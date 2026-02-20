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Expression MR400

Monitorización de pacientes para RM

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Mejora de las funciones de monitorización desde el entorno de RM hasta la cabecera del paciente.

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Características
Monitorización continua en RM y en todas las áreas de cuidados
Monitorización continua en RM y en todas las áreas de cuidados video

Monitorización continua en RM y en todas las áreas de cuidados

La continuidad de la información es esencial en todas las áreas asistenciales donde se traslade al paciente, desde la UCI hasta la sala de resonancia magnética. El mantener la visibilidad de los datos de pacientes, incluso durante la exploración de RM, facilita los flujos de trabajo clínicos y la toma de decisiones fundamentadas en todas las áreas. La monitorización conectada amplía el acceso a la información del paciente durante estas transiciones, lo que facilita la labor de los profesionales sanitarios en la gestión de pacientes durante toda su estancia hospitalaria. Dedique un momento a ver cómo cobra vida esta historia.

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El concepto de cabecera llega a la sala de RM
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El concepto de cabecera llega a la sala de RM

En un mundo ideal, no habría diferencia entre los monitores de RM y los de cabecera. Expression MR400 se acerca mucho a ese ideal con parámetros de una calidad propia de los monitores de cabecera: SpO2, PI, PNI y CO2, indicaciones de alarma que redefinen la inteligencia preventiva, pantalla LCD panorámica de 15,6" con interfaz de cabecera familiar, y avances en el ECG, tanto a nivel de paciente como en las formas de onda mostradas.

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Expression MR400 ofrece flexibilidad en los protocolos de examen, libertad de movimiento e inteligencia automatizada. Permite la monitorización incluso durante la optimización de protocolos hasta una tasa de absorción específica (SAR) de 4 W/kg y 7,2 µT de B1 rms, lo que mejora la atención al paciente y crea un entorno de trabajo cómodo sin las restricciones que supone colocar el monitor con respecto al paciente y al imán.

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Nuevas oportunidades con nuevas ventajas
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Expression MR400 proporciona los procedimientos de RM que pueden agilizar el alta de los pacientes, una monitorización de alta calidad de los agentes anestésicos y de la temperatura corporal, una atención cardiaca avanzada que ofrece una óptima señal de ECG y sincronización inalámbrica, así como flexibilidad durante los estudios de RM.

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Documentación

Folleto (2)

Folleto

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Especificaciones

Especificaciones
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Pantalla
  • 15.6" (39.5 cm) LCD
  • Touch screen
Compatibilidad con RM
  • 5,000 Gauss
  • 7.2 uT B1 rms
  • 4W/Kg SAR
  • 3T
Parámetros
  • Wireless ECG
  • Wireless SpO2
  • NIBP
  • CO2
  • IBP
  • Temperature
  • Agents
Parámetros destacados
  • Wireless ECG 3.0
  • Bedside - SINC - parameters
  • Alarm flags
  • Advanced alarm
  • Multi priority technical and clinical
  • Extreme bradycardia
  • Extreme tachycardia
  • Apnea
  • Gauss detection
  • MAC values
Especificaciones
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  • 15.6" (39.5 cm) LCD
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Compatibilidad con RM
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  • 4W/Kg SAR
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  • 15.6" (39.5 cm) LCD
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