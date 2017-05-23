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Ingenia 3.0T dStream Head 32ch

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Diseño completamente digital de 32 elementos para una alta relación señal-ruido y una mayor aceleración del escaneo. Abarca desde la parte superior de la cabeza hasta el bulbo raquídeo y el cerebelo. Diseño de bobina dividida para facilitar su manipulación. Salida en la parte superior de la bobina para facilitar el direccionamiento de las derivaciones de los electroencefalogramas (EEG).

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Digitalización en las bobinas para la... || KBA 1

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Mejor posicionamiento de la bobina y ... || KBA 2

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La inclinación de la bobina permite m... || KBA 3

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Configuración rápida y sencilla con c... || KBA 4

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  • Digitalización en las bobinas para la... || KBA 1
  • Mejor posicionamiento de la bobina y ... || KBA 2
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Digitalización en las bobinas para la... || KBA 1

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