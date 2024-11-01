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Una manera inteligente hacia la RM digital de banda ancha: aquellos que adquieran el método Ingenia disfrutarán de una mejor calidad de imagen, funciones clínicas avanzadas y un flujo de trabajo eficiente gracias a la arquitectura digital de banda ancha de dStream. La actualización SmartPath a dStream ofrece un sistema dStream completo sin que sea necesario instalar un sistema totalmente nuevo.
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MR avanzado
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iPatient
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“Con dStream tenemos la seguridad de haber actualizado nuestro sistema de RM de seis años de antigüedad con tecnología de punta, lo que nos garantiza la utilidad de la inversión durante los próximos diez años”. Profesor Markus Zähringer, Director médico de diagnóstico y radiología intervencionista, Marien Hospital, Stuttgart, Alemania. Profesor Markus Zähringer, director médico de diagnóstico y radiología intervencionista, Marienhospital, Stuttgart, Alemania. Profesor Markus Zähringer, director médico de diagnóstico y radiología intervencionista, Marienhospital, Stuttgart, Alemania.
“Con dStream tenemos la seguridad de haber actualizado nuestro sistema de RM de seis años de antigüedad con tecnología de punta, lo que nos garantiza la utilidad de la inversión durante los próximos diez años”.
Profesor Markus Zähringer, Director médico de diagnóstico y
radiología intervencionista, Marien Hospital, Stuttgart, Alemania.
Profesor Markus Zähringer, director médico de diagnóstico y
radiología intervencionista, Marienhospital, Stuttgart, Alemania.
Profesor Markus Zähringer, director médico de diagnóstico y
radiología intervencionista, Marienhospital, Stuttgart, Alemania.
Ergonómicas, digitales y ligeras. Nuestra amplia gama de bobinas está disponible para múltiples configuraciones. Consulte a continuación la gama completa de bobinas.
Ergonómicas, digitales y ligeras. Nuestra amplia gama de bobinas está disponible para múltiples configuraciones. Consulte a continuación la gama completa de bobinas.
Nuestras soluciones de software le ofrecen una amplia gama de aplicaciones clínicas. Utilice la herramienta de selección para encontrar la aplicación clínica adecuada a sus necesidades.
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En FieldStrength puede consultar características y artículos periódicos sobre resonancia magnética. Es un recurso para los usuarios de Philips MRI donde pueden compartir soluciones para los retos a los que se enfrentan cada día durante su práctica clínica de RM.
En FieldStrength puede consultar características y artículos periódicos sobre resonancia magnética. Es un recurso para los usuarios de Philips MRI donde pueden compartir soluciones para los retos a los que se enfrentan cada día durante su práctica clínica de RM.
Visite nuestra comunidad NetForum online para compartir experiencias clínicas, optimizar resultados y aprender de sus colegas de todo el mundo.
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Acelere el desempeño con claridad y velocidad digital* Confianza diagnóstica, explore aplicaciones avanzadas, y genere la productividad necesaria para cumplir los retos de atención a la salud de hoy con el Ingenia 1,5T. A través de dStream, Ingenia proporciona una calidad de imagen superior con claridad y velocidad digital y con iPatient, brinda imaginología centrada en el paciente, desde la configuración del paciente al resultado de la imagen.
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Diseño completamente digital de 32 elementos para una alta relación señal-ruido y una mayor aceleración del escaneo. Abarca desde la parte superior de la cabeza hasta el bulbo raquídeo y el cerebelo. Diseño de bobina dividida para facilitar su manipulación. Salida en la parte superior de la bobina para facilitar el direccionamiento de las derivaciones de los electroencefalogramas (EEG).
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