Monitorización de pacientes compatible con RM
Menos restricciones; rendimiento inigualable
Los monitores de paciente Expression están específicamente diseñados para entornos de resonancia magnética (RM). Gracias a su tecnología, que favorece la funcionalidad ante los obstáculos generalizados asociados a la monitorización en tales entornos, ofrecen mayor flexibilidad a los técnicos de RM y un rendimiento a la altura de la monitorización de cabecera.
Más información sobre nuestros sistemas de monitorización de pacientes compatibles con RM.
Expression MR200
Expression MR200
Expression MR400
Expression MR400
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Pantalla
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Pantalla LCD en color integrada de 12,1" (30,7 cm)
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Pantalla panorámica LED integrada de 15" (39 cm)
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Compatibilidad con RM
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1500 G
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5000 G
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Parámetros
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ECG inalámbrico
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ECG inalámbrico
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Parámetros destacados
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ECG 2.0 inalámbrico
ECG 2.0 inalámbrico
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ECG 3.0 inalámbrico
ECG 3.0 inalámbrico
Expression IP5
Expression IP5
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Pantalla
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Pantalla panorámica LCD en color de 19" (48,3 cm) Pantalla táctil
Pantalla panorámica LCD en color de 19" (48,3 cm)
Pantalla táctil
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Características especiales
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Comunicación inalámbrica con Expression Sistemas de monitorización de pacientes para RM
Comunicación inalámbrica con Expression
Sistemas de monitorización de pacientes para RM
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Componentes opcionales
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Impresora de tiras gráficas
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Pantalla
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Pantalla LCD en color integrada de 12,1" (30,7 cm)
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Compatibilidad con RM
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1500 G
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Parámetros
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ECG inalámbrico
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Parámetros destacados
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ECG 2.0 inalámbrico
ECG 2.0 inalámbrico
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Pantalla
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Pantalla panorámica LED integrada de 15" (39 cm)
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Compatibilidad con RM
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5000 G
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Parámetros
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ECG inalámbrico
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Parámetros destacados
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ECG 3.0 inalámbrico
ECG 3.0 inalámbrico
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Pantalla
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Pantalla panorámica LCD en color de 19" (48,3 cm) Pantalla táctil
Pantalla panorámica LCD en color de 19" (48,3 cm)
Pantalla táctil
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Características especiales
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Comunicación inalámbrica con Expression Sistemas de monitorización de pacientes para RM
Comunicación inalámbrica con Expression
Sistemas de monitorización de pacientes para RM
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Componentes opcionales
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Impresora de tiras gráficas
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