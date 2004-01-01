Buscar términos

Pantalla de medición de tendencia

Esta pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trends debajo de las ondas en tiempo real para información mejorada para ayudar a la toma de decisiones clínicas. Horizon Trends está integrado en todos los monitores de paciente Philips IntelliVue

Opción de visualización de pantalla-tendencia

Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones

Una opción de visualización de pantalla-tendencia para los monitores de paciente IntelliVue, Horizon Trends proporciona representaciones gráficas de los cambios de los signos vitales para que las desviaciones sean evidentes en un vistazo.

Parámetros de Horizon Trends

Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas

La barra de desviación muestra la medición actual en relación con el valor inicial determinado por el médico. El indicador de tendencia muestra la tendencia general de las mediciones del paciente sobre los últimos dos, cinco o diez minutos. La tendencia de gráfica (opcional) muestra tendencias sobre los últimos 30 minutos a 12 horas.

Pistas visuales claras

Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios

Simplicidad es ver más en un solo vistazo. Horizon Trends proporciona información visual casi instantánea sobre cómo se relacionan las mediciones del paciente con los valores objetivo o iniciales y cómo las mediciones están en tendencia. Ahorran el tiempo que toma comparar las mediciones actuales con las mediciones anteriores en la tabla del paciente y ofrecen pistas visuales para hacer evidentes los cambios según ocurren.

