico

MR avanzado

Las herramientas de exploración de Ingenia y las soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.

MR avanzado

Las herramientas de exploración de Ingenia y las soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.

MR avanzado

Las herramientas de exploración de Ingenia y las soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.
iPatient || Mejore la experiencia del paci

iPatient

iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.

iPatient

iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.

iPatient

iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.
  • Proceso de conversión || Proceso de conversión
  • Calidad de imagen premium || Conduzca el desempeño clínico
  • dStream || Mejore la experiencia del paci
  • Portal IntelliSpace || Asegurando valor económico
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Proceso de conversión || Proceso de conversión

SmartPath

Un camino rentable a la MR digital de banda ancha, el programa SmartPath a dStream extiende esencialmente la vida útil del sistema. Usted obtiene un sistema que está como nuevo, a un costo sustancialmente más bajo que un sistema nuevo. No hay necesidad de diseñar una sala nueva de MR. El magneto puede permanecer en la sala de exámenes mientras que se realiza la renovación, lo que resulta en una alteración mucho menor a su instalación.

SmartPath

Un camino rentable a la MR digital de banda ancha, el programa SmartPath a dStream extiende esencialmente la vida útil del sistema. Usted obtiene un sistema que está como nuevo, a un costo sustancialmente más bajo que un sistema nuevo. No hay necesidad de diseñar una sala nueva de MR. El magneto puede permanecer en la sala de exámenes mientras que se realiza la renovación, lo que resulta en una alteración mucho menor a su instalación.

SmartPath

Un camino rentable a la MR digital de banda ancha, el programa SmartPath a dStream extiende esencialmente la vida útil del sistema. Usted obtiene un sistema que está como nuevo, a un costo sustancialmente más bajo que un sistema nuevo. No hay necesidad de diseñar una sala nueva de MR. El magneto puede permanecer en la sala de exámenes mientras que se realiza la renovación, lo que resulta en una alteración mucho menor a su instalación.
Calidad de imagen premium || Conduzca el desempeño clínico

Calidad de imagen premium

Las técnicas impactantes de imaginología, desarrolladas en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combinan con la pureza digital del dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.

Calidad de imagen premium

Las técnicas impactantes de imaginología, desarrolladas en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combinan con la pureza digital del dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.

Calidad de imagen premium

Las técnicas impactantes de imaginología, desarrolladas en colaboración con instituciones y radiólogos líderes, se combinan con la pureza digital del dStream para manejar el desempeño clínico, mejorar la experiencia del paciente y asegurar el valor económico.
dStream || Mejore la experiencia del paci

dStream

dStream le permite obtener información consistentemente en el mismo momento, al proporcionar una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital.

dStream

dStream le permite obtener información consistentemente en el mismo momento, al proporcionar una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital.

dStream

dStream le permite obtener información consistentemente en el mismo momento, al proporcionar una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital.
Portal IntelliSpace || Asegurando valor económico

Portal IntelliSpace

El portal IntelliSpace proporciona un flujo de trabajo clínico sencillo y herramientas de colaboración para ayudarle a agilizar su rutina diaria. Active el funcionamiento de los sistemas de CT, MR, imaginología molecular y ultrasonido con aplicaciones clínicas enriquecidas accesibles en donde usted se encuentre.

Portal IntelliSpace

El portal IntelliSpace proporciona un flujo de trabajo clínico sencillo y herramientas de colaboración para ayudarle a agilizar su rutina diaria. Active el funcionamiento de los sistemas de CT, MR, imaginología molecular y ultrasonido con aplicaciones clínicas enriquecidas accesibles en donde usted se encuentre.

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El portal IntelliSpace proporciona un flujo de trabajo clínico sencillo y herramientas de colaboración para ayudarle a agilizar su rutina diaria. Active el funcionamiento de los sistemas de CT, MR, imaginología molecular y ultrasonido con aplicaciones clínicas enriquecidas accesibles en donde usted se encuentre.
Soluciones diagnósticas avanzadas || Conduzca el desempeño clínico

MR avanzado

Las herramientas de exploración de Ingenia y las soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.

MR avanzado

Las herramientas de exploración de Ingenia y las soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de imaginología de MR al abordar las tendencias principales de atención a la salud en neurología, oncología y cardiología.

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iPatient || Mejore la experiencia del paci

iPatient

iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.

iPatient

iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.

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iPatient pone al usuario en control de la variabilidad del paciente con respecto al comportamiento, condición anatomía y fisiología, lo que resulta en consistencia y eficiencia.

Inversión asegurada para los próximos diez años

 

“Con dStream tenemos la seguridad de haber actualizado nuestro sistema de RM de seis años de antigüedad con tecnología de punta, lo que nos garantiza la utilidad de la inversión durante los próximos diez años”.

 

Profesor Markus Zähringer, Director médico de diagnóstico y

radiología intervencionista, Marien Hospital, Stuttgart, Alemania.

 

Más información

Profesor Markus Zähringer, director médico de diagnóstico y

radiología intervencionista, Marienhospital, Stuttgart, Alemania.

Profesor Markus Zähringer, director médico de diagnóstico y

radiología intervencionista, Marienhospital, Stuttgart, Alemania.

Mapa de Caso Clínico

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Ya puede comprobar la potencia de dStream, la arquitectura de RM digital de banda ancha de Philips que le ayuda a obtener información de modo reproducible, en el mismo tiempo.

El mapa interactivo de casos clínicos de dStream le permite consultar los casos clínicos de los usuarios de dStream en tiempo real, un ejemplo de la claridad digital y la velocidad que dStream aporta a la adquisición de imágenes por RM. Puede visualizar los casos por área clínica, intensidad de campo o según sus necesidades de imagen.

 

El mapa de casos clínicos de dStream es una forma destacable de apreciar la potencia de dStream. Visite el sitio específico y prepárese para sorprenderse.

 

Más información

La bobina perfecta para su sistema

 

Ergonómicas, digitales y ligeras. Nuestra amplia gama de bobinas está disponible para múltiples configuraciones. Consulte a continuación la gama completa de bobinas.

 

Selector de bobinas

Encuentre la aplicación clínica adecuada a sus necesidades

 

Nuestras soluciones de software le ofrecen una amplia gama de aplicaciones clínicas. Utilice la herramienta de selección para encontrar la aplicación clínica adecuada a sus necesidades.

 

Selector de aplicaciones clínicas

FieldStrength

FieldStrenght

En FieldStrength puede consultar características y artículos periódicos sobre resonancia magnética. Es un recurso para los usuarios de Philips MRI donde pueden compartir soluciones para los retos a los que se enfrentan cada día durante su práctica clínica de RM.

 

Leer artículos (en inglés)

Comunidad NetForum

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Visite nuestra comunidad NetForum online para compartir experiencias clínicas, optimizar resultados y aprender de sus colegas de todo el mundo.  

 

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  • <sup>6.</sup> Premium IQ se define como una mejora en relacion señal/ruido, aumento de velocidad, mejores tecnicas de supresion grasa y menor sensibilidad a movimientos en dStream con dS SENSE, mDIXON y Multivane XD en comparación con Achieva con SENSE, Dixon y Propeller.

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