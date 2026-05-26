Utilice la fusión entre diversas disciplinas clínicas
Ante el aumento de la presión para reducir los costes y el tiempo de los procedimientos en todo el entorno sanitario, EPIQ PercuNav soluciona estos requisitos al permitir que el médico adopte un método de fusión multimodalidad en diferentes casos clínicos. Mediante los nuevos accesorios rediseñados reutilizables, el médico puede ahora obtener imágenes de fusión del abdomen, la próstata, las mamas y las partes blandas y reducir al mismo tiempo los tiempos de procedimiento y la dependencia de otras técnicas de obtención de imágenes como la RM y la TC.