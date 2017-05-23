Uso en calor

Las pezoneras con gel térmico 2 en 1 Avent de Philips se pueden calentar para brindar una sensación más cómoda y para ayudar a estimular el flujo de leche de la madre antes de la lactancia. Para calentar la pezonera, se la puede sumergir en agua caliente durante 10 minutos. Es una solución eficaz, sencilla y saludable para las madres.