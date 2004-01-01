Siéntase seguro desde el principio

Un tercio de todas las filtraciones de datos que se producen en el sector sanitario tienen lugar en hospitales. Philips quiere ayudarle. MR Patient Care Portal 5000 está diseñado con las mismas competencias y experiencia en ciberseguridad que ayudan a hospitales de todo el mundo a mitigar el riesgo en sus ecosistemas informáticos. Además de la reputación de Expression de ofrecer una conectividad sencilla con los sistemas de los servicios de urgencias, también encontrará capacidades mejoradas para controlar el acceso, garantizar la privacidad y demostrar el cumplimiento.