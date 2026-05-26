Mejora del rendimiento en intervenciones complejas

Con el nuevo trazador de aguja adaptable y reutilizable, y a la gama ampliada de trazadores coaxiales de punta de aguja coaxial, EPIQ PercuNav pone a su disposición una amplia compatibilidad con variedad de dispositivos de biopsia y ablación adaptables en función del grado de complejidad del procedimiento. La navegación guiada por aguja es una herramienta que mejora el rendimiento en las intervenciones más complejas, como biopsias de lesiones pequeñas de difícil visualización o ablaciones de difícil acceso, próximas a una zona anatómica crítica. Ahora se pueden completar los procedimientos en menos tiempo y con menos exploraciones de confirmación.