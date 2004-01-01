Esta pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trends debajo de las ondas en tiempo real para información mejorada para ayudar a la toma de decisiones clínicas. Horizon Trends está integrado en todos los monitores de paciente Philips IntelliVue
Solicitar contacto
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.Entendido
Seleccionar paísEspaña (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.