Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios

Simplicidad es ver más en un solo vistazo. Horizon Trends proporciona información visual casi instantánea sobre cómo se relacionan las mediciones del paciente con los valores objetivo o iniciales y cómo las mediciones están en tendencia. Ahorran el tiempo que toma comparar las mediciones actuales con las mediciones anteriores en la tabla del paciente y ofrecen pistas visuales para hacer evidentes los cambios según ocurren.