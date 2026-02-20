Play video

Monitorización continua en RM y en todas las áreas de cuidados

La continuidad de la información es esencial en todas las áreas asistenciales donde se traslade al paciente, desde la UCI hasta la sala de resonancia magnética. El mantener la visibilidad de los datos de pacientes, incluso durante la exploración de RM, facilita los flujos de trabajo clínicos y la toma de decisiones fundamentadas en todas las áreas. La monitorización conectada amplía el acceso a la información del paciente durante estas transiciones, lo que facilita la labor de los profesionales sanitarios en la gestión de pacientes durante toda su estancia hospitalaria. Dedique un momento a ver cómo cobra vida esta historia.