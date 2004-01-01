MR Patient Care Portal 5000, diseñado para las exigencias de la sala de resonancia magnética, ofrece monitorización remota, gestión de pacientes, seguridad de producto y de IT, y conectividad con HIS. MR Patient Care Portal 5000 también incorpora FirstSight, un concepto de diseño exclusivo que integra percepción visual avanzada y herramientas para la toma de decisiones para aportar familiaridad, claridad e inteligencia.
Afronte cualquier situación futura gracias a un nuevo diseño modular que facilita y rentabiliza la actualización del hardware y el software de MR Patient Care Portal 5000 a medida que se transforman sus requisitos clínicos y de flujo de datos.
Personalizado y atemporal
Siéntase seguro desde el principio
Un tercio de todas las filtraciones de datos que se producen en el sector sanitario tienen lugar en hospitales. Philips quiere ayudarle. MR Patient Care Portal 5000 está diseñado con las mismas competencias y experiencia en ciberseguridad que ayudan a hospitales de todo el mundo a mitigar el riesgo en sus ecosistemas informáticos. Además de la reputación de Expression de ofrecer una conectividad sencilla con los sistemas de los servicios de urgencias, también encontrará capacidades mejoradas para controlar el acceso, garantizar la privacidad y demostrar el cumplimiento.
Juntos avanzamos
Con la dinámica en constante cambio de los modelos sanitarios actuales, es más importante que nunca saber que su socio de atención al paciente para RM le mantiene al día de las innovaciones. Llevamos más de 30 años esforzándonos por proporcionar una mejor atención a sus pacientes... desde el desarrollo del primer monitor de pacientes de RM hasta la mejora de la gestión de pacientes de RM en todos los departamentos.
Véalo y se convencerá
Con el aspecto y la sensación de los dispositivos inteligentes actuales, MR Patient Care Portal 5000 con FirstSight le permite familiarizarse fácilmente con su sala de RM mediante la integración de principios de percepción visual avanzada y herramientas de toma de decisiones en la interfaz de usuario de MR Patient Care de Philips. Las funciones inteligentes de FirstSight ayudan a destacar el contenido más relevante durante la asistencia, lo que le permite tomar decisiones clínicas con confianza y conocimiento de causa.
Siéntase seguro desde el principio
Un tercio de todas las filtraciones de datos que se producen en el sector sanitario tienen lugar en hospitales. Philips quiere ayudarle. MR Patient Care Portal 5000 está diseñado con las mismas competencias y experiencia en ciberseguridad que ayudan a hospitales de todo el mundo a mitigar el riesgo en sus ecosistemas informáticos. Además de la reputación de Expression de ofrecer una conectividad sencilla con los sistemas de los servicios de urgencias, también encontrará capacidades mejoradas para controlar el acceso, garantizar la privacidad y demostrar el cumplimiento.
Juntos avanzamos
Con la dinámica en constante cambio de los modelos sanitarios actuales, es más importante que nunca saber que su socio de atención al paciente para RM le mantiene al día de las innovaciones. Llevamos más de 30 años esforzándonos por proporcionar una mejor atención a sus pacientes... desde el desarrollo del primer monitor de pacientes de RM hasta la mejora de la gestión de pacientes de RM en todos los departamentos.
Véalo y se convencerá
Con el aspecto y la sensación de los dispositivos inteligentes actuales, MR Patient Care Portal 5000 con FirstSight le permite familiarizarse fácilmente con su sala de RM mediante la integración de principios de percepción visual avanzada y herramientas de toma de decisiones en la interfaz de usuario de MR Patient Care de Philips. Las funciones inteligentes de FirstSight ayudan a destacar el contenido más relevante durante la asistencia, lo que le permite tomar decisiones clínicas con confianza y conocimiento de causa.
Especificaciones
Pantalla
Panel táctil capacitivo proyectado de 18,5"
Características especiales
Comunicación inalámbrica con sistemas de monitorización de pacientes para RM
Gestión de casos para ganar en eficiencia y facilidad de uso clínico
Historia clínica electrónica mediante HL7 y salida de datos RS232 en serie
Componentes opcionales
Impresora de tiras gráficas
Escáner de códigos de barras inalámbrico
Teclado y ratón inalámbricos
Antena flexible para sala de control
Brazo de pared y brazo opcional para impresora de tiras gráficas
Unidades
1 unidad
Especificaciones
Desechable o reutilizable
Reutilizable
Pantalla
Panel táctil capacitivo proyectado de 18,5"
Características especiales
Comunicación inalámbrica con sistemas de monitorización de pacientes para RM
Gestión de casos para ganar en eficiencia y facilidad de uso clínico
Historia clínica electrónica mediante HL7 y salida de datos RS232 en serie
1. Gabriel MH, Noblin A, Rutherford A, et al. Data breach locations, types, and associated characteristics among US hospitals. Am J Manag Care. 2018;24(2):78-84.
Esta solución puede no estar disponible en todos los países. Compruebe su disponibilidad con Philips.
