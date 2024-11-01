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Monitorización de pacientes compatible con RM 

Monitorización de pacientes compatible con RM 

Menos restricciones; rendimiento inigualable

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Monitorización de pacientes para RM


Los monitores de paciente Expression están específicamente diseñados para entornos de resonancia magnética (RM). Gracias a su tecnología, que favorece la funcionalidad ante los obstáculos generalizados asociados a la monitorización en tales entornos, ofrecen mayor flexibilidad a los técnicos de RM y un rendimiento a la altura de la monitorización de cabecera.


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RM Expression

MR200

Expression MR200
 

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mr400

Expression MR400
 

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Pantalla

Pantalla LCD en color integrada de 12,1" (30,7 cm)

Pantalla panorámica LED integrada de 15" (39 cm)
Pantalla táctil

Compatibilidad con RM

1500 G
SAR de 4 W/kg
3 T

5000 G
7,2 µT B1 rms
SAR de 4 W/kg
3 T

Parámetros

ECG inalámbrico
SpO2 inalámbrico
PNI
CO2

ECG inalámbrico
SpO2 inalámbrico
PNI
CO2
Presión
Temperatura
Agentes

Parámetros destacados

ECG 2.0 inalámbrico
Parámetros de tipo monitorización de cabecera
Sistema de alarmas avanzado

  • Detección de gauss

ECG 3.0 inalámbrico
Parámetros de cabecera (SpO2, PI, PNI y CO2)
Indicaciones de alarma
Sistema de alarmas avanzado

  • Sistema multiprioridad para alarmas técnicas y clínicas
  • Bradicardia extrema
  • Taquicardia extrema
  • Apnea
  • Detección de gauss
Valores CAM

Portal de información/control room display

ip5

Expression IP5
 

Ver producto

Pantalla

Pantalla panorámica LCD en color de 19" (48,3 cm)

Pantalla táctil

Características especiales

Comunicación inalámbrica con Expression

Sistemas de monitorización de pacientes para RM
Gestión de casos para ganar en eficiencia y facilidad de uso clínico
Salida de datos HL7 y RS232
Conectividad Philips IntelliBridge Enterprise

Componentes opcionales

Impresora de tiras gráficas
Escáner de códigos de barras inalámbrico
Teclado y ratón inalámbricos
Antena flexible de la sala de control
Soporte para escritorio
Brazo de pared (con brazo de extensión opcional para impresora de tiras gráficas)

mr200

Expression MR200

Pantalla

Pantalla LCD en color integrada de 12,1" (30,7 cm)

Compatibilidad con RM

1500 G
SAR de 4 W/kg
3 T

Parámetros

ECG inalámbrico
SpO2 inalámbrico
PNI
CO2

Parámetros destacados

ECG 2.0 inalámbrico
Parámetros de tipo monitorización de cabecera
Sistema de alarmas avanzado

  • Detección de gauss
mr400

Expression MR400

Pantalla

Pantalla panorámica LED integrada de 15" (39 cm)
Pantalla táctil

Compatibilidad con RM

5000 G
7,2 µT B1 rms
SAR de 4 W/kg
3 T

Parámetros

ECG inalámbrico
SpO2 inalámbrico
PNI
CO2
Presión
Temperatura
Agentes

Parámetros destacados

ECG 3.0 inalámbrico
Parámetros de cabecera (SpO2, PI, PNI y CO2)
Indicaciones de alarma
Sistema de alarmas avanzado

  • Sistema multiprioridad para alarmas técnicas y clínicas
  • Bradicardia extrema
  • Taquicardia extrema
  • Apnea
  • Detección de gauss
Valores CAM

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ip5

Expression IP5

Pantalla

Pantalla panorámica LCD en color de 19" (48,3 cm)

Pantalla táctil

Características especiales

Comunicación inalámbrica con Expression

Sistemas de monitorización de pacientes para RM
Gestión de casos para ganar en eficiencia y facilidad de uso clínico
Salida de datos HL7 y RS232
Conectividad Philips IntelliBridge Enterprise

Componentes opcionales

Impresora de tiras gráficas
Escáner de códigos de barras inalámbrico
Teclado y ratón inalámbricos
Antena flexible de la sala de control
Soporte para escritorio
Brazo de pared (con brazo de extensión opcional para impresora de tiras gráficas)

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