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Para madres en período de lactancia, estas almohadillas térmicas son cómodas al ser utilizadas en frío para calmar los pechos doloridos o al calentarlas para ayudar a estimular el flujo de leche.
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