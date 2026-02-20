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Mejora de las funciones de monitorización desde el entorno de RM hasta la cabecera del paciente.
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Monitorización continua en RM y en todas las áreas de cuidados
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El concepto de cabecera llega a la sala de RM
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MR Patient Care Portal 5000, diseñado para las exigencias de la sala de resonancia magnética, ofrece monitorización remota, gestión de pacientes, seguridad de producto y de IT, y conectividad con HIS. MR Patient Care Portal 5000 también incorpora FirstSight, un concepto de diseño exclusivo que integra percepción visual avanzada y herramientas para la toma de decisiones y aporta familiaridad, claridad e inteligencia.
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